«Похоже на вымогательство»: эксперты оценили идею ввести платную парковку во дворах Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве нужно ввести платные парковки во дворах жилых домов. Идею озвучил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. По его словам, это позволит освободить придомовую территорию от машин, которые редко используются. А собранные деньги жильцы смогут тратить по своему усмотрению. Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», рассказали о возможных последствиях инициативы.

По словам депутата Госдумы и председателя Союза транспортников России Виталия Ефимова, инициатива вполне реализуема:

— У нас большинство дворов действительно завалены машинами, которые давно стоят и ими никто не пользуется. Я считаю, что мера необходимая, но нужно прежде всего исходить из интересов людей.

Далеко не все жильцы согласятся оплачивать стоянку, если стоимость услуги будет очень высокой, уверен собеседник «ВМ»:

— У нас, в принципе, сейчас нет дворов, где нужно было бы оплачивать парковку. Если шлагбаума нет, конечно, каждый второй будет заезжать на вашу территорию и оставлять свое авто. И мне кажется, что в данной ситуации установка этого устройства будет намного целесообразнее, чем просто плата за место. Наконец, далеко не каждый в состоянии тратить дополнительные деньги на машино-место, даже если средства пойдут на благоустройство двора или постройку дополнительного парковочного кармана.

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что инициатива обязательно разделит общество:

— Многие и без того находятся в финансовой кабале из-за ипотеки и кредитов. Дополнительная плата за парковку их просто изведет. Кроме того, если такая идея озвучивается, то нужно предлагать конкретную сумму, поскольку для кого-то 100 рублей — это мелочь, а у кого-то даже их нет.

Эксперт напомнил, что владельцами придомовой территория являются сами жильцы:

— Платить за участок, который и так принадлежит дому, — это похоже больше на вымогательство. Другое дело, если граждане проявят инициативу освободить двор и детские площадки от брошенных машин. Я не говорю, что мера плохая, — она полезная. Но, если большинство горожан ее не поддержат, насильно действовать противозаконно.

Собеседник «ВМ» также отметил, что авторы идеи должны предложить альтернативные парковочные места для тех горожан, которые редко садятся за руль и не готовы тратить деньги за стоянку во дворе:

— Это не значит, что если человек не может платить за машино-место в собственном дворе, то теперь ему придется отгонять транспорт куда-то за МКАД. Те, кто предлагает такие идеи, должны предоставить адекватные варианты бесплатных парковочных мест в шаговой доступности, где владельцы могут оставить авто.

Славнов добавил, что окончательное решение за горожанами.