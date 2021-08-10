Ухаживающим за внуками пенсионерам предлагают платить декретные

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Во вторник, 10 августа, на официальном открытии Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась дискуссия о необходимости новых мер поддержки семьи.

В беседе приняли участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, телеведущий Тимофей Баженов и другие. Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила модератором отдельной дискуссионной площадки «Забота. Дети».

— Поддержка семей — приоритетный вопрос государственной политики, — подчеркнула Татьяна Буцкая. — Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, ни одна государственная программа не урезана, и даже появились новые формы поддержки. Многие реализованные меры защиты семьи — результат инициатив «Совета матерей». — Так, решен вопрос с повышением оплаты больничных листов по уходу за детьми мамам, чей трудовой стаж меньше пяти лет. Данные выплаты будут осуществляться уже с 1 сентября этого года.

Также благодаря инициативе «Совета матерей» была расширена программа материнского капитала, увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, а декретные отпуска теперь будут включены в трудовой стаж.

— Семья — это не только мама, папа, дети, а также дедушки и бабушки, — сказала Буцкая. — Поэтому мы предлагаем вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам. А если они ухаживают за своими внуками, платить им «пенсионные декретные».

Телеведущий Тимофей Баженов предложил поддержать производителей контента для детей, создав им соответствующие условия. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила, что надо обратить пристальное внимание на восстановление системы воспитания. Подчеркнув, что образовательные организации должны помогать семьям растить счастливых людей.