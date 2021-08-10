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Участок вновь открыт

Наталья Тростьянская

Общество
Участок вновь открыт
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

9 августа на участке Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Юго-Западная» возобновилось движение поездов.

Временное закрытие участка было необходимо для строительства пересадки между станцией «Проспект Вернадского» красной ветки Московского метрополитена с одноименной строящейся станцией юго-западного участка Большой кольцевой линии.

— Для этого нужно было переложить кабель на участке Сокольнической линии, — пояснили в пресс-службе метрополитена.

Основные задачи решены, однако поезда, проезжая по участку красной ветки от станции «Университет» до «Юго-Западной», пока не будут останавливаться на станции «Проспект Вернадского».

Сейчас там строят переход на Большую кольцевую линию. Рабочие возводят опорные конструкции, лестницы и стены.

— Длина перехода между станциями Сокольнической линии и Большой кольцевой линии составит около 70 метров, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По плану все должно быть готово к 23 августа. До этого времени станция будет закрыта на вход и выход пассажиров, которые могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ.

Они курсируют каждый день с 5:30 до 1:30 по маршруту станция «Университет» — «Проспект Вернадского» — «Юго-Западная».

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