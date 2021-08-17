Любительская колбаса: почти без мяса, зато полно опасной микрофлоры

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

с проверил колбасу «Любительскую» известных производителей «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублевский» и «Чернышихинские колбасы».

«Любительская» от других вареных колбас отличается белыми вкраплениями шпика. Согласно ГОСТу, это изделие категории А. Это значит, что в колбасе должно быть не менее 60 процентов мышечной ткани, то есть мяса. И что же?

— Микроструктурный анализ показал, что объем мышечной ткани ни в одном из образцов не превышает 50 процентов! — рассказывает ведущий специалист экспертного центра Росконтроля Анна Плахотник. — Состав «мясной» части колбас тоже оставляет желать лучшего и никакого отношения к ГОСТу не имеет.

Как рассказала эксперт, в образце «Мясной дом Бородина» обнаружены частицы свиной шкурки, мясо птицы, камедь и каррагинан, не указанные в составе. В колбасе «Велком» нашли частицы свиной шкурки и костной ткани. В «Чернышихинских колбасах» эксперты обнаружили камедь и...

пшеничную муку. В колбасе брендов «Мясницкий ряд» и «Рублевский» нашли коллагеновый белок. Его, кстати, получают из хрящей, костей и сухожилий.

— Стоит ли удивляться, что, используя сырье такого невысокого качества, не все производители смогли «дотянуть» до 12 процентов белка в своем продукте. А ведь именно столько требует ГОСТ в составе «Любительской», — рассказывает Анна Плахотник. — Недостаточно белка в образцах «Велком», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд» и «Рублевский».

Нестандартный состав, понятно, отразился и на вкусе.

Только к двум колбасам — брендов «Велком» и «Клинский» — у экспертов не возникло замечаний. Посторонний привкус и запах замечен у образца «Мясной дом Бородина». Вяжущий привкус — у образца «Чернышихинские колбасы». Цвет и вид на разрезе подвели «Любительскую» брендов «Мясницкий ряд», «Рублевский» и «Чернышихинские колбасы».

Есть, впрочем, новости и покруче. В образце «Клинский» обнаружилось высокое содержание мезофильной микрофлоры — бактерий, которые могут привести к отравлению. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в колбасе «Мясницкий ряд», а в «Чернышихинских колбасах» — и вовсе золотистый стафилококк.

— Учитывая, что колбасы мы, как правило, едим, не подвергая температурной обработке, несоответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям — прямой и существенный риск для здоровья, — считает Анна Плахотник. — Некоторые виды золотистого стафилококка, например, могут служить причиной тяжелых пищевых отравлений. Кстати, даже обжарка колбасы не способна его уничтожить.

В общем, покупать ли «Любительскую» колбасу, решайте сами. А у экспертов — большие сомнения.