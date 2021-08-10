Часы исчезли без следа

1934 год. Часы в сквере на площади имени Вацлава Воровского / Фото: pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В заметках «Справочного бюро» фиксировались, казалось бы, совершенно незначительные факты. Но сегодня они стали настоящей частью летописи города.

31 июля 1926 года в номере «Вечерки» напечатали весьма будничную просьбу жителя Москвы: «Перенесите лишние часы. У здания Наркоминдела, на углах разбитого на площади т. Воровского сквера, давно уже почему-то установлены двое больших электрических часов. Думается, что у сквера достаточно было бы оставить одни часы, а другие следовало бы перенести на какую-нибудь из московских площадей, где таких часов еще нет». Москвич был недоволен расточительностью городских властей — зачем на одной площади двое уличных часов, когда есть места, где их вообще нет.

25 августа 1926 года столичный отдел благоустройства Московского отдела коммунального хозяйства отреагировал: «Одни часы у сквера имени Воровского будут убраны совсем, а другие часы будут перемещены вглубь проезда — на тротуаре».

Сегодня ни одних, ни других часов там уже давно нет, как нет и самого сквера — на его месте сейчас асфальтированная парковка. Куда исчез парк с часами, рассказал современной «Вечерке» писатель и историк Москвы Александр Васькин.

— У этого места интересная история. До революции там была церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы на Большой Лубянке. Но в 1924 году ее снесли в рамках большой богоборческой кампании тех лет.

На месте храма разбили сквер. Название свое он получил в честь площади — имени Воровского. Она в свою очередь была так названа в честь убитого в 1923 году в Лозанне советского полпреда Вацлава Воровского. Памятник ему там до сих пор сохранился — у входа в бывшее здание Народного комиссариата иностранных дел.

В середине XX века, после возведения знаменитой мидовской высотки на Смоленской площади, дипломаты с Кузнецкого моста съехали. А место их на Лубянке заняло Министерство автомобильной промышленности. Сквер напротив министерства стал сильно мешать, и в 1960-х годах на его месте появилась парковка для машин.

Часы же, за которые переживал москвич в 20-х годах прошлого века, были для столицы обычным делом — уникальными их назвать нельзя. Сейчас таких, конечно, на улицах не встретишь. Разве что в Политехническом музее, — объяснил Александр Васькин.

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Василиса Ильина, жительница ЮАО, 32 года. Вопрос: Обязательна ли сейчас школьная форма? Зачем она введена?

Ответ редакции «МВ»: Согласно письму Минобразования «Об установлении требований к одежде обучающихся» форма введена для обеспечения учеников удобной и эстетичной одеждой, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия, предупреждения психологического дискомфорта перед сверстниками и укрепления имиджа образовательного учреждения. С момента вступления в силу Закона «Об образовании», если школа ввела у себя форму, то она стала обязательной.