Рецепт успеха — совместный завтрак и саморазвитие

Преподаватель гимнастики цигун Наталья Куюмчян по дороге на работу / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Преподаватель оздоровительной гимнастики цигун проекта «Московское долголетие» Наталья Куюмчян рассказала «Вечерней Москве», как проходит ее рабочий день и что ей нравится в ее работе.

Будильник Натальи Куюмчян всегда звенит ровно в шесть часов утра.

— Но я, как правило, просыпаюсь немного раньше и в оставшиеся минуты просто стараюсь полежать, потянуться, — признается Наталья Юрьевна. — А со звонком будильника уже встаю, и мое утро начинается.

По словам преподавателя, завтрак у нее всегда вкусный и полезный.

— Мы с супругом всегда завтракаем вместе и отдаем предпочтение каше, — рассказывает она. — Я готовлю кашу из полбы, обязательно добавляю туда кунжутных семян, семя льна и куркумы.

Также на нашем столе уже традиционно стоит теплый салат из овощей. Много времени его приготовление не занимает, я обжариваю морковь, лук, кабачки и болгарский перец и все это подаю вместе с кашей. А в качестве напитка предпочитаем черный или зеленый чай.

Затем Наталья Куюмчян отправляется в поликлинику, где проводит занятия для группы реабилитации по оздоровлению. Сборы занимают буквально несколько минут, а место работы — неподалеку от дома, в Грохольском переулке. Тем не менее Наталья Куюмчян едет на работу на автомобиле. Это позволяет в дороге уделить еще немного бесценного московского времени на саморазвитие.

— Добираюсь на своей машине, и поскольку за рулем провожу довольно много времени, то сложилась привычка слушать в дороге какие-то интересные лекции, — говорит она.

В предпочтениях Натальи Куюмчян разные лекции, но сейчас особое внимание она уделяет двум темам: древняя философия и история древнего мира.

— В поликлинику приходят люди, переболевшие разными болезнями, в том числе и коронавирусом, — говорит Наталья Куюмчян. — И очень часто переболевшим коронавирусной инфекцией тяжело стоять. Такие пациенты долгое время чувствуют слабость. Для них разработаны упражнения, которые помогут быстрее восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.

А в проекте «Московское долголетие» часть занятий проходит онлайн. Тем не менее это совершенно не сказывается на качестве урока. Из приятных бонусов — значительная экономия времени, которое раньше приходилось тратить на дорогу.

— Существует много направлений гимнастики цигун, но в проекте мы используем несложный комплекс упражнений, который не требует от людей старшего возраста специальной физической подготовки, — говорит Наталья Куюмчян.

— И, несмотря на то что комплекс упражнений совсем простой, его эффективность для человека доказана веками. И действительно, эти упражнения позволяют организму человека восстановиться после болезни намного быстрее.

Занятия продолжаются, и преподаватель отмечает, как стараются ее ученики.

— Среди участников проекта «Московское долголетие» огромное количество очень интересных, добрых и необычных людей, — говорит она. — Благодаря нашим занятиям оздоровительной гимнастикой я вижу, как у моих учеников появляется свет в глазах. Для меня, как для преподавателя, такое отношение учеников к гимнастике — радость и самая лучшая награда.

ДОСЬЕ

Куюмчян Наталья Юрьевна родилась 15 марта 1969 года в Нижнем Новгороде.

В 2004 году окончила Санкт-Петербургский Национальный институт здоровья, факультет «Традиционные и восточные системы оздоровления». Далее продолжила образование в Институте психотерапии и клинической психологии по специальности «клиническая психология».

Наталья Куюмчян — тренер высшей категории, инструктор-методист традиционного ушу, член Международной федерации шаолиньских боевых искусств. Обладательница ежегодной национальной премии России «Фитнес-профессионал — 2009». Преподавательскую деятельность начала в 2002 году.