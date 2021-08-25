Наши родители познакомились в «Вечерке»

Галина Дулетова с сыном Колей, или Никусечкой, как ласково она его называла, фото 1942 года

В рубрике «Наш век» мы продолжаем публиковать материалы, посвященные грядущему юбилею «Вечерней Москвы»: 6 декабря 2023 года старейшая городская газета отметит 100-летие.

Постоянные читатели «Вечерки», откликнувшись на просьбу редакции, присылают письма, в которых рассказывают о том, что значит в жизни их семьи «Вечерняя Москва». Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из таких писем, пришедших в адрес рубрики «Наш век».

«Вечерка» была и остается одной из любимейших газет москвичей. А мы ее любим особенно, ведь в жизни нашей семьи она сыграла очень важную роль, о чем мы и хотим рассказать вам сегодня.

Дело в том, что наши близкие — мама Галя (Галина Николаевна Дулетова) и папа Миша (Михаил Евгеньевич Дик) — работали в «Вечерней Москве» еще в 1936–1939 годах и часто рассказывали нам об этом периоде своей жизни.

Галина и Михаил познакомились на новогоднем вечере газеты в 1937 году. А 8октября 1938 года на свет появился я, их сын, которого они ласково называли Никусечкой.

Мама работала секретарем-машинисткой у главного редактора. Галя была исполнительной, деловой и очень веселой, но самое главное — она была очень грамотной, поскольку получила специальность «учительница начальных классов».

Постоянные читатели «Вечерки» Николай Михайлович и Елена Владимировна Дик фон Ференбах прожили в браке 58 лет

Папа же мой был шофером, поскольку с 18 лет прекрасно водил машину, и так сложилась его судьба, что по специальности чертежника поработать ему не пришлось. Михаил Евгеньевич Дик прошел всю Великую Отечественную войну, подвозил боеприпасы прямо на передовую. Хорошо помню его военные воспоминания, особенно яркие — о Курской битве. Он рассказывал, как горели земля и небо, как проскакивал он в этом страшном аду на машине, видя, как взрывается машина, которая едет перед ним... Ему повезло: он остался жив.

Мы с женой — «дети войны» и с большой теплотой и любовью вспоминаем дорогих и близких нам людей.

Наши мамы — Галина и Александра — уроженки города Смоленска, были знакомы с 12 лет, учились в одной школе, в одном классе. Годы были очень тяжелые, а Галочка — из многодетной семьи: детей было шестеро, и содержать их одной маме было очень трудно. Галин отец Николай Васильевич Дулетов умер от тифа в 1924 году. Галочка очень почитала родителей подружки Шуры — Иосифа Яковлевича и Дарию Петровну Ивановых. Галя прекрасно играла на рояле, и мой дедушка Иосиф Яковлевич так ее уважал, что обращался к ней по имени-отчеству, называя Галиной Николаевной, а она никогда не отказывала ему в просьбе «что-либо сыграть на пианино».

Кстати, в 1937–1939 годах Галя выписывала для своей любимой подруги «Вечернюю Москву», и газету доставляли Шуре в Смоленск.

Александра Иванова несколько лет благодаря подруге Гале читала московскую «Вечерку», проживая в Смоленске

Как видите, мы с женой знакомы давно, а 4 августа 1963 года, когда я окончил Московскую консерваторию, а Елена Владимировна училась в книготорговом техникуме, мы поженились. Несколько слов о нас, постоянных читателях «Вечерки»: я — солист-пианист, ветеран Государственной академической филармонии, больше 45 лет служил делу просвещения и пропаганды культуры и искусства, профессор консерватории (преподавал студентам и аспирантам), лауреат конкурсов музыкантов-исполнителей, заслуженный артист Российской Федерации.

Моя супруга Елена Владимировна — отличник потребительской кооперации Центросоюза СССР и отличник книжной торговли. Нам сейчас по 83 года, прожили мы в браке 58 лет, и правительство Москвы наградило нас медалью «За верность в браке». Так что, как видите, московская «Вечерка» сыграла немалую роль и в нашей жизни и семье.