Болит горло у беременной — чем лечить горло при беременности

Чем лечить горло при беременности
С того момента, как женщина узнает о своей беременности, ей нужно более ответственно подходить к своему здоровью. Временное ослабление иммунитета, связанное с гормональными перестройками, может привести к повышенному риску заболеть простудными заболеваниями. Разберем, как лечить простуду и боль в горле при беременности, чтобы избежать осложнений и вреда для плода. Ведь больной женщине в положении нельзя принимать абсолютно все лекарственные средства, противопоказаний достаточно много.
При каких заболеваниях возникает боль в горле
Основная причина боли в горле, как правило, кроется в бактериальной или вирусной инфекции, либо обострении хронических заболеваний. Если в горле першит, то это не обязательно симптом простуды. Часто першение возникает из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта. При некоторых патологиях, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, происходит заброс содержимого желудка в пищевод и, соответственно, в ротоглотку.
Достаточно редко причиной боли в горле может стать попадание инородного тела. В этом случае больному будет больно глотать.
На острый воспалительный процесс при боли в горле указывает наличие повышенной температуры тела. При этом также наблюдается выраженный отек слизистой оболочки глотки.
Боль в горле, при которой горло становится красным, может быть симптомом фарингита или коронавируса. Обычно краснеет задняя стенка гортани. Симптомы у них достаточно похожи. При фарингите отмечается:
• сухость в горле, першение;
• боль при глотании;
• в горле ощущается инородное тело;
• кашель непродуктивный, не откашливается;
• возможен насморк и небольшая температура.
Если причиной боли в горле является коронавирус, то наблюдаются следующие симптомы:
•повышение температуры тела;
• утомляемость;
• головная боль;
• сухой кашель;
• боли в мышцах;
• диарея;
• конъюнктивит;
• потеря обоняния и вкуса;
• сыпь;
• затрудненное дыхание;
• одышка;
• ощущение сдавливания в грудной клетке.
Тонзиллит или ангина — это воспаление небных миндалин. При ангине боль в горле особенно сильная. Среди других симптомов — общая слабость, снижение активности, головная боль и высокая температура.
Чем лечить боль в горле при беременности?
При беременности очень важно вовремя начать лечение простуды и боли в горле, чтобы процесс не успел затронуть бронхи и легкие. Ведь в этом случае понадобятся антибиотики, а они при беременности противопоказаны. На начальном этапе заболевание легко поддается лечению нехимическими средствами и препаратами местного действия.
При отсутствии высокой температуры можно делать ингаляции на травах. Подойдет отвар шалфея или ромашки. Эти травы помогут снять воспаление и продезинфицируют горло. Они абсолютно безопасны для будущего малыша и не вызывают побочных эффектов.
Полезно при боли в горле пить морс из клюквы или брусники. В этих ягодах много витамина С. Они действуют подобно антибиотику, снимая воспаление. Еще одна ягода с подобным действием – малина. Можно пить чай с малиновым вареньем. Он устранит болевые ощущения, отечность, снимет жар.
Рекомендуется также временно ограничить употребление слишком горячей, холодной, соленой, кислой и острой пищи. Она излишне раздражает и без того отечную и воспаленную слизистую. На восстановление слизистой может понадобиться 2-3 дня, в зависимости от того, насколько далеко зашел воспалительный процесс.
Горло нужно держать постоянно в тепле. Лучше всего сразу при возникновении боли обмотать его теплым шарфом. Необходимо избегать сквозняков и переохлаждения.
Лечение боли в горле при беременности народными средства и химическими препаратами
При беременности многие лекарственные препараты и народные средства под запретом. Поэтому при боли в горле у беременной можно применять полоскания:
1. Используют раствор соли или соды. Берут 1 чайную ложку вещества на кружку теплой воды. Процедуру проводят через каждый час.
2. Заваривают траву эвкалипта. 1 чайную ложку сырья заливают кипятком, настаивают в течение часа и затем полощут горло 4-5 раз в сутки.
3. Полоскание горла раствором Фурацилина, Мирамистина, или Хлоргексидина 3-4 раза в сутки.
4. При отсутствии высокой температуры можно смазывать область горла (исключая зону щитовидной железы) бальзамом Звездочка или Доктор Мом. Затем горло укутывают теплым шарфом.
Из лекарственных препаратов при беременности применяют следующие:
• Гексорал;
• Фарингсепт;
• Ингалипт;
• Лизобакт;
• Стопангин — разрешен во 2 и 3 триместре беременности.
После полоскания, орошения горла спреем или любого другого местного лечения следует не пить и есть в течение получаса.
Абсолютно безопасно и полезно при беременности пить молоко с медом. Оно поможет снять болевые ощущения и дискомфорт, облегчить глотание, а также снимет нервное напряжение и улучшит сон. Лучше всего выпить напиток на ночь, после чего лечь в постель и укрыться теплым одеялом.
При первых симптомах тонзиллита или фарингита, боли в горле полезно полоскать горло настоем ромашки. Для его приготовления берут столовую ложку цветков этого растения и заливают литром подогретой воды. Далее состав нагревают на водяной бане на протяжении четверти часа, процеживают и выливают в термос. Ромашка оказывает сильное противовоспалительное и антисептическое действие. Аналогично можно заваривать и применять кору дуба и траву шалфея.
Чем нельзя лечиться при беременности
При беременности противопоказаны многие привычки лекарства, которыми мы привыкли лечить горло. Следует знать, какие существуют ограничения в этот период:
1. На раннем сроке беременности рекомендуется отказаться от приема любых химических препаратов без острой необходимости.
2. Беременным нельзя употреблять лекарственные настойки на спирту. Они, также как и алкоголь, запрещены при беременности.
3. Противопоказан прием иммуномодуляторов — лимонника, элеутерококка и женьшеня. Для поддержки иммунитета лучше принимать витамины для беременных.
4. Женщине в положении нельзя лечить боль в горле с помощью прогревании, горчичников, посещать баню и сауну. Противопоказаны даже ванночки для ног с очень горячей водой. Подобные процедуры могут привести сокращению мышц матки и повысить риск выкидыша.
5. Нельзя принимать аспирин и индометацин, которые могут вызвать нарушения в развитии плода.
6. Под запрет подпадают антибиотики, а также лекарственные препараты, которые способны повышать частоту пульса и давление.
7. Нельзя принимать медикаменты, влияющие на свертываемость крови из-за повышенной вероятности кровотечения.
8. Народные средства также небезопасны для беременных. Перед их приемом нужно обязательно консультироваться с врачом-гинекологом. Ведь некоторые травы обладают абортивными свойствами, а другие способны изменять гормональный фон.
При горле в горле во время беременности нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью. Многие вирусы и бактерии способны преодолевать барьер, который создает вокруг плода плацента, приводя развитию отклонений у будущего ребенка. Поэтому не стоит пытаться решить проблему самостоятельно или консультироваться с провизором. Только лечащий врач-гинеколог может назначить правильный лекарственный препарат, который поможет побороть болезнь и не нанесет вреда малышу.
Материал подготовлен специалистами отделения Оториноларингологии лечебно-диагностического центра завода «Светлана»
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