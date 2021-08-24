Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Кошелек на ножках»: названы самые распространенные ошибки родителей, пытающихся убедить детей учиться

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Кошелек на ножках»: названы самые распространенные ошибки родителей, пытающихся убедить детей учиться
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Постоянная критика, отсутствие доверительных разговоров, резкое вмешательство в круг общения и чрезмерное материальное стимулирование — такие ошибки чаще всего допускают родители, стремясь заставить ребенка подтянуть учебу. Специалисты рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», как убедить школьника приносить домой хорошие оценки и при этом избежать проблем.

Игнорируют успехи

Семейный психолог Андрей Зберовский отмечает, что критика за плохую успеваемость может навредить ребенку. Вместо этого важно поддерживать успехи школьника, уверен специалист.

— Важно стимулировать ребенка не критикой, а поддержкой его сильных сторон. Школьник может в самом начале учебного года нахватать плохих оценок, и, если родители сразу начнут делать на этом акцент, у него сформируется негативная установка на весь год, — считает эксперт.

С мнением Зберовского согласна семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, поощрение особенно важно в младших классах.

— В начальной школе дети очень любопытны — на этом строится их интерес к учебе. Важно, чтобы родители меньше критиковали и больше говорили слов поддержки: «Я верю, что ты будешь отлично учиться и у тебя все получится!». Нужно радоваться каждому маленькому достижению, — говорит специалист.

Мотивировать школьника успехами одноклассников или друзей — не самый хороший способ, считает Зберовский: ребенок может решить, что мама и папа его не ценят. Правильнее просто убеждать, что можно учиться на пятерки, избегая конкретных примеров, рекомендует психолог.

Он также отмечает, что на поведение ребенка может повлиять похвала учителя.

— У каждого школьника есть предмет, в котором он наиболее силен и которым интересуется. Родители могут зайти на разговор к преподавателю и попросить, чтобы ребенку начали ставить более высокие оценки или активнее хвалили. У него появится мотивация стараться, — рассказывает собеседник «Вечерней Москвы».

Зберовский замечает, что улучшение результатов по одному предмету способно помочь подтянуть другие дисциплины. Интерес ко всей программе может и не появиться, однако сформируется определенный ряд предметов, который у школьника будет получаться.

Избегают разговоров

Наталья Панфилова обращает внимание, что родителям важно регулярно поддерживать контакт со своими детьми. Жизненный опыт мамы и папы может помочь ребенку учиться лучше.

— С детьми нужно делиться своим опытом, объяснять, что родители тоже проходили через учебу. Это помогает ребенку преодолеть лень: он понимает, что похож на маму и папу. А раз у родителей все хорошо и они выросли нормальными людьми, то и для него тоже все преодолимо, — рассказывает собеседница «Вечерней Москвы».

По словам Панфиловой, система наказаний должна основываться на философских разговорах, а не на резкой критике. Ребенку важно объяснить, что лень может быть двигателем прогресса, но только при правильном применении.

Резко вмешиваются в круг общения

Родители должны поддерживать стремление ребенка общаться с одноклассниками, полагает Андрей Зберовский.

— Есть люди, которые считают, что школьник должен общаться только с учителями и учебниками. Однако если ребенок будет воспринимать школу как приятное место, где есть друзья, то и к учебному заведению будет относиться лучше. Поэтому общение нужно стимулировать, — уверен эксперт.

Психолог отмечает, что круг общения ребенка сильно влияет на его успеваемость. При наличии проблем с учебой школьника можно искусственно сдружить с кем-нибудь, кто хорошо учится.

В сложных случаях можно объединиться с родителями детей, имеющих проблемы с успеваемостью, советует Зберовский.

— Можно вступить в альянс с другими родителями и провести общее собрание с детьми. Сказать: «Если не будете учиться, то мы вас перестанем отпускать гулять». Четкая позиция нескольких родителей заставляет детей корректировать свое поведение, — говорит специалист.

В свою очередь Наталья Панфилова отмечает, что вмешиваться в круг общения нужно аккуратно. При любых запретительных мерах обязательно должна быть альтернатива: например, можно предложить ребенку записаться в новую секцию. Это особенно важно в начальных классах, чтобы ребенок мог попробовать себя в разных сферах.

Неправильно мотивируют материально

Обещать ребенку что-то купить за успешно сданный экзамен или контрольную работу — хороший способ мотивации, однако пользоваться им необходимо с осторожностью, говорит Панфилова.

— Материальное стимулирование — рабочий вариант, но он не должен быть основным. Иначе родители будут восприниматься как кошелек на ножках. Гораздо важнее просто разговаривать с ребенком, — уверена специалист.

Такого же мнения придерживается Андрей Зберовский. По мнению психолога, материальный стимул можно применять для долгосрочных задач.

— Можно пообещать ребенку что-то купить за хорошую учебу, если он умеет ставить долговременные цели. Если школьнику память не позволяет долго о чем-то думать, то такой способ работать не будет. Так что с бонусами и подарками все индивидуально, — считает эксперт.

Зберовский заключает, что гораздо правильнее сформировать у ребенка осознание: учеба — его долг, который не зависит от покупок и подарков.

Читайте также:
школьникидетишкола
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте