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Осторожно, черепаха

Ольга Кувыкина, биолог, автор книг о дикой природе, специально для «Вечерней Москвы»

Общество
Осторожно, черепаха
Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

В столице продолжается просветительская акция «Живые неигрушки», которую запустил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Она направлена против использования животных в коммерческих целях. Основная цель — повышение ответственности горожан при выборе и содержании питомцев.

Продавец на улице предлагает умилительного вида черепашек. Они словно живые игрушки. Ребенок просит себе подарок. И вы покупаете, не задумываясь, а что дальше? Большинство сухопутных черепах в зоомагазинах — контрабанда. Без террариума, ультрафиолетовой лампы, сбалансированного рациона питания они через несколько лет умирают от различных болезней, в том числе почечной недостаточности.

Водные красноухие черепахи, напротив, вид обычный, охранять его не нужно. Однако продавцы лгут, если уверяют, что красноухая черепаха так и останется крохой размером с пол-ладони. Проходит время, она превращается в «монстра». В одном из интернет-сообществ владелица водных черепах делится историей: «Купила спонтанно черепашку. Сказали, большой никогда не будет. Уже десять лет у меня живет огромная черепаха в аквариуме на полкомнаты с мощной УФ-лампой, фильтром, обогревателем, островом, что вышло мне в тысячу раз дороже черепашки».

Многие аквариумные рыбки гораздо симпатичнее, наблюдать за ними интереснее. У меня, например, гастромизоны научились выползать за кормом спирулиной по стенке аквариума из воды в определенное время. А вот если запустить в такой подводный сад черепаху, она уничтожит все живое. Такова ее особенность.

Многие надоевших черепах выкидывают в пруды. Зимой большинство из них погибает, ведь они родом из теплых краев. Более того, те же красноухие черепахи, если и адаптируются к улице, то могут наносить большой ущерб экосистеме водоемов, поедая всю живность и постепенно вытесняя других обитателей. Однако забирать выброшенных питомцев, которые адаптировались к жизни в дикой природе обратно домой, специалисты не рекомендуют. Такие черепахи могут переносить различные заболевания.

Порой хищники только внешне кажутся привлекательными в качестве питомцев для домашнего содержания. На деле те же еноты сгрызают провода и крушат мебель, какаду громко разговаривают на птичьем языке и требуют постоянного внимания. У каждого дикого животного свои особенности, под которые придется подстраиваться. Поэтому нужно тщательно взвесить все за и против, прежде чем заводить нового питомца.

В случае с дикими животными лучший вариант — наблюдение за ними в естественной природе. Только там они чувствуют себя комфортно. Забирать диких животных домой, пытаясь приручить и одомашнить, негуманно.

Осторожно, черепахаФото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

— К нам никогда не привозят здоровых животных. Большинство зверей, которых изымают у уличных фотографов, либо травмированы, либо заражены инфекциями, — говорит руководитель Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Комплекса городского хозяйства Виталий Ратнер.

— Призываем не поддерживать жестокое обращение с животными и не соглашаться на фотосессии, которые предлагают уличные фотографы. Также просим ответственно подходить к выбору питомцев и к условиям их содержания. Не нужно забирать диких животных из естественной среды обитания, — обращаются к горожанам в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Если вы увидели в городе экзотического зверя, птицу, и подозреваете владельца в том, что он нарушает условия его содержания, — позвоните в полицию. Если вы увидели дикое животное, которое нуждается в помощи, наберите номер горячей линии единой справочной службы мэрии Москвы +7 (495) 777-77-77. Специалисты без замедления приедут на место и помогут ему.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвычерепаха
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