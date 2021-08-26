За день до старта

Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдёт в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате «COVID–free».

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. Каждый год зрители наслаждаются незабываемым шоу, состоящим из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

За 13 лет Фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран. Участниками Фестиваля в 2021 году станут коллективы из Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Россия будет представлена лучшими оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России.

— «Спасская башня» стала одним из символов августовской Москвы и заслуженно входит в число крупнейших военно-музыкальных фестивалей мира. Это успешный пример культурной дипломатии, помогающий стирать границы между нациями. В прошлом году пандемия отменила участие иностранных коллективов, и мы рады, что в этом году искусство побеждает коронавирус: зарубежные музыканты снова могут выступать на Красной площади. Впервые гостями станут коллективы из Государства Катар. Уже традиционно выступят коллективы из Мексики, Греции и Беларуси и, конечно же, лучшие отечественные оркестры. Уверен, что в этом году Фестиваль в очередной раз станет по-настоящему ярким событием культурной жизни столицы и привлечёт большое число зрителей — как москвичей, так и гостей города, в том числе из-за рубежа, — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

Темой XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» станет «Время, Музыка и Мир». Пандемия COVID-19 по всему миру разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила переоценить, по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: собственное здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения, многое другое.

Только время может сгладить мысли о тяжёлом периоде, выдвинув на передний план позитив: способность людей в едином порыве встать на борьбу с общей мировой угрозой. Музыка — первый помощник времени в его «работе», универсальный международный язык, способный объединить людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий.

— Слоган Рособоронэкспорта — «Сила сотрудничества», и Фестиваль всецело направлен на укрепление связей между Россией и её партнёрами на мировой арене. «Спасская башня» — ярчайший пример того, как искусство объединяет нации. Объединяет стремления людей со всего мира творить, смело экспериментировать в царстве величайших даров человечества — музыки и танца, — заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

— Многочисленные партнёры Рособоронэкспорта, посетившие это великолепное шоу, увозят в свои страны лучшие впечатления о России и россиянах. Равнодушным не остаётся никто, и с каждым годом, с каждой новой «Спасской башней» чувства и эмоции, испытанные зрителями здесь, приносят планете всё больше спокойствия и умиротворения — того, к чему призывает искусство, — добавил Александр Михеев.

За основу знака Фестиваля «Спасская башня» — 2021 был взят голубь мира — международная и всемирно известная эмблема, символизирующая наступление мира, освобождение и возрождение. Образ голубя как символа чистоты, любви, безмятежности, свободы, надежды и мира прослеживается в античной, христианской, иудейской, исламской и буддистской традициях.

— Фестиваль «Спасская башня» успешно транслирует своё послание всему миру, наглядно демонстрируя, насколько важны для стран и народов, особенно сейчас, взаимное понимание и готовность услышать друг друга. Желаю всем организаторам, участникам и зрителям «Спасской башни» здоровья, вдохновения, оптимизма, самых ярких и положительных впечатлений, — отметил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

Конные выступления в дни Фестиваля — это уже неотъемлемая часть программы и культурной жизни «Спасской башни». В этом году на конном манеже выступят всадники Кремлёвской школы верховой езды, Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции Главного Управления МВД России по городу Москве, а также представят свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное для российского конного мира племенное хозяйство «Идальго» из Санкт-Петербурга.

Фестиваль проводится в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков.