Болит горло у беременной — чем лечить горло при беременности

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

С того момента, как женщина узнает о своей беременности, ей нужно более ответственно подходить к своему здоровью. Временное ослабление иммунитета, связанное с гормональными перестройками, может привести к повышенному риску заболеть простудными заболеваниями. Разберем, как лечить простуду и боль в горле при беременности, чтобы избежать осложнений и вреда для плода. Ведь больной женщине в положении нельзя принимать абсолютно все лекарственные средства, противопоказаний достаточно много.

При каких заболеваниях возникает боль в горле

Основная причина боли в горле, как правило, кроется в бактериальной или вирусной инфекции, либо обострении хронических заболеваний. Если в горле першит, то это не обязательно симптом простуды. Часто першение возникает из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта. При некоторых патологиях, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, происходит заброс содержимого желудка в пищевод и, соответственно, в ротоглотку.

Достаточно редко причиной боли в горле может стать попадание инородного тела. В этом случае больному будет больно глотать.

На острый воспалительный процесс при боли в горле указывает наличие повышенной температуры тела. При этом также наблюдается выраженный отек слизистой оболочки глотки.

Боль в горле, при которой горло становится красным, может быть симптомом фарингита или коронавируса. Обычно краснеет задняя стенка гортани. Симптомы у них достаточно похожи. При фарингите отмечается:

• сухость в горле, першение;

• боль при глотании;

• в горле ощущается инородное тело;

• кашель непродуктивный, не откашливается;

• возможен насморк и небольшая температура.

Если причиной боли в горле является коронавирус, то наблюдаются следующие симптомы:

•повышение температуры тела;

• утомляемость;

• головная боль;

• сухой кашель;

• боли в мышцах;

• диарея;

• конъюнктивит;

• потеря обоняния и вкуса;

• сыпь;

• затрудненное дыхание;

• одышка;

• ощущение сдавливания в грудной клетке.

Тонзиллит или ангина — это воспаление небных миндалин. При ангине боль в горле особенно сильная. Среди других симптомов — общая слабость, снижение активности, головная боль и высокая температура.

Чем лечить боль в горле при беременности?

При беременности очень важно вовремя начать лечение простуды и боли в горле, чтобы процесс не успел затронуть бронхи и легкие. Ведь в этом случае понадобятся антибиотики, а они при беременности противопоказаны. На начальном этапе заболевание легко поддается лечению нехимическими средствами и препаратами местного действия.

При отсутствии высокой температуры можно делать ингаляции на травах. Подойдет отвар шалфея или ромашки. Эти травы помогут снять воспаление и продезинфицируют горло. Они абсолютно безопасны для будущего малыша и не вызывают побочных эффектов.

Полезно при боли в горле пить морс из клюквы или брусники. В этих ягодах много витамина С. Они действуют подобно антибиотику, снимая воспаление. Еще одна ягода с подобным действием – малина. Можно пить чай с малиновым вареньем. Он устранит болевые ощущения, отечность, снимет жар.

Рекомендуется также временно ограничить употребление слишком горячей, холодной, соленой, кислой и острой пищи. Она излишне раздражает и без того отечную и воспаленную слизистую. На восстановление слизистой может понадобиться 2-3 дня, в зависимости от того, насколько далеко зашел воспалительный процесс.

Горло нужно держать постоянно в тепле. Лучше всего сразу при возникновении боли обмотать его теплым шарфом. Необходимо избегать сквозняков и переохлаждения.

Лечение боли в горле при беременности народными средства и химическими препаратами

При беременности многие лекарственные препараты и народные средства под запретом. Поэтому при боли в горле у беременной можно применять полоскания:

1. Используют раствор соли или соды. Берут 1 чайную ложку вещества на кружку теплой воды. Процедуру проводят через каждый час.

2. Заваривают траву эвкалипта. 1 чайную ложку сырья заливают кипятком, настаивают в течение часа и затем полощут горло 4-5 раз в сутки.

3. Полоскание горла раствором Фурацилина, Мирамистина, или Хлоргексидина 3-4 раза в сутки.

4. При отсутствии высокой температуры можно смазывать область горла (исключая зону щитовидной железы) бальзамом Звездочка или Доктор Мом. Затем горло укутывают теплым шарфом.

Из лекарственных препаратов при беременности применяют следующие:

• Гексорал;

• Фарингсепт;

• Ингалипт;

• Лизобакт;

• Стопангин — разрешен во 2 и 3 триместре беременности.

После полоскания, орошения горла спреем или любого другого местного лечения следует не пить и есть в течение получаса.

Абсолютно безопасно и полезно при беременности пить молоко с медом. Оно поможет снять болевые ощущения и дискомфорт, облегчить глотание, а также снимет нервное напряжение и улучшит сон. Лучше всего выпить напиток на ночь, после чего лечь в постель и укрыться теплым одеялом.

При первых симптомах тонзиллита или фарингита, боли в горле полезно полоскать горло настоем ромашки. Для его приготовления берут столовую ложку цветков этого растения и заливают литром подогретой воды. Далее состав нагревают на водяной бане на протяжении четверти часа, процеживают и выливают в термос. Ромашка оказывает сильное противовоспалительное и антисептическое действие. Аналогично можно заваривать и применять кору дуба и траву шалфея.

Чем нельзя лечиться при беременности

При беременности противопоказаны многие привычки лекарства, которыми мы привыкли лечить горло. Следует знать, какие существуют ограничения в этот период:

1. На раннем сроке беременности рекомендуется отказаться от приема любых химических препаратов без острой необходимости.

2. Беременным нельзя употреблять лекарственные настойки на спирту. Они, также как и алкоголь, запрещены при беременности.

3. Противопоказан прием иммуномодуляторов — лимонника, элеутерококка и женьшеня. Для поддержки иммунитета лучше принимать витамины для беременных.

4. Женщине в положении нельзя лечить боль в горле с помощью прогревании, горчичников, посещать баню и сауну. Противопоказаны даже ванночки для ног с очень горячей водой. Подобные процедуры могут привести сокращению мышц матки и повысить риск выкидыша.

5. Нельзя принимать аспирин и индометацин, которые могут вызвать нарушения в развитии плода.

6. Под запрет подпадают антибиотики, а также лекарственные препараты, которые способны повышать частоту пульса и давление.

7. Нельзя принимать медикаменты, влияющие на свертываемость крови из-за повышенной вероятности кровотечения.

8. Народные средства также небезопасны для беременных. Перед их приемом нужно обязательно консультироваться с врачом-гинекологом. Ведь некоторые травы обладают абортивными свойствами, а другие способны изменять гормональный фон.

При горле в горле во время беременности нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью. Многие вирусы и бактерии способны преодолевать барьер, который создает вокруг плода плацента, приводя развитию отклонений у будущего ребенка. Поэтому не стоит пытаться решить проблему самостоятельно или консультироваться с провизором. Только лечащий врач-гинеколог может назначить правильный лекарственный препарат, который поможет побороть болезнь и не нанесет вреда малышу.

Материал подготовлен специалистами отделения Оториноларингологии лечебно-диагностического центра завода «Светлана»

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