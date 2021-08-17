Бросить все и уехать к жадинам: самые необычные названия населенных пунктов

Усадьба Жадины

Специалисты крупного поискового сервиса исследовали более 160 тысяч названий населенных пунктов во всех уголках России и нашли среди них очень необычные: Демонята, Злоба, Чилино, Ыба и многие другие.«Вечерняя Москва» побеседовала с жителями этих поселков.

Среди оригинальных топонимов также встречаются: Новый Карапуз, Личка, Омар, Выдры, Страднь, Суета, Первый Содом. Некоторые звучат совсем непонятно: Жиздра, Еква, Чля.

Исследователи даже проложили маршруты между поселками со смешными названиями. Например, от Храбрищево до Трусового Угла — 290 километров, от Серединки до Конца — 4700 километров, а от Будущего до Прогресса — 92 километра. От Погибелкино до Возрождения всего 6 часов на автомобиле — идеальная поездка после бурного вечера пятницы. Красавы и Братки живут на расстоянии 1600 километров друг от друга. А Упыри и Кикиморки разделяет дорога в 1200 километров. От Дна до Успеха можно добраться за сутки, но на авто.

Самыме длинные названия у сел Кременчуг-Константиновское, Верхненовокутлумбетьево и Старокозьмодемьяновское. Самыми короткими оказались Ян и Яр.

Чаще всего в топонимах встречаются прилагательные: например, «большой» — в 2068 населенных пунктах, «новый» — в 1978, «малый» — в 1837, «красный» — в 1436 и «верхний» — в 1012 наименованиях.

Поселок Малый Ужин

В Малом Ужине не сидят на диетах

Старорусский район Новгородской области, 620 километров от Москвы по Ленинградскому шоссе.

— Только ударение на «и», — рассмеялась москвичка Александра Евстафьева. — У меня в Малом Ужине живут бабушка и дед. Готовят всегда много и так вкусно, что про диеты можно забыть. Да и среди местных, мне кажется, нет очень худых людей.

В Новом Карапузе нет детей

В Убинском районе Новосибирской области (3200 километров по Ярославскому шоссе) есть поселок Новый Карапуз.

— Название и вправду веселое, но последний карапуз, который там был, — мой сын Никитка. Я приезжала в эту деревню 15 лет назад, в гости к прабабушке. Сыну тогда был год и семь месяцев. А в деревне карапузов заводить некому, молодежи, к сожалению, нет, — рассказала жительница Новосибирска Полина Гасанова.

Поселок Новый Карапуз

Жадины не едят говядину

В Боровичском районе Новгородской области (470 километров по Ленинградскому шоссе) стоит деревушка Жадины. Жители давно к названию привыкли, «жадиной-говядиной» друг друга не называют, да и вообще мясо коров не едят.

— В хозяйстве у всех куры и другие птицы, — рассказала «Вечерке» старший служащий администрации Опеченского сельского поселения Боровичского района Новгородской области Валентина Тулаева. — Жадных людей в деревне точно нет. Гостей всегда встречают радушно: ставят угощения, самовары топят. Деревня небольшая, 52 дома. Недалеко стоит усадьба Жадины. Может быть, там и засел самый главный местный скряга?

— Нет, в усадьбе Жадины жадных тоже нет. Она уже несколько лет заброшена. А раньше там был детский дом и Союз защиты детей. В общем, там всех с ранних лет учили делиться и не быть жадными, — рассказал старший научный сотрудник Боровичского филиала Новгородского музея-заповедника Павел Куваев.

Где встретить выдру в гетрах?

Однозначно не в деревне Выдры Волотовского района Новгородской области, около 700 км от Москвы по Ленинградскому шоссе.

— Жителей называли выдреныши. Но выдр там никогда не было, даже реки, где бы они могли плавать. В Выдрах водятся только лоси и медведи. Деревня уже не жилая, — рассказала культорганизатор районного ДК поселка Волот Айгуль Андреева.

Ближайшая река в 20 километрах от деревни, в ней водятся бобры. Может быть, их и спутали с выдрами?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Кронгауз, лингвист:

— Во многих маленьких населенных пунктах есть интересные легенды, которые объясняют их названия. Они могли прийти и из других языков. Но название не меняют, потому что у местных оно как древняя традиция. И прекрасно, что она сохраняется. В этом есть своя красота и уникальность. И лучше оставлять такие небычные названия, чем придумывать новые.