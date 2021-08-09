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Университеты и музеи тестируют полезные инновации

Марьяна Шевцова

Общество
Университеты и музеи тестируют полезные инновации
Сотрудник лаборатории РЭУ им. Плеханова Полина Тюбаева держит в руках образцы материалов. Срок их разложения будет вычислен с помощью инновационного калькулятора / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

К московской программе пилотного тестирования инновационных решений присоединились еще несколько площадок. Вчера в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова показали разработку, которую применяют сотрудники их лаборатории.

Университет принимает активное участие в тестировании различных современных разработок и этим летом присоединился к программе столичного Агентства инноваций.

— Мы уже много лет ведем исследование в области создания быстроразлагаемых композитных материалов, — рассказал директор Центра развития цифровой экосистемы университета Михаил Начевский. — Это очень важный экологический проект, к которому недавно присоединилась одна частная компания.

По словам Начевского, программисты разработали нейросеть, на основе которой создается специальный калькулятор разлагаемости композитных материалов.

— Это программное обеспечение, с помощью которого мы можем рассчитать срок разложения предмета, — пояснила кандидат химических наук, выпускница РЭУ имени Плеханова Полина Тюбаева. — Мы вводим в систему такие показатели, как условия внешней среды, наименование наполнителя и полимера, затем видим результат, который выдается после обработки искусственным интеллектом.

Цель исследования — создать абсолютно новые полимерные материалы с предсказуемым сроком разложения.

— То есть, покупая пакет, зубную щетку или палочки для суши, человек будет знать, через сколько этот предмет разложится на мелкие частицы, — отметила Тюбаева.

Чтобы запрограммировать определенный срок службы полимеров, в университете тестируют разные наполнители — природные и синтезированные вещества, которые добавляют в полимер.

— Время разложения каждого компонента мы проверяем на полигоне и в лаборатории с помощью микроскопа, а затем заносим данные в калькулятор, таким образом еще и обучая искусственный интеллект, — добавила Полина Тюбаева.

Участие в тестировании принимают и студенты. Михаил Начевский рассказал, что программное обеспечение иногда требует доработки.

— И тогда мы можем, например, дать задание студентам-программистам, чтобы они попробовали его дополнить, исправить в рамках образовательной проектной деятельности, которая может стать основой выпускной работы.

А лучшее решение передаем компании-разработчику калькулятора в качестве совместного коммерческого продукта, — сказал Начевский.

Такой подход, считает он, идет на пользу всем — и обучающимся, и компании, которая может получить готовое решение и внедрить его. Тестирование технологий теперь также будет проходить в Музее русского импрессионизма, на базе Московского физико-технического института и Московского политехнического университета.

ВАЖНО

С момента запуска программы к ней присоединились 137 коммерческих и государственных предприятий Москвы из 18 различных отраслей. Уже завершено 91 тестирование, в процессе реализации находятся еще 124 испытания. Одна из площадок — школа креативных технологий Tumo. У себя они пилотируют инновационное решение по автоматизации бизнеспроцессов с использованием программных роботов и искусственного интеллекта, что помогает учебному заведению избавиться от многих рутинных задач.

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