Экспортный потенциал растет быстрыми темпами

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В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» считают, что в 2021 году Россия опередит Швейцарию по объему экспорта шоколада и кондитерских изделий.

По данным ассоциации, в первом квартале 2021 года экспорт шоколада увеличился на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросла и общая стоимость поставок за рубеж — на 11,8 процента. Эксперты «Асконд» ожидают, что такими темпами российские производители опередят швейцарских коллег.

— Многие страны защищают свои внутренние рынки, создавая сложности для иностранных производителей кондитерских изделий, — говорит исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин. — Поэтому дальнейший рост интереса к российскому шоколаду будет сложно обеспечить и поддержать только силами предприятий отрасли.

По его словам, Россия сможет опередить по экспорту шоколада не только Швейцарию, которая занимает девятое место в мировом рейтинге, но и страну, находящуюся в этом списке на строчку выше, — Великобританию. Для этого российским производителям необходимо объединить усилия. Не лишней будет и адресная господдержка.

Директор Научного исследовательского института качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ имени Плеханова Татьяна Савенкова считает, что такие показатели вполне ожидаемы. Ведь российский шоколад имеет высокие вкусовые показатели и по составу не уступает иностранным конкурентам.

— Шоколад, выпускаемый в России и поставляемый на экспорт, производится в соответствии с требованиями межгосударственного ГОСТа, который согласован с европейским законодательством, — говорит Савенкова.

По ее словам, основное сырье для шоколада — какао-бобы. Именно они оказывают существенное влияние на потребительские и вкусовые свойства шоколада. Их российские и европейские производители закупают в других странах.

— Поэтому с точки зрения используемого сырья отечественные и зарубежные производители находятся приблизительно в равных условиях: какао-бобы не растут ни в Европе, ни в России. Шоколад выпускают на однотипном оборудовании, однако существуют различия в применяемых технологиях, рецептуре. Отличается и логистика поставок, — отметила Татьяна Савенкова. Ожидают увеличения экспорта в сезоне 2021–2022 годов и производители масложировой продукции. Поставки увеличатся почти на один миллион тонн.

— Рекордной будет и выручка, за счет того, что вывозится не сырье, а готовая продукция — подсолнечное масло, майонез, маргарин, соусы. Такие рекордные показатели связаны с увеличением производства масличных культур в этом году, — говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

По его словам, на руку производителям сыграли государственные меры по предотвращению вывоза масличного сырья. Теперь оно перерабатывается только отечественными производителями.

По данным Федерального центра развития экспорта «Агроэкспорт» при Министерстве сельского хозяйства РФ, основным покупателем российской масложировой продукции в первые шесть месяцев 2021 года стала Турция. За шесть месяцев поставки в эту страну выросли на 16 процентов и составили около 780 тысяч тонн.

— Но лидеры-покупатели быстро меняются, объемы продаж зависят от многих факторов рынка. Сейчас это Турция, но во втором полугодии может лидировать другая страна, — отметил Мальцев.

Эксперт добавил, что экспорт снизился лишь на подсолнечник и сою. Это связано с уменьшением урожая на 12 процентов. Первоочередная задача сейчас — обеспечить внутренний рынок.