Остекление загородных домов: варианты

Фото: Наталья Боровикова, «Вечерняя Москва»

Из-за пандемии многие люди задумались над тем, чтобы сменить свое место жительство. Все дело в том, что у них отпала необходимость постоянно находиться в городе и ездить на работу в офис каждый день. Поэтому эти самые горожане все чаще ищут подходящие загородные дома. Новое жилье, конечно, должно быть уютным и теплым, чтобы там можно было находиться круглый год. Для утепления жилища можно пойти по двум путям: поставить пластиковые окна рехау или сделать фасадное остекление дома. Как разобраться, что больше подойдет — читайте в этой статье.

Почему стоит выбрать окна рехау?

Окна этой модели идеально подойдут для остекления коттеджей в местах даже с самым суровым климатом. За выбор в их пользу говорят сразу пять факторов:

1. Теплоизоляция. Этот параметр позволяет платить недорого за отопление в холодное время года.

2. Долговечность. При правильной установке и аккуратном использовании окна прослужат много лет.

3. Звукоизоляция. Хотя загородом шума не так много, как в городе, эти окна спасут даже от самых громких соседей и их домашних животных.

4. Внешний вид. Наличие гладкой поверхности профиля, устойчивого к выгоранию и атмосферному воздействию, позволяет окнам от производителя выглядеть как новые даже после многих лет пользования.

5. Чистота. В домах с такими окнами образуется намного меньше пыли — все благодаря плотности и целостности системы. Она не пропускает мельчайшие частицы пыль и сдерживает запахи с улицы.

Конечно, есть определенные сложности по установке таких конструкций. Во-первых, в силу своего высокого качества они значительно дороже обычных окон ПВХ. Во-вторых, у них есть ограничения по размеру, за нестандартные размеры возможно придется доплатить.

В каких случаях подойдет фасадное остекление?

Это отличный способ одновременно придать дому стиль снаружи и создать уют внутри. Фасадное остекление стоит сделать, чтобы:

— повысить естественную освещенность помещения и сэкономить на электричестве;

— зрительно увеличить пространство в доме;

— создать теплую атмосферу в комнатах;

— следовать современным стандартам — стекло является модным материалом, используемым в стилях хай-тек и минимализм;

— придерживаться надежности — такие конструкции не ржавеют и защищают от внешнего воздействия;

— не тратить много времени на уход.

Способы остекления фасадов здания

Существует несколько вариантов обустройства загородной недвижимости. Например, холодное остекление проводят с использованием металлических профилей в качестве каркаса для крепления стеклопакетов. Этот способ применяется для остекления для балконов, беседок и летних веранд, где обычно нет системы отопления. В результате помещение защищено от ветра, осадков и пыли. При этом внешне оно выглядит презентабельно, а внутрь не проникает шум с улицы. Однако есть и недостаток — невысокая теплоизоляция.

В свою очередь теплое остекление фасадов позволяет сохранить тепло внутри дома. При создании этой конструкции специалисты используют герметичные стеклопакеты из нескольких камер и алюминиевый профиль. Конечно, стоимость таких работ намного выше, однако тепло в доме сохранится надолго.

Для остекления стен дома в несколько этажей применяются различные технологии. Например, к одной из них относится остекление с использованием профиля с терморазрывом.Это позволяет провести работы на площади различных размеров и форм. Готовая конструкция выглядит презентабельно и может выдерживать большую нагрузку. Такой способ остекления становится все большее популярным среди желающих переехать загород.

Также некоторые предпочитают остеклять не только фасад, но и крышу лоджий на последнем этаже здания. Это не только оригинально с архитектурной точки зрения, но и сложно с технической стороны. Есть несколько вариантов создания светопрозрачных конструкций — каркасный и бескаркасный.При обустройстве первым способом в качестве опоры используют алюминиевый профиль. Все делается быстро и без сварочных манипуляций. Второй вариант советуют применять, если нужно расширить жилую площадь пространства. В результате здесь можно организовать отдельную комнату или новое место для отдыха.

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