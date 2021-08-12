20 уникальных идей, которые способны изменить нас и наши города

Фото: Анна Быкова

Идеи должны быть воплощены в жизнь, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов, иначе толку от них мало. По его мнению, идеи способны изменить не только нас, но и всю нашу жизнь, превратив наши города в более удобные и комфортные общественные пространства.

Изучив опыт передовых зарубежных стран, Дмитрий Давыдов захотел сделать процветающей и успешной Россию, хотя сам не является ее гражданином. Желание предпринимателя улучшить жизнь россиян — это дань предкам. Россия — его историческая родина. Прадед и другие родственники Дмитрия отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны. Давыдов не связан с политиками. У него отсутствуют амбиции. Он действует в одиночку. Рассказывая о 20 уникальных идеях, Дмитрий подчеркивает свою нейтральную позицию. Его концепция не задевает ни одну политическую партию.

Пять лет назад Давыдов предложил свои идеи общественности. Однако, несмотря на широкую рекламу в СМИ и попытки донести их до чиновников, старания Дмитрия остались без должного внимания со стороны госструктур. Власть поблагодарила предпринимателя за проявленную инициативу и активность и вскоре забыла. Дать новую жизнь идеям пятилетней давности Давыдова побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе России. Он убежден, что именно сейчас его идеи принесут ощутимую пользу, если будут воплощены в жизнь.

Одиннадцатая часть предложений Давыдова посвящена упрощению процедуры получения разрешений и согласований в сфере строительства. Эти показатели в рейтинге Всемирного банка берутся за основу, определяя показатели легкости ведения бизнеса в любой стране.

Получение разрешения на строительство в России является дорогостоящей процедурой и занимает длительное время, считает Дмитрий. По его мнению, чем сложнее получить одобрение, тем больше вероятности, что нужные согласования не будут получены и строительство станут осуществлять без надлежащих процедур, что создаст угрозу для граждан, увеличив риск разрушения здания, либо стройка вообще не будет начата. Следовательно, уверен Давыдов, административные процедуры, связанные со строительством, необходимо максимально упростить, как это было сделано в Сингапуре.

Заявку для получения разрешения на строительство здесь можно подать в электронном виде. Далее нужно получить одобрение плана сооружения. Кроме того, необходимо получить согласование на соответствие требованиям пожарной безопасности, провести консультации по вопросам парковочных мест, согласовать вопросы охраны окружающей среды, техники безопасности, получить одобрения на подключение воды и канализации, провести инспекцию по окончании строительства, получить свидетельство о завершении строительства. Вся процедура получения разрешения на строительство занимает 39 дней и состоит из 10 действий.

Давыдов предлагает сократить также сроки подключения воды, канализации, доведя общее время получения разрешения на строительство в России до 39 дней. Он также предлагает сократить сроки подключения к электричеству. По мнению Давыдова, надо предусмотреть в России два варианта получения разрешений на строительство: по аналогии с Сингапуром или не имеющим мировых аналогов методом — автоматической выдачей разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию. При этом, считает Дмитрий, проект строительства должен быть согласован с независимой экспертной организацией. На каждое строение должны иметься заключение и страховка, а в Уголовный кодекс РФ надо внести поправку об ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства — она будет применяться к застройщику и независимой экспертной организации, выдавшей положительное заключение.

По мнению Давыдова, упрощение административных барьеров при строительстве в России необходимо также для воплощения предыдущих идей, которые были освещены в СМИ. Речь идет о проектах, благодаря которым появятся массовые стройки гражданских и промышленных объектов по всей России. Кроме того, в случае воплощения идей в жизнь, считает Дмитрий, в Россию хлынет большой поток инвестиций (как местных, так и иностранных), многие сферы экономики оживут. Это в свою очередь приведет к строительному буму на всей территории страны. Станут удобными и комфортными наши города. Строительную отрасль России можно кардинально реформировать, сделав ее равной аналогичной отрасли в Сингапуре, считает Давыдов.

Более подробно о 20 идеях Давыдова читайте на сайте https://20idei.ru.

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