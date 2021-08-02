Как купить загородный дом: пошаговая инструкция

Фото: Наталья Боровикова, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день все больше и больше людей устают от стремительной городской жизни и стремятся переехать за город или хотя бы приобрести дом для летнего сезона. Выбрать подходящий участок и непосредственно жилище порой бывает очень непросто, особенно если поиск ведется самостоятельно.

С какими вопросами нужно определиться на первом этапе поиска загородного жилья?

1. Решите, нужен ли вам риелтор или вы справитесь сами. Первый вариант более удачный, потому что хороший специалист поможет сохранить нервы и деньги. Конечно, нужно будет оплатить его услуги, однако лучше сделать так, чем рискнуть нарваться на мошенников.

2. Определитесь с параметрами дома — какой должна быть площадь, сколько этажей, какие нужны коммуникации, нужно ли делать дополнительный ремонт.

3. Где именно должен находиться участок — СНТ, ИЖС или КП — от этого зависят членские взносы и часто инфраструктура на местности.

4. Стоимость — установите предельную цену, но будьте готовы к тому, что возможно потребуются еще некоторые вложения.

5. Транспортная доступность — есть ли рядом автобусные остановки или железнодорожные станции, как часто ходит общественный транспорт.

6. Близость к городу — наличие магазинов, аптеки и медицинского учреждения.

7. Окружающая среда — есть ли рядом лес, речка, озеро или дом находится недалеко от небольшого городка.

Как искать варианты без риелтора?

В первую очередь нужно поискать загородный дом на специализированных порталах по недвижимости в интернете. Если на примете есть хотя бы район, то найти жилье будет гораздо легче.

Кроме того, можно поинтересоваться у знакомых, которые уже владеют такой недвижимостью, продаются ли в их поселках участки с домами. Сарафанное радио в таком случае может быть очень полезным.

Как проверить выбранные дома до первого просмотра?

Все объявления лучше заранее проверить, чтобы не тратить свое время впустую. Во-первых, используйте интернет-карты, чтобы посмотреть местность, построить маршрут от дома и выяснить, что там находится рядом.

Во-вторых, составьте опросный лист и позвоните продавцу. Некоторые вопросы есть смысл задать до непосредственного просмотра. В опросном листе должны быть пункты, касающиеся документов на недвижимость и информации о владельце:

— зарегистрировано ли право на участок, дом и другие постройки;

— сколько лет недвижимость находится в собственность;

— сделано ли межевание участка;

— есть ли правоустанавливающие документы и какие;

— сколько собственников, их возраст и дееспособность;

— семейное положение собственника на момент приобретения и продажи недвижимости;

— окончательная сумма продажи и возможность торга;

— размер членских взносов, если они есть;

— можно ли увидеть оригиналы документов на собственность во время просмотра.

Не следует рассматривать варианты, за показ которых просят плату. Также отказывайтесь от варианта, если во время первого разговора вам сообщают, что дом из объявления недоступен, но есть чудесная альтернатива в другом СНТ. Не соглашайтесь приезжать в офис для заключения договора еще до просмотра — это мошенническая схема.

Какие документы запросить у продавца?

1. Выписка из ЕГРН.

2. Согласие супруга на сделку.

3. Градостроительный план земельного участка.

4. Документы на специальное оборудование (газ, водоснабжение, свет, канализацию).

5. Техплан и техпаспорт.

Что покупатель может оценить без риелтора?

1. Внешний вид дома и участка — состояние отмостки, наличие трещин в фундаменте, межэтажные перекрытия, подтеки на крыше, стенах и в подвале.

2. Затраты на отопление — зависит от толщины стен, утепленности крыши и пола.

3. Работоспособность всех систем — работает ли электричество, канализация, есть ли какие-то проблемы с водой или канализацией, функционируют ли камин или печь.

4. Соседи — узнайте, кто живет рядом, сколько им лет, чем занимаются.

5. Качество подъезда к участку — некоторые дома находятся на крутом склоне, поэтому зимой туда подъехать будет сложно. Также иногда заезжать на участок нужно через участки иных собственников по дороге, не предусмотренной генпланом.

Во время просмотра не показывайте явно свое отношение к дому. В зависимости от вашего поведения продавец может решить, что вы готовы купить недвижимость даже без торга, или посчитать вас ненадежным покупателем, не стоящим усилий и времени.

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