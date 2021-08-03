Наполненное светом место: что посмотреть и куда сходить в Белгороде

На Народном бульваре установлен памятник «Учительница первая моя», рядом с которым любят фотографироваться не только взрослые, но и дети / Фото: Татьяна Еременко / Вечерняя Москва

Из года в год Белгород входит в число «самых благоустроенных городов России». В нем тихо и спокойно, есть парки, музеи и театры, храмы, своя изюминка — необычные памятники, а еще — река. Мы продолжаем серию публикаций о российских городах, которые можно посетить на выходных или задержаться в них подольше. В этом номере рассказываем, где растет уксусное дерево, кто такой Иоасаф Белгородский, а также как ненадолго вернуться за школьную парту.

Каждому иногда нужно выдохнуть. Лучший способ для этого — сменить обстановку. Например, провести ночь в поезде или полтора часа в самолете, чтобы добраться до Белгорода. Город в этом году отмечает 425 лет с даты своего основания. Вы замечали, что у места, когда оно становится землей под ногами, а не просто точкой на карте, проявляется уникальная атмосфера, свой ритм, душа? Белгород не даром признают одним из самых благоустроенных в России и даже называют «маленькой Швейцарией».

Я пробыла в нем совсем недолго, но скажу: там спокойно и гармонично. Достопримечательностей достаточно, но есть ощущение, что они не выделены отдельно, а равномерно распределены по компактной территории города. Потому лучше заранее проложить маршрут, чтобы посетить все интересные вам места.

Душевная прогулка

Обычно в воспоминаниях о поездках какая-то деталь ярче прочих. Для меня такой стали городские памятники в Белгороде.

Все началось с кареты, которую я увидела, едва вышла из своего временного жилища. Похожая на яйцо Фаберже или музыкальную шкатулку, она так и манила сфотографироваться. Но я устояла — платье не подходило к антуражу.

Дальше — больше. Если гулять по городу, на аллее Народного бульвара увидишь памятник «Учительница первая моя». У доски с прописью стоит женщина в костюме, за партой сидит мальчишка, рядом — свободное место. На таком когда-то словно сидел и ты — тянул руку или подглядывал в шпаргалку. Пальцы сами берут телефон, чтобы сделать снимок.

А вот скульптура «Воспоминание». На скамеечке устроилась бабушка, в ее руках чулок, у ног клубки, женщина рассеянно смотрит вверх. Рядом с ней тоже есть местечко — присаживайся! Если пойти по пешеходной улице 50-летия Белгородской области, то, не доходя до солнечных часов, встретишь бронзового «Дворника и кота Ваську». Они здесь в любую погоду — мужчина с метлой в руках замер, будто вот-вот продолжит движение. Ваське спокойно рядом с ним, он даже позволяет себя погладить прохожим — даром, что ли, нос так блестит на солнце.

Белгород чтит труд простых людей. Кроме героев ежедневной жизни, упомянутых выше, в нем есть место и для других бронзовых фигур. У развилки несет свою службу «Честный гаишник», рядом с ним его мотоцикл. Возле Белгородского государственного университета ждет студентов «Профессор». Недалеко от Центрального рынка катит свои сумки пара «Челноков». Возле Доски почета замеряет углы бронзовый «Строитель».

Все скульптуры — в человеческий рост, словно живые. Они напоминают: важен не масштаб подвига, и не то, чтобы твое имя запомнили, но ежедневный труд на благо людей. Ведь мелкими шагами можно преодолеть большой путь.

Белгородский государственный университет / Фото: Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Вставай, страна огромная

Шаг за шагом, кровинка за кровинкой, завоевали наши предки Победу в Великой Отечественной войне. Прожгла она и Белгород, первым в России получившим звание «Город воинской славы». Еще он — город первого салюта, прогремевшего над Москвой 5 августа 1943 года. В тот день, в ходе Курской битвы, утром освободили Орел, а около шести вечера — Белгород. Недалеко от города, на месте одного из самых крупных танковых сражений, находится музей-заповедник «Прохоровское поле». Это третье ратное поле в стране, после Куликова и Бородинского.

В черте города возведен музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Там размещено полотно высотой 15 и длиной 67 метров. На картине изображено то самое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое стало переломным в Курской битве. Сейчас диорама закрыта на реконструкцию. Но музей продолжает работать по другому адресу, есть экскурсии для посетителей.

Дела музейные

Недалеко от основного здания музея-диорамы расположились еще два важных для Белгорода музея — художественный и краеведческий.

В первом есть постоянно действующие экспозиции и временные выставки. В постоянных — искусство XX–XXI веков, где размещены в основном произведения художников Центрально-Черноземного округа, а также больших городов — Санкт-Петербурга, Москвы и других.

— Сейчас у нас работает несколько крупных и ярких временных выставок: «Вдохновленные ковром», из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Гамзатовой, «Золотые имена Серебряного века», где показана живопись и графика того периода, из собрания Таганрогского художественного музея, — поделилась ученый-секретарь — заведующая отделом развития художественного музея Алла Селютина. — Еще — выставка одной картины и ее истории: «Поленов «Пруд с ветлами». Возвращение» из собрания Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника. Она знакомит посетителей с тем, как в 1943 году работу вывезли в Германию, но немецкие музейные сотрудники все фиксировали и после войны написали в Таганрог, что готовы вернуть картину, если будут представлены подтверждающие документы. Это после долгой переписки и случилось, доказав: для искусства границ нет.

Кстати, в музее можно не только посмотреть на экспонаты, но и побывать на мастер-классе в школе керамики, что проводит занятия по субботам. Здесь работает детская творческая студия. Не заглянуть сюда, будучи в Белгороде, невозможно — яркое здание в стиле модерн с изумрудной крышей, овальными окнами и цветной мозаикой манит как магнит.

Почти напротив него — Белгородский государственный историко-краеведческий музей с заостренными треугольниками козырьков над окнами. В нем можно узнать Белгородский край с разных сторон: как родину Первой конной армии и подсолнечного масла, как духовный центр, как город-крепость, стоящий на обороне южных рубежей страны. Также здесь собраны сведения о Курской магнитной аномалии — железорудном бассейне, о культуре и традициях края, о его флоре и фауне. Например, тут можно увидеть чучела филина и орлана-белохвоста, теперь уже — птиц довольно редких.

— Размах крыльев орлана-белохвоста составляет от двух до двух с половиной метров, — рассказывает посетителям заведующая отделом природы Светлана Назаренко. — И гнездо орлан строит большое, диаметром до двух метров. Выбирает большие деревья вблизи водоемов.

Все три музея, о которых я рассказала, находятся недалеко от реки Везелки, к которой обязательно стоит сходить.

Но прежде чем мы отправимся дальше, добавлю: в Белгороде есть интересный Контактный музей средневекового военного дела, музей народной культуры, небольшой литературный музей и несколько других.

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Дышим свежим воздухом

С чего начнем знакомство с местной природой? С уксусного дерева. Особое внимание оно заслужило тем, что растет совсем одно из своего вида на обычной городской улице. Оно обнесено каменным ограждением и отмечено табличкой, где указано: «Взято под охрану как государственный памятник природы». Посадили же здесь дерево, которое родом из Северной Америки, в 1950 году.

Возвращаемся к паркам. В Белгороде их несколько. Ближайший к центру города и музеям, выходящий на набережную Везелки, — парк Победы. В нем есть аллея Героев, на которой установлены в два ряда 20 бюстов, посвященные уроженцам Белгородской области, которые получили звание Героя Советского Союза или Героя России.

На противоположной стороне реки можно увидеть ротонду со скульптурой Петра и Февронии — святых, в чей день отмечают праздник любви, семьи и верности. Отправимся вверх по течению Везелки вдоль парка «Котофей» и дойдем до моста Любви, где брачующиеся так любят вешать замки.

Но прежде чем перейти по нему к церкви архангела Гавриила, пройдемся по скверу и рассмотрим кубический «Гранит науки», черную шарообразную «Слезу декана» и «Гимнастку». Эти скульптуры здесь не случайно — рядом университет.

В городе много парков, где легко найти не только места для отдыха, но и развлечения, включая веревочный и пикник-парк, зоопарк, аквапарк, а еще луна-парк, что в парке имени Ленина. Туда прежде всего надо вести детей и вместе с ними вспоминать свое детство.

