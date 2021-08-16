Улиткино без улиток и благополучное Косякино

деревня Улиткино / Фото: Fry-09/CC BY-SA 3.0

Мы продолжаем рассказывать о примечательных местах столицы и Подмосковья. Речь сегодня пойдет о деревнях с самыми необычными названиями — такой рейтинг составила популярная поисковая система.

Московская область богата на необычные, порой даже забавные названия деревень. Например, чего стоит только деревня Пузиково. Находится она в Подольском районе.

Правда, по данным переписи населения за 2002 год, там проживали всего три человека. Зато рядом находится река Рогожка, где можно отдохнуть. В Раменском округе обнаружилась деревня под названием Косякино. Первое упоминание о населенном пункте датируется 1578 годом.

— У нас были небольшие «провалы» по численности населения. Но сейчас Косякино пользуется популярностью. В деревне проживают около 70 человек. Что примечательно, они находятся там постоянно, а не просто приезжают на лето, — рассказали в комитете по взаимодействию со СМИ администрации Раменского городского округа.

Но если хочется не только сфотографироваться около смешного знака, но и прикоснуться к истории, то лучше всего отправиться в деревню Улиткино городского округа Лосино-Петровский. Но не ожидайте встретить там улиток — населенный пункт получил свое название не из-за популярности там моллюсков или их разведения.

— В топонимическом справочнике, собранном краеведом Георгием Ровенским, указано, что деревню могли назвать в честь имени Улита. А в 1759 году, кстати, поселение называлось Марьино, — отметили в администрации городского округа.

Тезкой столичного района деревня стала после строительства церкви во имя Марии Магдалины. В ней, кстати, до 1934 года был настоятелем иерей Василий Сунгуров, которого в 2005 году причислили к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

— Впервые Улиткино упоминается аж в 1623 году. Селом тогда владел дворянский род Вельяминовых. А еще во второй половине XVIII века там открылась шелковая мануфактура. Кстати, одна из первых фабрик во всем Богородском уезде, — рассказал краевед Алексей Скворцов.

Добраться до деревни достаточно просто — туда ходит автобус с автовокзала у станции метро «Щелковская».

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По данным исследования, 27 названий российских деревень состоят всего лишь из двух букв, например Аю, Ой, Ыб. Самый распространенный вариант — Яр и Ям. Второе название, кстати, можно встретить и в ближнем Подмосковье. Деревня Ям находится в городском округе Домодедово. Когда транспорт был конным, доехать до нее можно было, не меняя лошадей на станции.