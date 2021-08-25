Как подготовить организм к осени: советы врачей

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Осенние колебания погоды могут стать причиной возникновения простудных заболеваний и даже более серьезных патологий. При этом есть много способов защитить организм — от правильного питания и употребления витаминов до ходьбы босиком и закаливания. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.

Холод ослабляет

Снижение температуры окружающей среды всегда сказывается на защитных способностях организма, объясняет врач — терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова.

— Осенью к нам ежегодно приходят грипп, аденовирусы и другие вирусы, вызывающие респираторные заболевания. Они есть в популяции постоянно, но активизируются с наступлением холодов, — отмечает специалист.

Чернышова уточняет: сам по себе холод не вызывает болезни, однако переохлаждение может снизить иммунитет. В результате активируются все вирусы и бактерии, которые до этого были в организме, предупреждает специалист.

После переохлаждения человек может столкнуться и с более опасными болезнями, объясняет собеседница «ВМ». В некоторых случаях холод может стать причиной появления хронических заболеваний.

— Из-за воздействия холода могут появиться заболевания позвоночника и суставов. Часто страдает мочевыделительная система: например, возможно появление цистита. Могут обостриться хронические болезни и даже появиться новые, если к ним была предрасположенность, — замечает Чернышова.

После пребывания в холоде важно сразу же согреться, советует эксперт. Сделать это нужно даже при нахождении вне дома, отмечает Чернышова.

— При переохлаждении нужно сразу же согреть ноги: принять теплую ванну или душ, надеть шерстяные носки. Что делать, если это произошло далеко от дома? Нужно найти раковину с горячей водой и держать руки под струей, пока не почувствуете, что организм согрелся. В кистях рук очень много рецепторов, воздействие на которые так же эффективно, как и на стопы, — объясняет собеседница «ВМ».

Одеваться грамотно

Чернышова рекомендует брать с собой запасную пару обуви или носки на случай сильного дождя. Одежда и обувь должна быть водонепроницаемой. Зонт также может спасти от переохлаждения в случае ливня, отмечает специалист.

Врач обращает внимание, что в начале осени нужно обязательно иметь в запасе несколько слоев одежды.

— Нас ждет период неясной погоды: с утра может быть холодно, в обед — жарко, а вечером — снова холодно. Я рекомендую многослойные варианты: утром взять с собой легкую куртку или джемпер, чтобы надеть при необходимости, — рассказывает специалист.

С мнением Чернышовой согласен аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Одеваться надо по погоде. Мы живем в климатической зоне, в которой бывают достаточно сильные контрасты. В таких случаях нужно носить с собой одежду, которую днем в жару можно снять, а вечером накинуть. Например, свитер, ветровку или куртку, — считает специалист.

Чернышова отмечает, что в слишком теплой одежде легко вспотеть. Это может стать причиной переохлаждения. Верхний слой нужно снимать не только в случае потепления на улице, но и в транспорте, рекомендует врач.

Питаться правильно

Эксперт обращает внимание, что начало холодного сезона — повод задуматься о правильном режиме питания.

— Осенью организму требуется более разнообразное питание. Человек не всегда понимает, какая еда ему нужна. Чем больше видов продуктов он употребляет в пищу, тем выше вероятность, что организм получит все требуемые вещества, — отмечает Чернышова.

Терапевт рекомендует отдавать предпочтение свежеприготовленной еде или пище с минимальной кулинарной обработкой. В рационе должны быть овощи, салаты и свежие фрукты.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург называет пять основных видов продуктов, которые помогут укрепить иммунитет осенью.

— На первом месте — морская рыба, на втором месте — разные кисломолочные продукты с коротким сроком годности, на третьем — грубая клетчатка: грубый хлеб, крупы вроде гречки и овсянки, бобовые. Дальше идут ягоды, овощи, зелень и фрукты. Полезны для иммунитета приправы: карри, лук, чеснок, кинза, петрушка, укроп, — рассказывает эксперт.

Однако осенью человеку не менее важна плотная еда, отмечает Чернышова.

— В холодное время года нам нужна более калорийная и плотная пища. Летом мы можем весь день перебиваться салатами, ягодами и фруктами, а зимой и осенью при длительном выходе из дома должны съесть плотной белковой еды: блюда из мяса, птицы, рыбы или яиц. Это позволит насытиться надолго, — советует эксперт.

