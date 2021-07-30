Главархив рассказал, как проходил летний отдых москвичей до 1917 года

Народные гуляния у Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря. Фото П. Павлова. Москва. Конец XIX – начало XX века./ Фото: Главархив Москвы

На летних гуляниях можно было послушать оркестры, взять напрокат самовар и даже выиграть приз, забравшись по мачте.

Летние гулянья всегда пользовались в Москве большой популярностью. В первую очередь жители столицы устремлялись в парки, окрестные луга и леса. Излюбленными местами отдыха горожан были Сокольники и Воробьевы горы. В документах, сохранившихся в Главархиве Москвы, рассказывается об организации развлечений для москвичей, а также о правилах порядка в местах массовых гуляний.

Одним из атрибутов летних гуляний были концерты на свежем воздухе.Город нанимал оркестры, как правило, военные, которые исполняли популярные мелодии, легкую музыку. Городские власти подходили к вопросу организации летних развлечений со всей ответственностью и заключали договора с оркестрами о выступлениях на весь летний период.

Так, например, оркестр военной музыки Ростовского полка подписал договор с городом о том, что они обязуются выступать с 15 мая по 15 августа 1880 года на месте гуляний в Сокольниках и на различных бульварах каждый день, кроме суббот. За весь период городские власти должны были заплатить им 4 200 рублей.

Специально для оркестров в местах гуляний устанавливали эстрады, возле которых собиралась публика. Порой здесь можно было найти и места для отдыха. Такой способ провести приятно время на гуляниях пользовался большим успехом. Традиция оркестровой музыки, сопровождавшей гуляющих горожан, продолжалась вплоть до 1917 года.

Помимо музыки, устраивались и другие развлечения. Например, летом 1912 года на народных гуляниях в Сокольниках и на Воробьевых горах городские власти организовали бесплатные игры, включая установку мачт для лазания по ним. А чтобы привлечь больше внимания, предполагалось с мая по сентябрь в праздничные и воскресные дни выдавать участникам призы: недорогие карманные часы, гармоники, картузы, рубашки, жилеты, балалайки, гитары, самовары, бубны и другие вещи.

Чтобы горожане могли угоститься чаем с закуской на свежем воздухе, каждый год, например, в Сокольниках, организовывали так называемые чайные участки. За счет города в этих местах ставили столы, лавки, устраивали кухни. Эти участки сдавали в аренду тем, кто хотел держать летние буфеты или просто предоставлять самовары гуляющим за плату.

За освещение таких участков специальными фонарями отвечали арендаторы. Они же несли ответственность за чистоту и пожарную безопасность арендованных мест. Зато горы мусора, остававшиеся на местах гуляний, убирали за счет города.

Благодаря вниманию городских властей к летнему отдыху москвичей гуляния оставались излюбленным досугом летнего времени.