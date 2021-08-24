«Кошелек на ножках»: названы самые распространенные ошибки родителей, пытающихся убедить детей учиться

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Постоянная критика, отсутствие доверительных разговоров, резкое вмешательство в круг общения и чрезмерное материальное стимулирование — такие ошибки чаще всего допускают родители, стремясь заставить ребенка подтянуть учебу. Специалисты рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», как убедить школьника приносить домой хорошие оценки и при этом избежать проблем.

Игнорируют успехи

Семейный психолог Андрей Зберовский отмечает, что критика за плохую успеваемость может навредить ребенку. Вместо этого важно поддерживать успехи школьника, уверен специалист.

— Важно стимулировать ребенка не критикой, а поддержкой его сильных сторон. Школьник может в самом начале учебного года нахватать плохих оценок, и, если родители сразу начнут делать на этом акцент, у него сформируется негативная установка на весь год, — считает эксперт.

С мнением Зберовского согласна семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, поощрение особенно важно в младших классах.

— В начальной школе дети очень любопытны — на этом строится их интерес к учебе. Важно, чтобы родители меньше критиковали и больше говорили слов поддержки: «Я верю, что ты будешь отлично учиться и у тебя все получится!». Нужно радоваться каждому маленькому достижению, — говорит специалист.

Мотивировать школьника успехами одноклассников или друзей — не самый хороший способ, считает Зберовский: ребенок может решить, что мама и папа его не ценят. Правильнее просто убеждать, что можно учиться на пятерки, избегая конкретных примеров, рекомендует психолог.

Он также отмечает, что на поведение ребенка может повлиять похвала учителя.

— У каждого школьника есть предмет, в котором он наиболее силен и которым интересуется. Родители могут зайти на разговор к преподавателю и попросить, чтобы ребенку начали ставить более высокие оценки или активнее хвалили. У него появится мотивация стараться, — рассказывает собеседник «Вечерней Москвы».

Зберовский замечает, что улучшение результатов по одному предмету способно помочь подтянуть другие дисциплины. Интерес ко всей программе может и не появиться, однако сформируется определенный ряд предметов, который у школьника будет получаться.

Избегают разговоров

Наталья Панфилова обращает внимание, что родителям важно регулярно поддерживать контакт со своими детьми. Жизненный опыт мамы и папы может помочь ребенку учиться лучше.

— С детьми нужно делиться своим опытом, объяснять, что родители тоже проходили через учебу. Это помогает ребенку преодолеть лень: он понимает, что похож на маму и папу. А раз у родителей все хорошо и они выросли нормальными людьми, то и для него тоже все преодолимо, — рассказывает собеседница «Вечерней Москвы».

По словам Панфиловой, система наказаний должна основываться на философских разговорах, а не на резкой критике. Ребенку важно объяснить, что лень может быть двигателем прогресса, но только при правильном применении.

Резко вмешиваются в круг общения

Родители должны поддерживать стремление ребенка общаться с одноклассниками, полагает Андрей Зберовский.

— Есть люди, которые считают, что школьник должен общаться только с учителями и учебниками. Однако если ребенок будет воспринимать школу как приятное место, где есть друзья, то и к учебному заведению будет относиться лучше. Поэтому общение нужно стимулировать, — уверен эксперт.

Психолог отмечает, что круг общения ребенка сильно влияет на его успеваемость. При наличии проблем с учебой школьника можно искусственно сдружить с кем-нибудь, кто хорошо учится.

В сложных случаях можно объединиться с родителями детей, имеющих проблемы с успеваемостью, советует Зберовский.

— Можно вступить в альянс с другими родителями и провести общее собрание с детьми. Сказать: «Если не будете учиться, то мы вас перестанем отпускать гулять». Четкая позиция нескольких родителей заставляет детей корректировать свое поведение, — говорит специалист.

В свою очередь Наталья Панфилова отмечает, что вмешиваться в круг общения нужно аккуратно. При любых запретительных мерах обязательно должна быть альтернатива: например, можно предложить ребенку записаться в новую секцию. Это особенно важно в начальных классах, чтобы ребенок мог попробовать себя в разных сферах.

Неправильно мотивируют материально

Обещать ребенку что-то купить за успешно сданный экзамен или контрольную работу — хороший способ мотивации, однако пользоваться им необходимо с осторожностью, говорит Панфилова.

— Материальное стимулирование — рабочий вариант, но он не должен быть основным. Иначе родители будут восприниматься как кошелек на ножках. Гораздо важнее просто разговаривать с ребенком, — уверена специалист.

Такого же мнения придерживается Андрей Зберовский. По мнению психолога, материальный стимул можно применять для долгосрочных задач.

— Можно пообещать ребенку что-то купить за хорошую учебу, если он умеет ставить долговременные цели. Если школьнику память не позволяет долго о чем-то думать, то такой способ работать не будет. Так что с бонусами и подарками все индивидуально, — считает эксперт.

Зберовский заключает, что гораздо правильнее сформировать у ребенка осознание: учеба — его долг, который не зависит от покупок и подарков.