«Начальник с палкой»: как работодатели следят за сотрудниками на удаленке

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Руководитель IT-компании Xsolla Александр Агапитов объявил об увольнении примерно 150 человек, трудившихся в дистанционном формате. По словам главы фирмы, такое решение было принято после анализа активности сотрудников в рабочих чатах и почте. «Вечерняя Москва» разбиралась, вправе ли работодатели следить за сотрудниками на удаленке и какие технические средства для этого существуют.

Нужен ли контроль?

Компании могут наблюдать за сотрудниками, находящимися на дистанционной работе, уверен юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

— Работодатель имеет право требовать, чтобы работник выполнял свои обязанности. Какие методы он использует для отслеживания активности, определяется внутренними нормативными документами, — рассказал специалист.

С мнением юриста согласен HR-специалист Гарри Мурадян. Он заметил, что после перехода на дистанционный формат работы активность сотрудников действительно может требовать контроля.

— Продуктивность на удаленке падает, особенно в первое время. Дальше человек или станет дисциплинированным, или его придется уволить за низкие показатели, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам Кофанова, руководители компаний могут следить за сохранностью оборудования, выданного сотруднику. Мурадян уточнил, что наблюдать могут не только за компьютером или ноутбуком работника.

— Компании действительно могут контролировать действия сотрудников. При работе с корпоративного ноутбука за человеком могут наблюдать с помощью видеокамеры, а рабочий телефон может прослушиваться. Некоторые предприятия даже отслеживают, насколько активно работник двигает мышкой, — предупредил Мурадян.

При трудоустройстве на удаленную работу большим плюсом для специалиста будет аналогичный опыт в прошлом, отметил эксперт.

— Эффективная работа на удаленке означает, что человек умеет себя дисциплинировать. В офисе над сотрудником может стоять начальник с палкой, а дома чувство ответственности пропадает. И тогда работодатель думает: либо ему менять сотрудника, либо контролировать его, — сказал Мурадян.

Как еще следят?

Иногда компании наблюдают за служебным ноутбуком или компьютером при помощи специального программного обеспечения, объяснил специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

— Существуют программы для удаленного управления компьютером. Они позволяют не только управлять, но и следить за тем, что делает человек, — отметил эксперт.

По словам Вакулина, для контроля также используются программы, позволяющие включать демонстрацию экрана. В некоторых случаях сотрудник может записывать действия и в конце рабочего дня отправлять ролик начальству.

Однако это относится больше к служебным устройствам, отметил эксперт. На личном компьютере может храниться конфиденциальная информация, поэтому для доступа к нему нужно согласие владельца, уверен собеседник «ВМ».

По мнению специалиста, нельзя отслеживать нажатие клавиш на клавиатуре или передвижение мышкой на личном компьютере работника. Такая система может использоваться на служебном компьютере с согласия работника, заключил Вакулин.

Могут ли уволить?

Отвлечение от работы — не повод для увольнения, уверен Кофанов.

— Если человек слишком много времени тратит на личные дела в процессе трудового дня, это может быть основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. В таком случае первым делом объявляется выговор и только потом можно говорить об увольнении за следующие нарушения, — заметил эксперт.

Юрист обратил внимание, что работодатель не имеет права массово увольнять сотрудников. Сначала он должен вызвать каждого подчиненного и потребовать письменное объяснение. На ответ у сотрудника будет два рабочих дня. Только после этого работодатель может сделать вывод об уважительности причины, заключил юрист.

Мурадян также отметил: одновременно лишить работы большое количество людей нельзя.

— При массовом увольнении сотрудники могут написать коллективный иск и восстановиться на местах работы. Перед сотрудником должны быть поставлены четкие KPI. Если человек не справляется, его вызывают на беседу, показывают документ и делают замечание. Во второй раз выносят предупреждение. И только на третий могут уволить, — заключил эксперт.

СПРАВКА «ВМ»

Xsolla была основана в Перми в 2005 году. Она предоставляет издателям видеоигр и разработчикам платежные и биллинговые решения.

СМИ сообщили о массовом увольнении в компании в среду. По информации Forbes, глава компании Александр Агапитов уволил почти 150 сотрудников, мотивируя это их невовлеченностью в рабочий процесс на удаленке. Агапитов пообещал помочь уволенным трудоустроиться. HR-специалисты отмечают: случившееся может обернуться для предприятия серьезными проблемами.