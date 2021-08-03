Конь Пегас и гимнастка: как строили «красную» ветку московского метро

1964 год. Панорамный вид на строительство станции метро «Преображенская площадь»/ Фото: Исаков / Pastvu.com

31 год назад пошли первые поезда до станций метро «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

До этого целых 25 лет конечной станцией на севере Кировско-Фрунзенской, а ныне Сокольнической линии, была «Преображенская площадь».

Тогда станция «Бульвар Рокоссовского» носила имя другого деятеля — Вадима Подбельского.

— Архитекторам удалось минимальными средствами придать станции индивидуальные черты. Стены путевых тоннелей и часть сводов отделаны металлическим профилем темного золотистого цвета. А свод над распределительным залом отделан с использованием металлического профиля белого цвета. Галогенные лампы установлены там, где черный металл встречается с белым. Это создает эффект яркого освещения распределительного зала, платформы же и пути остаются в некоторой тени. На стенах тоннелей золотистым профилем выложены геометрические фигуры, — отмечали М. С. Наумов и И. А. Кусый в путеводителе по московскому метро, изданном в 2006 году.

Что касается «Черкизовской», то в ее оформлении были применены те же приемы, что и на станции «Улица Подбельского». Фальшивые своды повторяют форму главного свода станции.

Верхний край фальш-свода заканчивается на уровне края платформы. На нем же установлены лампы, освещающие белый главный свод. Кажется, что «Черкизовская» мрачновата, но это не так. Над каждым выходом сделан витраж в желто-голубых тонах. Тема северного — «Олимпийские игры».

В центре витража изображен едущий на квадриге (двухколесная колесница. — «МВ») вестник мира с оливковой ветвью. Здесь же младенец Геракл, одолевший змея. Южный витраж изображает три мужские фигуры, раскинувшие руки, подобно крыльям самолетов.

В медальонах: конь Пегас, космонавт, гимнастка, Воскресенские ворота Красной площади, семья. Вероятно, эти символы должны былистать неким фотороботом эпохи. В начале 90-х годов XX века в советском обществе был накоплен большой запас оптимизма, который позволял художникам рисовать сюжеты, далекие от будней, омраченных дефицитом и страхом будущего.

Что касается станции «Преображенская площадь», которая столько лет была конечной, то она выполнена по проекту так называемых станций-сороконожек, появившихся в эпоху борьбы с излишествами. Преобладающий цвет оформления — зеленый. Пол на станции выложен серым и красным гранитом, а вокруг колонн — белым мрамором.

КСТАТИ

Станция метро «Бульвар Рокоссовского» названа в честь маршала Константина Рокоссовского, который командовал воисками на Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Сам бульвар Рокоссовского находится на значительном расстоянии от одноименной станции — более полукилометра. Это редкий случай в расположении вестибюлей.

ЦИФРА

10 метров составляет ширина платформы станции метро «Бульвар Рокоссовского».