Чернышова рекомендует употреблять в пищу пряности, в частности имбирь и красный перец. Например, напиток с имбирем, лимоном и медом может помочь при переохлаждении. При отсутствии противопоказаний со стороны желудка для поддержки ощущения тепла хорошо подходят специи.

Гинзбург согласен с мнением Чернышовой, однако отмечает, что людям с противопоказаниями нужно с осторожностью употреблять приправы.

— Наличие в рационе приправ вроде куркумы и имбиря повышает иммунитет, снижает воспаления и даже защищает от некоторых заболеваний. В странах, в которых распространена культура потребления приправ, меньше болеют возрастными болезнями. Однако, если у человека имеется гастрит, конечно, приправы ему нужно есть осторожно. Но все равно нужно, — подчеркивает специалист.

Для повышения иммунитета диетолог рекомендует ограничить потребление сахара и сахаросодержащих продуктов, а также еды с высоким гликемическим индексом: картофеля, риса и изделий из просеянной пшеничной муки.

Особую опасность представляют трансжиры, предупреждает Гинзбург.

— В выпечке и чипсах очень много плохих жиров — так называемых трансжиров. Употребление таких продуктов желательно сократить. По той же причине нужно меньше использовать подсолнечное масло, при готовке его лучше заменять на оливковое. Это поможет поддержать иммунитет и предупредить появление возрастных заболеваний, — советует эксперт.

Принимать витамины

Болибок отмечает, что грамотное употребление витаминов также поможет улучшить иммунитет.

— Иммунная система требует большого количества витаминов и микроэлементов. Нынешняя ситуация с энергозатратами современного человека привела к тому, что энергетическая ценность нормального рациона значительно снижена. Люди сидят на низкокалорийных диетах, которые не дают возможности набрать нужного количества витаминов и микроэлементов, — рассказывает эксперт.

Врач отмечает, что компенсировать недостаток можно при помощи поливитаминов. Однако употреблять их нужно правильно, считает Болибок.

— Сейчас на рынке есть много разнообразных поливитаминов — как в аптеках, так и в форме биологически активных добавок. Этим надо грамотно пользоваться. Лучше, чтобы вас кто-то проконсультировал, потому что многие витамины, входящие в состав комплексов, обладают аллергенностью. Самые частые аллергии бывают на витамины группы В: у людей возникают сыпь, шелушение, крапивница и другие побочные эффекты. Поэтому при употреблении витаминов категорически нельзя допускать передозировки, — предупреждает собеседник «ВМ».

Укреплять иммунитет

Чернышова обращает внимание, что закаленный человек гораздо лучше подготовлен к непогоде.

— Хорошо было бы начать закаляться с начала лета, но и сейчас есть возможность немного укрепить сосуды. Организм быстро приспосабливается к комфортным условиям: если мы все время держим ноги в тепле и долгое время не сталкиваемся с холодом, то он не сумеет правильно отреагировать на резкое снижение температуры, — отмечает Чернышова.

Врач рекомендует еще в августе начать ходить босиком дома или даже на улице. Специалист отмечает, что для организма будет полезно чередовать разные поверхности, не допуская сильного охлаждения, — например, ходить по камню, асфальту, траве, земле или песку.

Болибок отмечает, что иногда ходьба по разным поверхностям даже включается в лечебные программы.

— Я бывал в разных подмосковных санаториях. В некоторых из них делают дорожки для ходьбы босиком с разными поверхностями: песок, щебенка, гравий, булыжники. Интересная вещь. Это помогает стимулировать нервные окончания подошвы, — рассказывает врач.

Чернышова также советует закаливать организм при помощи контрастного душа.

— Необязательно лить холодную воду на голову, если это доставит дискомфорт. Начните с того, что в конце душа просто холодной водой полейте на стопы ног. Достаточно будет трех раз по паре секунд, — рассказывает врач.

Собеседница «ВМ» отмечает, что закончить водные процедуры холодной водой и растиранием сухим полотенцем — отличный способ не только закалить организм, но и взбодриться.

Болибок также обращает внимание, что обливание холодной водой способно подготовить человека к сентябрьской непогоде.

— Контрастные обливания приводят к легкому температурному стрессу. В результате организм привыкает к резким переменам температуры в окружающей среде и гораздо спокойнее реагирует на осенние колебания погоды, — рассказывает эксперт.

Врач отмечает, что при обливании важна постепенность: человеку нужно начинать с достаточно теплой воды. В первое время можно просто обливаться водой комнатной температуры после душа — этого будет достаточно, заключил Болибок.