«Попасть на бюджет»: почему российские вузы объявили дополнительный набор абитуриентов

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Никакого форс-мажора с приемом первокурсников в университеты нет. Некоторые российские вузы объявили дополнительный набор студентов по определенным направлениям, но такое было и раньше. В ведущих учебных заведениях местам пустовать не приходится. Единственное, о чем стоит говорить, — это о допзачислении, которое возникает из-за недобросовестных абитуриентов — нарушителей правил. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в некоторых российских вузах.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что ряд вузов, среди которых и ведущие (МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ), не смогли набрать необходимое количество первокурсников и объявили дополнительный набор.

Проректор Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Александр Балашов в беседе с «ВМ» рассказал, что никакого форс-мажора с приемом абитуриентов нет. Все по порядку приема студентов. Например, в МИЭТ было объявлено дополнительное зачисление на пару мест, и они уже заняты.

— Если возникают вакантные бюджетные места, то их можно заполнить, объявив допзачисление или дополнительный прием. Дополнительное зачисление — это когда человек отзывает свое согласие на зачисление, возникает вакантное бюджетное место, и на это место можно подтянуть из конкурсных списков следующего по списку человека. А допприем — в том случае, когда действительно возникает дефицит абитуриентов и из конкурсных списков уже очереди абитуриентов нет, — сказал Балашов.

По его словам, ситуация с допприемом возникла только в некоторых вузах и по некоторым направлениям. Такой недобор был и раньше. Правда, такая ситуация не касается ведущих институтов и университетов страны.

— Сейчас еще, если где-то в каких-то вузах набор объявлен, то человек имеет право подать документы и до 31 августа, как правило, и может там попасть на бюджет. Такие процедуры в некоторых вузах запущены, но они запускаются в рамках определенных направлений, — пояснил Балашов.

Также он подчеркнул, что абитуриенты отзывают свои согласия на зачисление в вузы, потому что нарушают правила приема с их стороны. Будущие студенты подают документы сразу в несколько вузов, их зачисляют, а потом абитуриенты оказываются на бюджете сразу в нескольких учебных заведениях. Далее первокурсники выбирают наиболее интересный им вуз, а из остальных забирают документы.

— Несмотря на то что это запрещено порядком приема, санкций по отношению к абитуриентам на уровне законодательства не предусмотрено, поэтому не совсем хорошие абитуриенты этим пользуются и после зачисления на бюджет отзывают свое согласие из вузов. Из-за этого возникают в этих вузах вакантные места, — сказал Балашов.

Он подчеркнул, что подобные действия некоторых абитуриентов невозможно отследить. При этом от них страдают добросовестные ребята, которые честно подавали документы в вуз без подстраховки.

Проректор по молодежной политике Московского физико-технического института Денис Дмитриев рассказал, что в МФТИ нет дополнительного набора, но было объявлено дополнительное зачисление.

— В нашем случае абитуриентов даже с запасом, но некоторые из них написали согласие не в тот конкурс, где проходили, а в тот, где не прошли, — сказал Дмитриев.

По его словам, именно поэтому МФТИ объявил несколько дней для того, чтобы абитуриенты спокойно написали нужные согласия и были зачислены.

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе Московского энергетического института, у них тоже все в порядке с приемом новых студентов на обучение: «все укомплектовано».

— Дополнительный набор объявил только волжский филиал нашего вуза. Набор был объявлен только на бакалавриат нашего филиала, — подчеркнул собеседник «ВМ».