По вере вашей

Проезжая по Белгороду, вы увидите храм, и не один. Есть в этих краях и местный святой — святитель Иоасаф Белгородский. Его мощи покоятся в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Также в городе есть Николо-Иоасафовский собор и часовня, посвященная этому святому. Иоаким Горленко, как его звали в миру, родился в казачьей семье 19 сентября 1705 года, избрал служение церкви, а позже, с 1748 года, шесть лет был епископом Белгородским и Обоянским, вплоть до самой смерти (21 декабря 1754 года). В 1911 году был канонизирован.

Еще в Белгороде есть Марфо-Мариинский монастырь, Смоленский собор, храм Матроны Московской, Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и множество других.

Искусство и действительность

В Белгород стоит ехать ради встречи с прекрасным. Там есть своя филармония, которая летом дает концерты по вечерам в Ботаническом саду Белгородского государственного университета. Есть театр кукол и, конечно, академический драматический театр имени Щепкина. Его здание находится в самом центре города, выходит на просторную Соборную площадь, стоит перейти через которую и окажешься возле здания правительства области. В этом театре проводят также Всероссийский театральный фестиваль.

— В текущем году наш театр отмечает свое 85-летие, — рассказала специалист по связям с общественностью Наталья Зотова. — В основном у нас на сцене классическая русская драматургия. Новый сезон начнем в сентябре, особой концертной программой.

Как бы вы ни выбрали провести время в Белгороде и когда бы туда ни отправились, наверняка увезете с собой порцию уверенности в завтрашнем дне и умиротворенности.

Белгородский драмтеатр им. М. С. Щепкина / Фото: И. Давыдов / CC BY-SA 3.0

РЕПЛИКА

Невидимый мост памяти между прошлым и будущим

Ольга Квитко, старший научный сотрудник Государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»:

— 4 августа 1987 в городе Первого салюта Белгороде, был открыт музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», увековечивший подвиг бойцов и командиров Красной Армии, тружеников тыла в судьбоносной военной операции на Курской дуге. На холсте изображен переломный момент в боях на белгородско-харьковском направлении в районе железнодорожной станции Прохоровка.

Сейчас основное здание музея закрыто на капитальный ремонт, а само полотно реставрируют. Но гости города могут посетить временные выставки музея по адресу: улица Мичурина, дом 43. Посетителям представлена экспозиция «На белгородском направлении». Она отражает образы Героя Советского Союза бронебойщика Павла Шпетного, остановившего вражеский танк ценой собственной жизни; механика-водителя Александра Николаева, совершившего танковый таран; санинструктор Героя Советского Союза Марии Боровиченко, спасающей раненых воинов; танкиста Алексея Пальчикова, который покинул горящую машину и повел за собой в атаку солдат, и многих других героев.

За доблесть и мужество, проявленные в боях на Курской дуге, высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза были удостоены 231 воинов; из них 89 — посмертно.

Жители и гости города также могут ознакомиться со внешней экспозицией «Оружие Победы», расположенной возле основного здания музея. Она представляет собой боевую технику периода Великой Отечественной войны 1941–1945.

Также научные сотрудники музея приглашают гостей и жителей города совершить обзорные экскурсии «Мой Белый город. Древний и молодой Белгород».

ЛЕГЕНДЫ

— Кисельная река. В летописных сказаниях говорится об эпизоде из ранней истории города. Белгород осаждали печенеги. И старец придумал опустить в один колодец ведро овсяного киселя, в другой — меда. Затем позвали врагов и доказали — осада может длиться вечно, ведь колодцы в городе дают жителям пищу.

— Подземный мир. По преданию, под Белгородом есть подземелья, служившие как секретные ходы и тайники для кладов. Но археологических раскопок не проводилось, а вскрытое случайно, при строительстве, засыпали. Так было и с деревянным колодцем на 10 метров глубины, с ходами в него.

— Шабаш. Есть версия, что Лысая гора, на которую летала Маргарита, прежде чем отправиться к Воланду, в произведении Булгакова, находится недалеко от села Смородиново возле Белгорода.

ФАКТЫ

— Белгородский кремль, чьи стены оберегали страну от врагов, в 1949 году признанный памятником архитектуры, позже разрушили заводчики ради добычи мела.

— Численность населения в Белгородской области, по статистике, продолжает расти. Прирост населения был даже в 90-е годы. В 1991 году здесь жили 1398 тысяч человек, в 2020-м — 1549,1 тысячи.

— Телебашня высотой 220 метров входит в число самых высоких телебашен России. На высоте в 50 метров на ней расположена смотровая площадка.