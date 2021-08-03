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«Пятерочка» и Henkel направят 5 миллионов рублей на лечение детей

Михаил Петров

Общество
«Пятерочка» и Henkel направят 5 миллионов рублей на лечение детей
Фото: freepik.com

Ведущие отечественные и зарубежные компании регулярно занимаются благотворительностью. Благодаря их финансовой или материальной поддержке появляются новые госпитали для людей с ограниченными возможностями, проходят курс лечения дети, возвращаются к жизни люди, потерявшие надежду на счастье. Среди компаний, которые часто помогают нуждающимся детям, немало тех, чьей продукцией и услугами мы пользуемся каждый день. Примеров тому немало. Вот один из последних: торговая сеть «Пятерочка» и компания Henkel, производитель чистящих и моющих средств, косметических продуктов и клеевых технологий, запускают совместную акцию «Подарите чудо жизни». В рамках этой акции 5 миллионов рублей будут направлены на лечение детей — подопечных фонда «Линия жизни».

Благотворительная акция продлится ровно месяц — с 1 по 31 августа текущего года. При единовременной покупке в этот период двух и более товаров компании в магазинах торговой сети часть вырученных средств будет переведена на счет благотворительного фонда «Линия жизни», который направит их на лечение своих подопечных.

В рамках совместной акции торговая сеть и компания планируют оказать финансовую помощь для проведения лазерной терапии и восстановительного лечения 28 детям из разных регионов России. Это Липецкая, Тульская, Самарская, Тверская, Нижегородская, Смоленская области, Краснодарский и Пермский края, Башкирия, Чувашия, республики Кабардино-Балкария и Адыгея, а также Москва и Московская область.

— Делать добрые дела, быть социально ответственным и неравнодушным очень просто. Благодаря нашей совместной акции мы окажем реальную помощь детям — подопечным фонда «Линия жизни», которые вместе со своими родителями, уверен, очень этого ждут. Вместе мы сможем сделать этот мир чуть лучше и добрее, поддержав тех, кто в этом больше всего нуждается, — рассказал директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Такой же позиции придерживается и представитель компании.

— Быть вовлеченным в жизнь тех, кому нужна поддержка, сегодня очень важно. Мы рады, что наши сотрудники, партнеры и потребители неравнодушны к существующим социальным проблемам. Наша совместная инициатива «Подарите чудо жизни» поможет детям получить необходимое лечение и шанс на скорейшее выздоровление, — отметила руководитель отдела торгового маркетинга компании Анжелика Бабкина.

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