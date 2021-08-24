«Кризис трех лет»: в каком возрасте отдать ребенка в детский сад, чтобы не навредить ему

Фото: pixabay.com

24 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении возраста приема в столичные детские сады до двух лет и двух месяцев. Раньше их двери были открыты для детей, которым исполнилось три года. «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистами и выяснила, в каком возрасте ребенку лучше всего начинать ходить в детский сад.

Два с половиной года — оптимальный средний возраст, достигнув которого ребенок может начать ходить в детский сад, считает логопед, специалист по дошкольному развитию Любава Короткова.

— Активная адаптация ребенка к детскому саду протекает в период с двух до трех лет. Отдавать его туда в три и после уже хуже: именно в этом возрасте возникает так называемый кризис трех лет. Тогда ребенок начинает узнавать свое «я», у него впервые появляется фраза «я сам». Если период адаптации к детскому саду совпадет с кризисом трех лет, то адаптация затруднена. В таком случае могут появиться психологические проблемы, — пояснила специалист.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что данное правило распространяется на среднестатистического ребенка. Период наступления кризиса трех лет может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого. Детям с патологиями, которые сталкиваются с проблемами социализации, могут помочь дефектологи, психологи, а в дальнейшем логопеды, добавила она.

Однако в большинстве случаев социализация у детей в возрасте от двух до трех лет проходит быстрее и лучше, чем в более позднем возрасте. И все же некоторые родители считают, что лучше отдать ребенка в детский сад для быстрой адаптации перед школой. Такое решение, по мнению эксперта, является ошибочным.

— Если отдавать ребенка в сад в возрасте четырех, а то и пяти лет, адаптация проходит очень тяжело. Специалисты не рекомендуют начинать ходить в детский сад прямо перед школой. Лучше либо не отдавать ребенка в сад вообще, либо отдавать в раннем возрасте, — поделилась Короткова.

Психолог Андрей Зберовский согласился с тем, что ранний прием ребенка в сад способствует его успешной социализации.

— Вреда для здоровья ребенка эта инициатива точно не несет. Ранняя социализация, когда дети оказываются в окружении большого количества других людей, ощутимо стимулирует их развитие. Также раннее взаимодействие в социуме может быть плюсом для детей с некоторыми видами патологий: развивать их ускоренными темпами, корректировать поведение, — заметил эксперт.

Кроме того, возможность раннего приема в детские сады будет полезна для семей с невысоким уровнем дохода, считает Зберовский. По его словам, ребенок с раннего возраста сможет пользоваться разнообразными и качественными игрушками, что немаловажно для его развития.

Он добавил, что для осуществления раннего приема в сады желательно провести особую подготовку. Необходимо, чтобы с детьми работали квалифицированные специалисты, способные обеспечить санитарную и техническую безопасность, считает Зберовский.

Это мнение подтверждает Любава Короткова. Она убеждена, что главной проблемой при «раннем» посещении детских садов остаются «несформированные гигиенические навыки».

— Среди минусов, во-первых, несформированные гигиенические навыки. Ребенку приходится учиться этому прямо в саду. Иногда случается, что как такового образовательного процесса нет — воспитатели в основном следят за гигиеническими навыками детей, — отметила Короткова.

Однако и этот процесс является составляющей частью адаптации, столь важной в раннем возрасте, заключили специалисты.