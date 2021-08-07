Шторм для организма: что можно и чего нельзя есть перед вакцинацией

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За несколько дней до прививки от коронавируса необходимо правильно питаться и при этом не ограничивать себя в приеме продуктов, чтобы нормально выработались защитные антитела к инфекции. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Следить за опорожнением

Как считает врач-иммунолог Владимир Болибок, если у человека есть какая-то аллергия на продукты, нужно строго придерживаться своей диеты и не употреблять в пищу то, что может ее спровоцировать.

Также стоит отказаться от употребления соли и соленых продуктов. Они могут способствовать возникновению дополнительных отеков, поскольку реакция иммунной системы на прививку нередко провоспалительная, отмечает медик. Вдобавок необходимо следить за нормальным опорожнением кишечника, иначе побочные реакции могут привести к запорам.

— Кишечник должен быть чистым. Это относится не только к вакцинации от коронавируса, но и от гриппа. В целом соблюдение диеты в процессе иммунизации от COVID-19 ничем не отличается от такого же процесса при вакцинации от других инфекций. Разница только в типах антител, — пояснил специалист.

Семь дней поста

Проблемной вакцинация может быть для тех людей, говорит Болибок, кто переболел ковидом когда-то, может быть, даже в скрытой форме. Соответственно, если таких людей сейчас вакцинировать, появление новых антител может вызвать инфекционный процесс из-за того, что инфекция в их организме задержалась на месяцы, особенно в кишечнике.

В целом же при вакцинации гипоаллергенную и бессолевую диеты надо соблюдать хотя бы 3–4 дня до прививки и столько же после, в том числе в день вакцинации. Данная рекомендация, уточняет иммунолог, актуальна и для первой прививки, и для второй, если вакцина двухкомпонентная.

— Нежелательные поствакцинальные реакции обычно развиваются в первые три дня и могут быть продолжительностью до 7–10 дней. Поэтому надо себя продержать в строгом режиме неделю: три дня до вакцинации, в день вакцинации и три дня после вакцинации. То же самое касается второго этапа. Надо попоститься, — посоветовал Болибок.

Что есть во время вакцинации?

На этот вопрос «Вечерней Москве» ответила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, для того чтобы организм нормально выработал антитела, нужны белки. Они содержатся в яйцах, нежирной рыбе и нежирном мясе — курице, индейке, птице, кролике.

Плюс нелишним будет поесть продуктов с большим содержанием витаминов C и D, а также антиоксидантами. Первый есть в красном болгарском перце, черной смородине, овощах и фруктах. Второй содержится в морской рыбе, печени трески, желтках яиц и молочных продуктах.

Можно также, говорит Соломатина, употреблять в пищу продукты с высоким содержанием цинка — печень, морепродукты, мясо, тыквенные семечки. Актуальны и продукты с мелатонином — вишня, творог, например.

Небольшой шторм

Самое главное, отмечает специалист, не нагружать лишний раз иммунную систему и питаться правильно. Надо ограничить трансжиры, исключить алкоголь, не есть жареное и сладкое в большом количестве.

— Все это приводит к воспалению, организму требуется много энергии, чтобы его погасить. А он должен заниматься другими делами — вырабатывать нормальное количество антител, — подчеркнула Соломатина.

Она констатировала, что прививка — это небольшой шторм для организма. На нее каждый человек реагирует по-разному. Порой защита вырабатывается долго. А первая реакция на нее бывает такой же, как и при заболевании ковидом, резюмировала диетолог. И вредными продуктами эти явления не стоит усугублять.