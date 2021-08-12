Как получить максимум пользы от прохождения онлайн-курсов: советы от карьерных экспертов центра «Моя работа»

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Благодаря развитию современных технологий сегодня как никогда просто обретать новые знания и повышать квалификацию в различных областях – в этом помогают онлайн-лекции и курсы. У такой формы обучения много преимуществ: насыщенная программа, готовые конспекты, доступность лекций в любое время и в любом месте. Однако дистанционное обучение не всегда бывает продуктивным – часто, покупая онлайн-курс, мы не проходим его полностью, а откладываем на потом или просто забываем о необходимости прослушать лекции. Карьерные эксперты центра «Моя работа» рассказали о том, как получить максимум пользы от обучения онлайн.

Совет 1. Выбираем с умом

Чтобы онлайн-курс был интересен и эффективен, а вам не захотелось бросить обучение после первого урока, важно подойти к выбору курса ответственно. Подумайте, какой именно навык вы хотите освоить или какие конкретно знания вам необходимо получить. Отдавайте предпочтение курсам с узкой направленностью. Между вариантами «Стать бухгалтером за неделю» или «Основы 1С» выбирайте второе – так вы повысите свои шансы на получение качественных и глубоких знаний.

Оцените содержание курса, преподавателей и учебный план – вся эта информация должна быть доступна на сайте курса. Также важно почитать отзывы: постарайтесь опираться не только на рекомендации на сайте самого курса, но и найти другие мнения пользователей в сети.

Совет 2. Дисциплина

Чтобы извлечь максимум пользы из курсов, важно дисциплинировать себя в обучении. Первое, что важно сделать, – составить расписание, по которому вы будете заниматься. Выделите конкретное время, которое будете уделять учебе, и старайтесь не менять его в течение всего курса.

«Не забыть об этом помогут напоминания в телефоне – установите их так, чтобы получать уведомление за час до начала урока. Так вы не только не забудете о занятии, но и освободите время на то, чтобы настроиться на урок», – советуют эксперты.

Совет 3. Место для учебы

Чтобы полностью погрузиться в образовательный процесс, необходимо создать особую учебную среду. Найдите наиболее комфортное место для учебы и сделайте его максимально приятным: принесите кружку кофе, купите красивый блокнот и ручку. Убедитесь, что вам комфортно проводить время в этой зоне.

Попробуйте поэкспериментировать с локациями. Возможно, вам будет легче учиться не дома, а, например, в кофейне или в парке. Где бы вы ни были, заранее убедитесь, что у вас есть бесперебойный интернет – так вам не придется отвлекаться на налаживание связи.

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Совет 4. Избавиться от всего, что отвлекает

Важно, чтобы в процессе обучения вокруг вас не было ничего, что отвлекает от получения знаний. Отключите звук в телефоне и предупредите коллег и близких, что будете недоступны в учебное время.

Если вы все еще не можете удержаться от проверки мессенджеров и социальных сетей, попробуйте оставить телефон в другой комнате или удалить приложения в смартфоне на время, пока вы учитесь.

Совет 5. Общение

Часто во время прохождения онлайн-курса мы чувствуем себя одиноко из-за невозможности обсудить уроки с сокурсниками или поделиться впечатлениями. Чтобы избежать этого, попробуйте наладить контакт с людьми, которые тоже проходят этот курс, на тематических форумах, либо предложите кому-то из друзей пройти обучение вместе с вами. Так вам будет проще сохранять мотивацию и заинтересованность в обучении.

На заметку

За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы – службе занятости населения города Москвы. Сайт Центра занятости населения «Моя работа» – czn.mos.ru. 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.