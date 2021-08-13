«Вакцина смерти»: когда россиян начнут сажать в тюрьму за фейки о COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала пандемии россияне не раз попадались на распространении фейковой информации о COVID-19. Один из последних таких случаев произошел с жительницей Калуги, написавшей в соцсетях о «вакцинах смерти». Теперь женщине придется заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Во сколько обходятся подобные высказывания и могут ли за них посадить в тюрьму, разбиралась «Вечерняя Москва».

Истории жителей России

Пандемия коронавируса уже второй год является одной из самых обсуждаемых тем. Поэтому вокруг нее возникает множество слухов и фейков. Так, первым осужденным за распространение ложной информации о ковиде стал журналист Александр Пичугин. Ему назначили штраф 300 тысяч рублей.

В апреле прошлого года жительница Омска оставила комментарий под одним из постов о COVID-19. В нем 27-летняя девушка заявила, что два человека скончались от коронавируса. Эту информацию признали ложной, и россиянке пришлось заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Такой же штраф уже в июле этого года получил житель Кургана. Желая набрать максимальное количество лайков, администратор нескольких групп в социальных сетях распространял фейковую информацию о последствиях вакцинации. Позже мужчина свою вину признал, но финансовые убытки ему все же пришлось понести.

Что грозит

Президент России Владимир Путин подписал два закона о внесении поправок в КоАП РФ и УК РФ, ужесточающих наказание за распространение ложной информации о COVID-19. Поправки начали действовать с 1 апреля 2020 года.

Юридическим лицам за такие фейки грозит штраф от полутора до трех миллионов рублей. Если распространение ложной информации привело к смерти человека, либо причинению вреда здоровью или имуществу, либо массовому нарушению общественного порядка, штраф составит от трех до пяти миллионов рублей. За повторное нарушение сумма наказания может увеличиться до десяти миллионов рублей.

За фейки о коронавирусе предусмотрена и уголовная ответственность. Публичное распространение заведомо ложной информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека регламентируется статьей 207.2 УК РФ. За это грозит штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на этот срок. Если же это действие по неосторожности повлекло смерть человека или принесло иные тяжкие последствия, то грозит штраф в размере от полутора до двух миллионов рублей. Либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

По статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» за фейки о коронавирусе россияне могут получить и административный штраф. Для граждан он составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит наказание в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Посадят или нет?

Как объяснил «Вечерней Москве» генеральный директор юридической компании Артем Баранов, хоть в законах 207.1–207.2 УК РФ о распространении заведомо ложной информации и указана санкция в виде ограничения свободы, такой практики на самом деле нет. По его словам, как правило, вменяется наказание в виде штрафа.

— За распространение фейковой информации о коронавирусе никто вас точно не посадит. Максимум вменят уголовную ответственность в виде штрафа. А минимум — административную санкцию. Таких дел, кстати, больше. И только если ваши действия уже затронули другие уголовные статьи — тут вы просто понесете большую уголовную ответственность. В такой ситуации будет происходить сложение двух различных уголовных статей. Отдельно будут вменять за распространение ложной информации, которая подвергла риску здоровье окружающих. И уголовную статью, по которой идет санкция за причинение вреда здоровью, — пояснил юрист.

По словам Артема Баранова, в таком случае будет проведено следствие, которое займет минимум два месяца. Позже в суде, с учетом всех деталей по делу, обвиняемому будет вынесен приговор. Большую роль в мере пресечения также сыграет тот факт, признает ли гражданин вину или нет, заключил собеседник «ВМ».