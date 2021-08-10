Ярослав Сумишевский: Спел на празднике фанатки

Фото: Личный архив Ярослава Сумишевского

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это звезда современного шансона Ярослав Сумишевский.

В начале августа прошел концерт шансон-исполнителя Ярослава Сумишевского. Многократный лауреат премии «Шансон года» рассказал «Вечерке» о долгом пути от YouTube-блогера до известного артиста.

— Ярослав, вас часто называю артистом из народа. Как вам удалось пробиться и покорить сцену?

— Главное, понимать, чего ты хочешь. И идти к своей цели. Мне помогли упорство, труд и желание. Были моменты, когда хотелось все бросить и заниматься чем-то другим. Мне тогда было 30 лет. Я понимал, что я — взрослый человек, которому нужно обеспечивать семью, дом построить. Но ничего этого не было.

И в один момент все поменялось. Я нашел новый способ показать свое творчество. Создал канал на YouTube, выкладывал ролики. Мой проект стал популярным, и я вместе с ним. Теперь ездим на гастроли. В 2016 году получили Премию рунета за лучший интернет-проект.

— Каждый музыкант может стать известным благодаря интернету?

— Каждый талантливый музыкант — может. Говорю по своему опыту. Если человек хорошо поет, пишет хорошие песни, то рано или поздно он получит отклик от интернет-пользователей.

— На днях у вас вышло муд-видео (с англ. mood — «настроение». — «МВ») на трек «Ты не суди меня» на стихи Михаила Гуцериева. Пару слов о композиции, клипе и сотрудничестве с поэтом.

— Это мое первое сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым, с творчеством которого я знаком давно. Я знаю, что он работает с яркими представителями жанра шансон и большинство произведений на его стихи отмечены дипломами премии «Шансон года».

Особую роль в нашем сотрудничестве сыграл Михаил Шуфутинский: он выступил музыкальным продюсером композиции «Ты не суди меня», и она обрела уникальное звучание. Что касается клипа — за свою карьеру я снимал больше любительские видео, эта работа — исключение. Для меня она стала первой профессиональной видеосъемкой с режиссерами, актерами. Премьера состоялась, и я очень рад, что клип высоко оценили поклонники моего творчества.

— Ваш стиль — шансон. А как он сейчас развивается в современном музыкальном мире? Приходилось ли сталкиваться со стереотипами?

— Мне кажется, как думают слушатели, шансон — это что-то тюремное. А у меня песни про любовь к женщине, к родине. Романсы пою, народные песни. У меня разножанровый репертуар. И шансон тоже есть, но не в том виде, как привыкли думать слушатели.

— Нужно ли музыканту профессиональное образование? Вам пригодился ваш диплом?

— Я обучался сначала в училище искусств. Потом получил высшее образование. Сам диплом мне не пригодился, из университета я его даже не забрал.

Нужно было заполнить обходной лист, а мне было совсем не до этого. А вот образование, знания — пригодились. И я много занимался вокалом: в ансамбле, в хоре и соло. И все это с утра до вечера. Поэтому в вокальном плане я хорошо вырос.

— Есть видео, как вы выступаете лично для своих фанатов. Вы часто это делаете? Всегда ли бесплатно?

— Фанаты сами выходят на меня, и я выступаю бесплатно, если предложение интересно мне. Например, сделал сюрприз для одной женщины — приехал к ней на день рождения.

— Какая у вас любимая станция московского метро?

— Вы знаете, это станция «Речной вокзал». Все просто, я там когда-то жил. Она для меня очень близка.

ДОСЬЕ

Ярослав Сумишевский родился 18 октября 1983 года в городе Шахтерск Сахалинской области. С детства занимался музыкой: играл на баяне, пел. В 2000 году поступил в Сахалинское училище искусств на дирижерско-хоровое отделение. В 2004 году — на вокальное отделение в Московский государственный университет культуры и искусств.