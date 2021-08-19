«Приходится доказывать, что я мать»: Татьяна Тотьмянина — о воспитании дочерей, ролях в семье и подарках от Алексея Ягудина

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина знакомы с юношества, но поженились они только пять лет назад: влюбленные долгие годы не видели смысла ставить штамп в паспорте / Фото: Из личного архива Татьяны Тотьмяниной

Состоялась премьера нового ледового спектакля «Анна Каренина» в постановке Ильи Авербуха в Сочи, а уже осенью шоу увидят и москвичи. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина, исполнившая роль Бетси Тверской, рассказала «Вечерке» о спектакле, штампе в паспорте и о семейной жизни с фигуристом Алексеем Ягудиным.

— Татьяна, чем будет особо примечательно ледовое шоу «Анна Каренина», в чем его изюминка?

— Наверное, надо начать с того, что этот спектакль планировалось выпустить еще в прошлом году, но в связи с пандемией этого не случилось. Я безумно счастлива, что сейчас появилась возможность вернуться к любимой работе и очередному глобальному проекту. Все, кто бывал на спектаклях Ильи Авербуха, могли заметить, что каждая последующая его постановка становится еще более усовершенствованной версией пройденного. В этом году в спектакле появились новые лица — Женя Медведева и Александр Энберт, которые ранее не участвовали в ледовых шоу Ильи Авербуха. Мне досталась роль Бетси Тверской, но прочтение ее будет несколько иным, чем в самом произведении Льва Толстого. В интерпретации Ильи моя героиня — некий администратор, следящий за процессом того, что происходит в нашем театре. Мы будем находиться на льду, но, по задумке авторов, у нас получается спектакль внутри спектакля.

Фигуристы Татьяна Тотьмянина в роли Мари во время премьерного показа новогоднего ледового шоу по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Ильи Авербуха на «ЦСКА Арене» / Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

— Как отметили пятилетие свадьбы с Алексеем? Сейчас уже можно сказать, что вам дал этот штамп в паспорте, как повлиял на ваши отношения?

— Только картинкой и постом в «Инстаграме»! Мы вообще и свадьбу-то толком не отмечали, случился факт и случился. Самый большой праздник в нашем доме — мой день рождения, все знают, что в этот день все должно быть правильно, красиво, все для меня. Так же стараемся всегда ярко отмечать дни рождения дочек (у Татьяны и Алексея две дочки — Мишель и Лиза. — «МВ»), чтобы они их запомнили. Алексей любит Новый год, поэтому этот праздник мы организуем для него. А штамп в паспорте нам реально ничего не дал, даже фамилии у нас остались разные. И когда мы выезжаем за границу с детьми, мне приходится каждый раз брать с собой свидетельство о рождении, о браке, доказывая, что это мои дети. Даже тут не стало легче (смеется). Помню, через пару лет мы вообще забыли, что женаты, и в какой-то момент, листая свои паспорта в аэропорту, одновременно увидели штамп в паспорте и очень этому удивились.

— Вы делаете друг другу подарки по случаю каких-то важных дат? И что в вашей семье принято друг другу дарить?

— У нас этот процесс довольно сложный, потому что я сама очень люблю и делать подарки, и получать. А вот Алексей категорически не любит получать подарки, и дарить их ему тоже психологически сложно. Но мы нашли выход из этой ситуации. Обычно он получает заранее картинку того, что мне хотелось бы получить в подарок. И дальше чаще всего я сама нахожу желанную вещь, а Алексей просто переводит за нее необходимую сумму. И все рады и счастливы. Дарить же Леше подарки намного сложнее, потому что ему почему-то становится дико неудобно, даже в случае с самыми близкими. И крайне тяжело найти такую вещь, которая, по его мнению, окажется ему нужной и полезной, и которой он сможет пользоваться регулярно.

— Вы с Алексеем два спортсмена, две творческие личности. Как распределены роли в вашей семье?

— Главная обязанность Алексея — сделать так, чтобы семья ни в чем не нуждалась, а моя — просчитать и рассчитать все так, чтобы не растранжирить заработанное нашим папой. Я люблю путешествовать, Алексей — нет, и чтобы уговорить его на поездку, нужно потратить немало времени, чтобы доказать, почему это нам необходимо. Тут может даже дойти до спора. А других непониманий у нас вроде бы и нет. Мне кажется, все, в чем мы могли не сойтись и переругаться, уже случилось, и спустя 12 лет мы так хорошо друг друга знаем, что стараемся спокойно обходить возникающие углы.

Фигурист Алексей Ягудин и супруга фигуристка Татьяна Тотьмянина перед началом церемонии вручения премии «ТЭФИ – 2019» в номинации «Вечерний прайм» в Московском театре мюзикла / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Какие качества вы в себе открыли, став мамой?

— Я всего боюсь, например, когда дети едут кататься на горку. Я сама получала довольно много травм в жизни, и, пройдя их, я, конечно, не хочу, чтобы мои чада испытали такую же боль. Когда девочки едут куда-то на роликах, на великах, лезут с папой на какие-то заборы, недостроенные дома, у меня просто сердце в пятки уходит. Я сразу ухожу, даже не смотрю, говорю: «Сами потом будете разбираться».

— Возникали уже проблемы с воспитанием, устраивали девочки «сюрпризы»?

— Они еще пока маленькие для «сюрпризов», хотя Лиза уже входит в подростковую пору, ей в этом году 12. Был период, когда появились проблемы в школе, а ты при этом понимаешь, что ребенок умный, сообразительный, все ей вполне по силам. Просто не хочется, ленится ребенок. Пришлось отобрать телефон на два с половиной месяца с условием, что он вернется к ней, если закончит третью четверть на пятерки. И человек поднапрягся, напряг также учителей, чтобы помогли, и окончил четвертый класс на одни пятерки.

Вот тут я испытала чувство гордости за своего ребенка, поняла, что дочь может бороться за свое счастье и добиваться поставленных целей. Да, Лиза не занимается спортом, все ее время уходит на учебу, но генетически ей, видимо, все-таки передалась спортивная упертость. Что касается Мишель, то тут мне кажется, у нас, как у всех — младший ребенок всегда бывает более избалованным, залюбленным, у нее всегда все через слезы. Но тем не менее Мишель сама просит записать ее в разные кружки, ходит на гимнастику, рисует, поет, занимается всем, чем только можно.

Фигуристы Татьяна Тотьмянина в роли Мари и Максим Маринин в роли Щелкунчика во время премьерного показа новогоднего ледового шоу по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Ильи Авербуха на «ЦСКА Арене» / Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

ДОСЬЕ

Татьяна Тотьмянина родилась 2 ноября 1981 года в Перми. Окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Пятикратная чемпионка Европы (2002−2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005). Тренер — Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.

Осталась без крыши над головой

Детство у Татьяны было сложным. Дома ей приходилось постоянно наблюдать конфликты взрослых. Бабушка страдала психическим расстройством и выжила ее отца из квартиры. В результате он совсем ушел из семьи. После этого бабушка продолжала нападки уже по отношению к матери Татьяны: могла ворваться к комнату и начать избивать ее. Тогда мама будущей фигуристки взяла дочь и ушла жить на склад, где работала. Там они провели три года.

Роман с тренером

Татьяна не скрывает, что у нее были романтические отношения с тренером Олегом Васильевым, который старше ее на 22 года. В тот период он был женат, но не жил с супругой уже несколько лет. «Я никогда не хотела быть просто женой, хотела семью. Иногда лучше, чтобы что-то не случилось в этой жизни, поэтому с Олегом мы расстались», — рассказывала журналистам Татьяна.

Натуральность

В отличие от многих знаменитостей Татьяна принципиально не делает себе никаких пластических операций. И при этом отлично выглядит для своего возраста. В ноябре спортсменке исполнится 40 лет.

Чуть не потеряла дочь

Дочку Мишель фигуристка родила на седьмом месяце беременности — организм Татьяны дал сбой, пришлось делать кесарево сечение. Малышку поместили в специальный бокс, под аппарат искусственного дыхания. В течение шести дней она не могла дышать самостоятельно, и врачи не гарантировали, что у нее это получится. «Я приходила к ней и часами стояла рядом. Понимала: если произойдет трагедия — не переживу», — вспоминала спортсменка в эфире популярного телешоу. Но, к счастью, все обошлось.

Упала на лед без сознания

В 2004 году в США на этапе серии Гран-при Skate America из-за неудачной поддержки партнера Максима Маринина Татьяна упала на лед и потеряла сознание на 20 минут. Девушку госпитализировали. Последствия падения были тяжелыми — травма головы и множество гематом. Однако уже через пару недель фигуристка вернулась на лед.