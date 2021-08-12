Названы полезные свойства меда

Фото: Рixabay/fancycrave1

В субботу, 14 августа, православные верующие отметят Медовый Спас. Накануне праздника пчеловод Евгений Сухов рассказал «Вечерке» о преимуществах столичного меда.

Многие люди хотят иметь свой собственный мед, гарантированно чистый и безопасный, и желательно, чтобы для этого не приходилось никуда выезжать. В парках и садах столицы есть такая возможность! В России в XIX веке было более 45 миллионов пчелосемей — сейчас же на весь город их насчитывается порядка 200 со всех пасек. Расположены они в парках «Сокольники», «Измайловский», в Ботаническом саду МГУ и других.

Мед, собранный в столице, абсолютно безопасный. На территории парков и лесопарковых зон в городе не используют никаких гербицидов или удобрений! В городе я развожу самых мирных пчел — породы «карпатка».

Это отличная порода для нашего климата, они не агрессивны. У каждой пчелы своя профессия — есть рабочие, которые носят мед, есть те, кто убирает внутри улья, строит соты и так далее. Живет пчела до 45 дней — в зависимости от своей профессии. Летом в каждом улье находится до 80 000 пчел.

Примечательно, что перед смертью пчела улетает из улья, чтобы в него не возвратиться и на засорять своим тельцем «домик»! Завести пчел, при соблюдении правил, под силу любому человеку, у которого есть земельный участок. А вот собирать мед пчела может с территории до 8 километров, хотя оптимальное расстояние — где-то 800 метров.

Фото: Виктор Хабаров

Закрутим ягодки

Мед отлично подходит для консервирования фруктов на зиму, а также заготовки сиропов. Для этого смешиваем воду с медом и в емкость с ними добавляем ягодки, закрываем плотно емкость. Также с помощью меда можно заготавливать мясные и даже кисломолочные продукты. Сливки с медом — прекрасный деликатес.

Супермаска

Мед для волос — рай на земле. Делайте хотя бы раз в неделю даже самую простую масочку, смешав яйцо и ложку меда, и вы обалдеете от результата. А если добавить кокосовое или миндальное масло, то эффект будет еще лучше. Если у вас перхоть, то просто добавляйте ложечку меда в шампунь при мытье. Через пару недель все пройдет

Паразиты влипли

Если комнатные растения страдают от нашествия муравьев, рядом с цветком ставим блюдце с медом, и муравьи-сладкоежки сами туда сбегутся, но выбраться не смогут — прилипнут. Кроме того, нам тоже надо чистить организм от паразитов. Для этого понадобится смесь из меда, воды и яблочного уксуса. Настой надо принимать маленькими ложечками пару месяцев. Организм будет как новенький.

Глаз как у орла

Если вас беспокоит ухудшение зрение и хочется недорогой профилактики, воспользуйтесь советом специалистов. Пейте смесь морковного или черничного сока с добавлением меда. Туда можно добавить сельдерей и сделать смузи. Такая смесь поможет предупредить глаукому.

Зубки просто блеск

Если вы мучаетесь от пародонтоза, кариеса, зубного камня, то вам помогут мед в сотах и забрус, который содержит частички других пчелопродуктов. Особый состав воска, прополиса при регулярном приеме (их надо жевать) заметно очищает зубы от налета. Чувствительность в деснах снижается, как и вероятность появления кариеса.

Фото: Рixabay/PollyDot

Релаксируем по полной

Если вы думаете, что для расслабления в ванной нужны супердорогие пены и соли, то ничего подобного: берем 3 ст. л. меда, 2 ст. л. оливкового масла, смешиваем и добавляем в воду. Кожа станет ароматной и увлажненной.

Для ухоженных ручек

Мед очень хорошо увлажняет сухую кожу вокруг ногтей. Приготовьте простую смесь: мед, уксус яблочный и любое аромамасло — кокосовое, абрикосовое, апельсиновое и т.д. Берем кисточку и обрабатываем кутикулу. Держим 15 минут и смываем. Лучше завести флакончик с этой смесью и носить в сумочке.

Похмелье, прочь!

Если вечером гульнули, а наутро голова раскалывается, возьмите стаканчик теплой воды и просто добавьте ложку меда. Выпиваем, и организм начинает срочный детокс. А если вас тошнит, возьмите мед с имбирным чаем — желудок успокоится.

НЕ ПУТАЕМ С ПАТОКОЙ

В интернете часто описываются многие признаки качественного меда — что он должен быть густым, наматываться на ложку и так далее. Но все эти показатели не дают полной информации о качестве. Ее может дать лишь лабораторный анализ — его делают официально аккредитованные лаборатории, стоит он 6500 рублей, и для него требуется 250 граммов меда.

Из Китая часто везут патоку, в которую для аромата добавлено немного меда. Такое вещество на вид похоже на мед, сладкое на вкус, но не обладает самым главным — лечебным свойством. Для организма оно не только бесполезно, но и вредно! Поэтому единственный способ купить качественный мед — лично знать пчеловода и доверять ему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Тараканова, фитнес-тренер:

— Спортсмены едят мед вместо обычного сахара для восстановления после соревнований — он очень мощно и быстро восполняет ресурсы организма. Объясняется это просто: в меде содержится 30 процентов глюкозы и почти 40 процентов фруктозы, которые очень быстро всасываются в кровь через пищеварительный тракт, а вы получаете моментальный заряд бодрости. Конечно, мед калорийный, и его не надо есть много. Но ложечку в день себе позволить для тонуса можно.