Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ухаживающим за внуками пенсионерам предлагают платить декретные

Альфия Камилова

Общество
Ухаживающим за внуками пенсионерам предлагают платить декретные
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 10 августа, на официальном открытии Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась дискуссия о необходимости новых мер поддержки семьи.

В беседе приняли участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, телеведущий Тимофей Баженов и другие. Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила модератором отдельной дискуссионной площадки «Забота. Дети».

— Поддержка семей — приоритетный вопрос государственной политики, — подчеркнула Татьяна Буцкая. — Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, ни одна государственная программа не урезана, и даже появились новые формы поддержки. Многие реализованные меры защиты семьи — результат инициатив «Совета матерей». — Так, решен вопрос с повышением оплаты больничных листов по уходу за детьми мамам, чей трудовой стаж меньше пяти лет. Данные выплаты будут осуществляться уже с 1 сентября этого года.

Также благодаря инициативе «Совета матерей» была расширена программа материнского капитала, увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, а декретные отпуска теперь будут включены в трудовой стаж.

— Семья — это не только мама, папа, дети, а также дедушки и бабушки, — сказала Буцкая. — Поэтому мы предлагаем вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам. А если они ухаживают за своими внуками, платить им «пенсионные декретные».

Телеведущий Тимофей Баженов предложил поддержать производителей контента для детей, создав им соответствующие условия. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила, что надо обратить пристальное внимание на восстановление системы воспитания. Подчеркнув, что образовательные организации должны помогать семьям растить счастливых людей.

Читайте также:
поддержкаСемьявыплаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте