«Дешевле точно не будет»: можно ли заработать на сдаче жилья

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Уменьшение цен на аренду жилья, которое наблюдалось в начале пандемии COVID-19, пошло на спад. Однако, как отмечают специалисты, доход арендодателей «съедает» инфляция. О том, действительно ли владельцам недвижимости пора искать другие способы заработка, стоит ли покупать квартиру, чтобы ее сдавать, и как в будущем изменится ситуация, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Нужно ли инвестировать в жилье?

Сдача квартиры в аренду — не самый выгодный вариант для людей, которых интересует высокий доход, считает эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

— С точки зрения инвестирования, прибыль от сдачи квартиры выглядит совсем незначительной. Потому не стоит покупать квартиру для этого. А вот для человека, у которого просто есть неиспользуемая квартира и который не занимается профессиональным инвестированием, это хороший вариант, — отмечает эксперт.

С мнением Барсукова согласен эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

— Рынок аренды поднялся на ноги после локдауна: стоимость аренды только повышается. Однако в случае покупки квартиры в качестве инвестиции окупаемость будет очень долгой. Сейчас это к тому же не так выгодно, как два года назад: тогда цены были гораздо ниже. Если у кого-то уже есть квартира, то ее вполне можно сдавать, — рассказывает специалист.

По мнению Бендрикова, более выгодное вложение — покупка апартаментов. Это жилье стоит меньше, чем обычные квартиры, при этом иногда сдается дороже: такой вид недвижимости находится в новых жилых комплексах с современной инфраструктурой и качественным ремонтом.

На длительный срок или посуточно?

По словам Барсукова, еще один вариант заработка на недвижимости — сдача жилья в аренду посуточно. Однако в таком подходе есть свои особенности, предупреждает специалист.

— Квартиру можно сдавать не на длительный срок, а на сутки. Теоретически это может приносить более высокий доход, однако на практике так бывает не всегда. Скорее всего, периодически квартира будет пустовать. Также важно помнить, что постоянная смена жильцов потребует расходов на уборку и может привести к более частым ремонтным работам, — считает собеседник «Вечерней Москвы».

Бендриков уверен, что при правильных действиях посуточная аренда способна принести владельцу недвижимости более высокий доход, чем сдача на длительный срок.

— Посуточная аренда — более выгодный вариант, хотя и очень нервный: арендодателю нужно постоянно следить за сохранностью помещения и искать жильцов. Необходима регулярная реклама. Однако расходы здесь небольшие, а в случае ответственного подхода такой вариант принесет больше денег, чем сдача на длительный срок, — делится специалист.

Какие еще нюансы есть?

Перед сдачей жилья собственнику важно убедиться в надежности потенциальных арендаторов, советует Барсуков.

— Профессиональные риелторы задают будущим жильцам вопросы. Например, чем они занимаются и каков состав семьи, — рассказывает собеседник «Вечерней Москвы». — В первые несколько месяцев собственнику желательно забирать оплату наличными, приезжая лично и оценивая, в каком состоянии арендаторы поддерживают квартиру.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты согласились: при наличии статуса самозанятого жилое помещение можно сдать легально. В таком случае арендодателю нужно будет платить минимальный налог без опасения, что налоговая инспекция заинтересуется подозрительными переводами по карте, уверен Барсуков.

Специалист также обращает внимание, что защищенность граждан при аренде жилья еще требует проработки.

— Существует понимание, что такое договор коммерческого найма: его нельзя просто так расторгнуть, и он продолжает действовать при продаже. Однако часто бывает, что владелец квартиры просит жильцов съехать, хотя срок действия договора еще не истек, — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что арендодатель тоже несет определенные риски. Например, договор перестал действовать, а жильцы не хотят освобождать помещение. Такие моменты требуют дополнительной проработки на уровне закона, заключает Барсуков.

Что будет дальше?

Бендриков отмечает: сейчас сложно прогнозировать, как будут меняться цены на аренду жилья.

— Я бы не делал однозначных прогнозов относительно развития ситуации, но дешеветь съемные квартиры точно не будут. Сейчас рынок поднимается: близится сентябрь, люди возвращаются в Москву. К счастью, больших коронавирусных ограничений, влияющих на цену, сейчас нет. К тому же в столицу постоянно переезжают из регионов, поэтому большинство квартир сдаются за неделю, максимум — две. Спрос огромный, — заключил специалист.

В сервисе съема жилья «ЦИАН» недавно спрогнозировали рост цен на недвижимость в Санкт-Петербурге. По словам экспертов, к осени стоимость жилья в Северной столице может подняться на три–пять процентов. При этом в Москве Таганский район стал лидером по снижению цен на жилую недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в этом районе в 2021 году уменьшилась на 14 процентов.