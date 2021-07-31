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«Он — хищник, вы — добыча»: как выжить при встрече с медведем в лесу

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Он — хищник, вы — добыча»: как выжить при встрече с медведем в лесу
Фото: pixabay.com

В Красноярском крае мужчина погиб в результате нападения медведя. Тело с рваными ранами было найдено на месте стоянки палаточного лагеря в природном парке «Ергаки». «Вечерняя Москва» обратилась к специалисту и узнала, как выжить при встрече с медведем.

Если с другом вышел в путь

По словам эксперта по медведям, зоолога Ивана Александрова, зачастую трагические инциденты происходят летом, когда туристы направляются в путешествие по зонам обитания хищников. Чтобы исключить подобное, следует запомнить ряд правил поведения в лесу.

— Всегда идите в такие походы большой группой, издавая максимальное количество звуков. Это песни, громкие разговоры. Можно на рюкзак прикрепить различные железные предметы, которые будут постукивать и отпугивать животное, — сказал Александров.

Нельзя ходить по лесу в темноте и сумерках. Ночь — это период активности медведя. Животное очень хорошо видит во мраке.

При передвижении по зонам возможного обитания косолапого следует избегать медвежьей тропы, говорит Александров:

— Она очень отличается от какой-либо другой, напоминает две тропинки, вытоптанные рядом. Также вдоль этого пути встречаются отмеченные животным деревья. Стволы у них могут быть с ободранной корой, задирами на высоте человеческого роста и всевозможными надкусами.

Не нужно ходить по берегам нерестовых рек, где могут питаться медведи. Тем более нельзя прикармливать животное, каким бы оно милым и добрым ни казалось.

Если вы в лесу разбили лагерь, то все съестные припасы нужно хранить в герметичных контейнерах, чтобы они не издавали запахи.

Агрессивный период

Чаще агрессию медведи, как заметил зоолог, проявляют после зимней спячки. Они голодны и отправляются на поиски пищи. Особенно опасны животные в период с июня по июль.

— Это брачный сезон, когда у самок течка, а у самцов начинается гон — борьба за право обладать самкой. В этот период животные особенно недоброжелательно настроены. Также агрессию могут проявлять самки с детенышами, — говорит Александров.

При любых обстоятельствах на человека нападет также раненое животное. Оно будет защищаться до последнего вздоха.

Чего нельзя делать при встрече с медведем

Категорически запрещено убегать. Если турист, наткнувшийся на медведя, попытается это сделать, животное обязательно его настигнет.

— В такие моменты у медведя срабатывает инстинкт: он — хищник, вы — добыча. Каким бы вы ни были спринтером, он вас все равно догонит и съест. Побег при таких встречах — бесполезная и опасная реакция, — предупредил собеседник «ВМ».

Не рекомендует эксперт лезть на дерево, так как медведь сам это прекрасно умеет:

— Единственное, куда они со своим весом не смогут забраться — это тонкоствольные деревья. Но даже если вы взберетесь на такое, животное будет вас ожидать внизу. А делать он может это неделями. Вывод такой: лезть на деревья — без толку.

При этом, как заметил эксперт, сам медведь практически всегда старается избежать встречи с человеком. Если животное заранее будет предупреждено, что вы приближаетесь, оно просто затаится в траве.

Неожиданная встреча

Если вы все-таки наткнулись на медведя, но он вас не заметил, следует быстро покинуть территорию или затаиться и дождаться, когда животное отдалится.

— Если же медведь вас тоже заметил, он, скорее всего, приблизится, чтобы разглядеть. Если он поймет, что перед ним человек, то уйдет в лес. При появлении нездорового интереса животного к вам следует издать какой-нибудь громкий хлопок и топнуть ногой. Ни в коем случае не рекомендую рычать или издавать звуки, напоминающие медвежий рык. Он подумает, что вы конкурент, и обязательно нападет на вас.

Запрещено смотреть животному в глаза. Это, по словам эксперта, его раздражает.

— Нужно говорить громким и уверенным голосом, создавать шум. Допустимо использование газовых и перцовых баллончиков. Медведь никогда не приблизится к объекту, от которого будет разить нашатырным спиртом, для него этот запах равносилен удару дубиной по голове, — сказал собеседник «ВМ».

Также можно использовать всевозможные пугачи, хлопушки и ракетницы.

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