Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рецепт успеха — совместный завтрак и саморазвитие

Дженни Самойлова

Общество
Рецепт успеха — совместный завтрак и саморазвитие
Преподаватель гимнастики цигун Наталья Куюмчян по дороге на работу / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Преподаватель оздоровительной гимнастики цигун проекта «Московское долголетие» Наталья Куюмчян рассказала «Вечерней Москве», как проходит ее рабочий день и что ей нравится в ее работе.

Будильник Натальи Куюмчян всегда звенит ровно в шесть часов утра.

— Но я, как правило, просыпаюсь немного раньше и в оставшиеся минуты просто стараюсь полежать, потянуться, — признается Наталья Юрьевна. — А со звонком будильника уже встаю, и мое утро начинается.

По словам преподавателя, завтрак у нее всегда вкусный и полезный.

— Мы с супругом всегда завтракаем вместе и отдаем предпочтение каше, — рассказывает она. — Я готовлю кашу из полбы, обязательно добавляю туда кунжутных семян, семя льна и куркумы.

Также на нашем столе уже традиционно стоит теплый салат из овощей. Много времени его приготовление не занимает, я обжариваю морковь, лук, кабачки и болгарский перец и все это подаю вместе с кашей. А в качестве напитка предпочитаем черный или зеленый чай.

Затем Наталья Куюмчян отправляется в поликлинику, где проводит занятия для группы реабилитации по оздоровлению. Сборы занимают буквально несколько минут, а место работы — неподалеку от дома, в Грохольском переулке. Тем не менее Наталья Куюмчян едет на работу на автомобиле. Это позволяет в дороге уделить еще немного бесценного московского времени на саморазвитие.

— Добираюсь на своей машине, и поскольку за рулем провожу довольно много времени, то сложилась привычка слушать в дороге какие-то интересные лекции, — говорит она.

В предпочтениях Натальи Куюмчян разные лекции, но сейчас особое внимание она уделяет двум темам: древняя философия и история древнего мира.

— В поликлинику приходят люди, переболевшие разными болезнями, в том числе и коронавирусом, — говорит Наталья Куюмчян. — И очень часто переболевшим коронавирусной инфекцией тяжело стоять. Такие пациенты долгое время чувствуют слабость. Для них разработаны упражнения, которые помогут быстрее восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.

А в проекте «Московское долголетие» часть занятий проходит онлайн. Тем не менее это совершенно не сказывается на качестве урока. Из приятных бонусов — значительная экономия времени, которое раньше приходилось тратить на дорогу.

— Существует много направлений гимнастики цигун, но в проекте мы используем несложный комплекс упражнений, который не требует от людей старшего возраста специальной физической подготовки, — говорит Наталья Куюмчян.

— И, несмотря на то что комплекс упражнений совсем простой, его эффективность для человека доказана веками. И действительно, эти упражнения позволяют организму человека восстановиться после болезни намного быстрее.

Занятия продолжаются, и преподаватель отмечает, как стараются ее ученики.

— Среди участников проекта «Московское долголетие» огромное количество очень интересных, добрых и необычных людей, — говорит она. — Благодаря нашим занятиям оздоровительной гимнастикой я вижу, как у моих учеников появляется свет в глазах. Для меня, как для преподавателя, такое отношение учеников к гимнастике — радость и самая лучшая награда.

ДОСЬЕ

Куюмчян Наталья Юрьевна родилась 15 марта 1969 года в Нижнем Новгороде.

В 2004 году окончила Санкт-Петербургский Национальный институт здоровья, факультет «Традиционные и восточные системы оздоровления». Далее продолжила образование в Институте психотерапии и клинической психологии по специальности «клиническая психология».

Наталья Куюмчян — тренер высшей категории, инструктор-методист традиционного ушу, член Международной федерации шаолиньских боевых искусств. Обладательница ежегодной национальной премии России «Фитнес-профессионал — 2009». Преподавательскую деятельность начала в 2002 году.

Читайте также:
опытпрофессиирабочий день
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Все мнения
О проекте