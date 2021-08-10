Как строили станцию метро «Калужская»

Станция «Калужская» на территории депо «Калужское» / Фото: Из архива народного музея истории Московского метрополитена

В августе 1974 года, 37 лет назад, была открыта подземная станция «Калужская» Калужско-Рижской линии.

Первая станция с таким названием была открыта 15 апреля 1964 года на территории одноименного электродепо — ТЧ-5 «Калужское». Эта станция была единственной наземной на Калужско-Рижской линии. Просуществовала она десять лет. Сегодня в электродепо можно увидеть артефакты, свидетельствующие о том, что раньше к платформе приходили поезда.

После того как в 1974 году линия метро была продлена до станции «Беляево», «Калужская» перестала быть конечной. Кроме того, наземную станцию закрыли и перенесли «Калужскую» под землю. Новая станция была открыта 12 августа 1974 года.

Калужско-Рижская линия соединила район Черемушки с центром столицы. Это было время, когда в архитектуре во главе угла стояли умеренность, аскетизм, функциональность. На примере архитектуры станций Калужско-Рижской линии виден переход от помпезного триумфа позднесталинского времени к лаконизму эпохи Хрущева.

Архитекторы шли в ногу со временем — выстраивали столбы на станции в две шеренги по сорок. Такой вид получили все станции эпохи «оттепели». Кафельная плитка на путевых стенах станций, построенных по типовому проекту, напоминала чистый лист школьной тетради по математике. Новая станция «Калужская» , перенесенная под землю, получила оформление в честь покорителей воздуха и космоса.

— Изготовленные с помощью чеканки украшения на технологических дверях путевых стен «Калужской» — словно легкий незаметный штрих в оформлении. Художник изобразил орбитальную станцию, луноход и искусственный спутник.

Тема космоса выбрана не случайно, ведь именно в Калуге жил ученый-теоретик полетов в межпланетное пространство Константин Циолковский. Добавляют красок и индивидуальности восьмигранные, сужающиеся книзу колонны, облицованные байкальским мрамором. Поскольку станция строилась в период строгой экономии, то вестибюля как такового не было. На станцию попадали просто через подземный переход, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Что касается закрывшейся станции, то к бывшему вестибюлю в 1978–1979-х годах было пристроено семиэтажное здание прокуратуры Московского метрополитена.

На одной из стен бывшего нефа до начала 2000-х сохранялись плашки с названиями некоторых станций Калужско-Рижской линии.

ЦИФРА

10 метров составляет глубина заложения станции «Калужская» Калужско-Рижской линии.

КСТАТИ

Станция с названием «Калужская» открывалась в Московском метрополитене трижды. Первая — теперь «Октябрьская» Кольцевой линии, была открыта в 1950 году и переименована в 1961-м.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На мотовозах мотодепо «Калужское» нарисовано изображение лисы. Этот рыжий зверь считается символом Калужско-Рижской линии, имеющей тот же окрас.