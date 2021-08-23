Кофе оказался безопасным, но некрепким. По вкусу он порой напоминает цикорий

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Росконтроль проверил качество молотого кофе популярных брендов: Jardin, «Жокей», Bushido, «Московская кофейня на паяхъ», Today, Egoiste и Movenpick.

Стоимость образцов — от 790 до 1760 руб./кг. Насколько хорош столь недешевый продукт? Вкус, как выяснилось, приятен не у всех образцов. «Жокей», несмотря на отличный аромат, отличается ярко выраженной горечью и горелым послевкусием. «Московская кофейня на паяхъ» напоминает цикорий, привкус с оттенками пыли и дерева, послевкусие короткое, неприятное, сам напиток очень сушит. Бариста отметили, что его неприятно пить, предположительно, зерно для обжарки взяли старое. Movenpick разбалансирован, имеет сушащее непродолжительное послевкусие, при этом обладает повышенной кислотностью. А вот Egoiste порадовал.

Он хорошо сбалансирован, отличается сливочным привкусом с нотками сухофруктов и молочного шоколада. Jardin тоже показался дегустатором приятным на вкус (легкое «чайное» тело напитка, сладкое фруктовое послевкусие), равно как и Bushido (недлительное приятное послевкусие, сбалансированный напиток). При этом было отмечено, что Jardin по вкусу действительно похож на кофе из Эфиопии, как и заявляет производитель на этикетке. Если говорить о заработанных общих баллах, оценки распределились следующим образом (оценивали по 10-балльной шкале): Egoiste — 9 баллов, Jardin — 7, Bushido — 6, Today — 5, Movenpick — 4, «Жокей» — 3, «Московская кофейня на паяхъ» — и вовсе 2 балла.

Отдельная история — кофеин. Его в проверенных сортах кофе по ГОСТу должно быть от 0,65 до 1,5 процента. Почти все образцы укладываются в этот диапазон, и только Jardin удивил: кофеина в нем — всего 0,25 процента.

— Образец Jardin не отвечает требованиям стандарта для натурального жареного кофе, — заявила главный специалист экспертного центра Ирина Аркатова.

При этом, по словам эксперта, весь проверенный кофе безопасен. Специалисты не обнаружили там никаких посторонних примесей. Степень помола соответствует требованиям. Содержание токсичных элементов невысокое, пестицидов нет. В образце Movenpick, как выяснилось, чуть больше влаги, чем в остальных, в кофе Egoiste — золы. Но полученные значения находятся в диапазоне допустимого.

— Итог исследования таков. Кофе Jardin попал в список товаров с замечаниями, потому что в нем слишком мало кофеина, — рассказывает Ирина Аркатова. — Остальные образцы могут быть рекомендованы к покупке. Самую высокую дегустационную оценку заработал кофе Egoiste, самую низкую — «Московская кофейня на паяхъ». Эти результаты можно учитывать при выборе, но, конечно, критерием для окончательного решения должны быть индивидуальные вкусовые предпочтения. Ну и, разумеется, цена продукта.