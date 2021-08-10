Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ярослав Сумишевский: Спел на празднике фанатки

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Ярослав Сумишевский: Спел на празднике фанатки
Фото: Личный архив Ярослава Сумишевского

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это звезда современного шансона Ярослав Сумишевский.

В начале августа прошел концерт шансон-исполнителя Ярослава Сумишевского. Многократный лауреат премии «Шансон года» рассказал «Вечерке» о долгом пути от YouTube-блогера до известного артиста.

— Ярослав, вас часто называю артистом из народа. Как вам удалось пробиться и покорить сцену?

— Главное, понимать, чего ты хочешь. И идти к своей цели. Мне помогли упорство, труд и желание. Были моменты, когда хотелось все бросить и заниматься чем-то другим. Мне тогда было 30 лет. Я понимал, что я — взрослый человек, которому нужно обеспечивать семью, дом построить. Но ничего этого не было.

И в один момент все поменялось. Я нашел новый способ показать свое творчество. Создал канал на YouTube, выкладывал ролики. Мой проект стал популярным, и я вместе с ним. Теперь ездим на гастроли. В 2016 году получили Премию рунета за лучший интернет-проект.

— Каждый музыкант может стать известным благодаря интернету?

— Каждый талантливый музыкант — может. Говорю по своему опыту. Если человек хорошо поет, пишет хорошие песни, то рано или поздно он получит отклик от интернет-пользователей.

— На днях у вас вышло муд-видео (с англ. mood — «настроение». — «МВ») на трек «Ты не суди меня» на стихи Михаила Гуцериева. Пару слов о композиции, клипе и сотрудничестве с поэтом.

— Это мое первое сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым, с творчеством которого я знаком давно. Я знаю, что он работает с яркими представителями жанра шансон и большинство произведений на его стихи отмечены дипломами премии «Шансон года».

Особую роль в нашем сотрудничестве сыграл Михаил Шуфутинский: он выступил музыкальным продюсером композиции «Ты не суди меня», и она обрела уникальное звучание. Что касается клипа — за свою карьеру я снимал больше любительские видео, эта работа — исключение. Для меня она стала первой профессиональной видеосъемкой с режиссерами, актерами. Премьера состоялась, и я очень рад, что клип высоко оценили поклонники моего творчества.

— Ваш стиль — шансон. А как он сейчас развивается в современном музыкальном мире? Приходилось ли сталкиваться со стереотипами?

— Мне кажется, как думают слушатели, шансон — это что-то тюремное. А у меня песни про любовь к женщине, к родине. Романсы пою, народные песни. У меня разножанровый репертуар. И шансон тоже есть, но не в том виде, как привыкли думать слушатели.

— Нужно ли музыканту профессиональное образование? Вам пригодился ваш диплом?

— Я обучался сначала в училище искусств. Потом получил высшее образование. Сам диплом мне не пригодился, из университета я его даже не забрал.

Нужно было заполнить обходной лист, а мне было совсем не до этого. А вот образование, знания — пригодились. И я много занимался вокалом: в ансамбле, в хоре и соло. И все это с утра до вечера. Поэтому в вокальном плане я хорошо вырос.

— Есть видео, как вы выступаете лично для своих фанатов. Вы часто это делаете? Всегда ли бесплатно?

— Фанаты сами выходят на меня, и я выступаю бесплатно, если предложение интересно мне. Например, сделал сюрприз для одной женщины — приехал к ней на день рождения.

— Какая у вас любимая станция московского метро?

— Вы знаете, это станция «Речной вокзал». Все просто, я там когда-то жил. Она для меня очень близка.

ДОСЬЕ

Ярослав Сумишевский родился 18 октября 1983 года в городе Шахтерск Сахалинской области. С детства занимался музыкой: играл на баяне, пел. В 2000 году поступил в Сахалинское училище искусств на дирижерско-хоровое отделение. В 2004 году — на вокальное отделение в Московский государственный университет культуры и искусств.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»карьерапевец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте