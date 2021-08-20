Эксперт назвал шесть самых бесполезных гаджетов для автомобиля

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Автомобильные вентиляторы, системы контроля состояния водителя, радар-детекторы, ионизаторы воздуха, кипятильники и чайники, а также скребки с подогревом — устройства, которые не несут пользы для автолюбителей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

По словам специалиста, портативные вентиляторы, которые крепятся на стекло, давно стали неактуальны.

— Вентиляторы сейчас никто не ставит — это пережиток эпохи «Жигулей». В те времена водителям хотелось хоть чем-то украсить машину, любая побрякушка казалась очень нужной, — рассказал эксперт.

Колодочкин отметил, что устройства контроля состояния водителя также не имеют большого смысла.

— Уставший человек все равно может заснуть, даже если будет пытаться делать гимнастику, умываться на ходу, открывать и закрывать окно и так далее. Единственный способ как-то одолеть сон: съехать с дороги и хотя бы полчаса поспать, — посоветовал эксперт.

Даже получившие популярность радар-детекторы — сомнительный гаджет, заметил специалист. Колодочкин обратил внимание на то, что такие устройства очень чувствительны и регулярно оповещают о наличии радаров. В результате сигнал детектора становится для водителя привычным, и он перестает на него реагировать, заключил собеседник «ВМ».

Автоэксперт обратил внимание на то, что ионизаторы воздуха также не имеют большого смысла.

— В свое время ионизаторов воздуха продавалось довольно много. Мы показывали такие устройства врачам, они разводили руками: «А что вы от него хотите?». Мнения очень разные, как и насчет такой бытовой штуки, как люстра Чижевского. Это стационарный прибор, который озонирует воздух, — рассказал Колодочкин.

Еще одно сравнительно бесполезное устройство — подогреваемый скребок для очистки стекла, отметил автоэксперт. По мнению специалиста, такой гаджет дает слишком мало тепла. Для качественного удаления льда со стекла будет достаточно обыкновенного скребка из твердого пластика. При нахождении вне жилых зон можно предварительно завести двигатель и разогреть стекло изнутри, отметил собеседник «ВМ».

Автомобильные чайники и кипятильники — сравнительно полезная вещь, однако не лишенная недостатков, отметил эксперт.

— Как правило, у автомобильных кипятильников и чайников очень скромная мощность: иначе сгорит предохранитель. В таком устройстве вы будете очень долго нагревать жидкость. Это тот случай, когда обычный термос лучше. К тому же сегодня выпить чай по дороге несложно, если вы не едете по какой-нибудь удаленной трассе, где нет никаких магазинов и кафе, — рассказал Колодочкин.

По мнению эксперта, из популярных гаджетов каждому автомобилисту необходимо только зарядное устройство для телефона.

— Единственная вещь, которую нужно обязательно возить в машине, — провод для мобильного телефона и переходник. Это самый полезный современный инструмент: без телефона человек лишается возможности вызвать помощь, когда она необходима, — рассказал специалист.

Колодочкин предупредил, что любой дополнительный аксессуар потенциально опасен для водителя. Например, неправильно выбранный автомобильный коврик может сместиться и заблокировать педали, а дешевый переходник для USB-провода способен расплавить гнездо. Выбирать гаджеты для автомобиля нужно с осторожностью, заключил эксперт.