Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Попасть на бюджет»: почему российские вузы объявили дополнительный набор абитуриентов

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Попасть на бюджет»: почему российские вузы объявили дополнительный набор абитуриентов
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Никакого форс-мажора с приемом первокурсников в университеты нет. Некоторые российские вузы объявили дополнительный набор студентов по определенным направлениям, но такое было и раньше. В ведущих учебных заведениях местам пустовать не приходится. Единственное, о чем стоит говорить, — это о допзачислении, которое возникает из-за недобросовестных абитуриентов — нарушителей правил. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в некоторых российских вузах.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что ряд вузов, среди которых и ведущие (МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ), не смогли набрать необходимое количество первокурсников и объявили дополнительный набор.

Проректор Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Александр Балашов в беседе с «ВМ» рассказал, что никакого форс-мажора с приемом абитуриентов нет. Все по порядку приема студентов. Например, в МИЭТ было объявлено дополнительное зачисление на пару мест, и они уже заняты.

— Если возникают вакантные бюджетные места, то их можно заполнить, объявив допзачисление или дополнительный прием. Дополнительное зачисление — это когда человек отзывает свое согласие на зачисление, возникает вакантное бюджетное место, и на это место можно подтянуть из конкурсных списков следующего по списку человека. А допприем — в том случае, когда действительно возникает дефицит абитуриентов и из конкурсных списков уже очереди абитуриентов нет, — сказал Балашов.

По его словам, ситуация с допприемом возникла только в некоторых вузах и по некоторым направлениям. Такой недобор был и раньше. Правда, такая ситуация не касается ведущих институтов и университетов страны.

— Сейчас еще, если где-то в каких-то вузах набор объявлен, то человек имеет право подать документы и до 31 августа, как правило, и может там попасть на бюджет. Такие процедуры в некоторых вузах запущены, но они запускаются в рамках определенных направлений, — пояснил Балашов.

Также он подчеркнул, что абитуриенты отзывают свои согласия на зачисление в вузы, потому что нарушают правила приема с их стороны. Будущие студенты подают документы сразу в несколько вузов, их зачисляют, а потом абитуриенты оказываются на бюджете сразу в нескольких учебных заведениях. Далее первокурсники выбирают наиболее интересный им вуз, а из остальных забирают документы.

— Несмотря на то что это запрещено порядком приема, санкций по отношению к абитуриентам на уровне законодательства не предусмотрено, поэтому не совсем хорошие абитуриенты этим пользуются и после зачисления на бюджет отзывают свое согласие из вузов. Из-за этого возникают в этих вузах вакантные места, — сказал Балашов.

Он подчеркнул, что подобные действия некоторых абитуриентов невозможно отследить. При этом от них страдают добросовестные ребята, которые честно подавали документы в вуз без подстраховки.

Проректор по молодежной политике Московского физико-технического института Денис Дмитриев рассказал, что в МФТИ нет дополнительного набора, но было объявлено дополнительное зачисление.

— В нашем случае абитуриентов даже с запасом, но некоторые из них написали согласие не в тот конкурс, где проходили, а в тот, где не прошли, — сказал Дмитриев.

По его словам, именно поэтому МФТИ объявил несколько дней для того, чтобы абитуриенты спокойно написали нужные согласия и были зачислены.

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе Московского энергетического института, у них тоже все в порядке с приемом новых студентов на обучение: «все укомплектовано».

— Дополнительный набор объявил только волжский филиал нашего вуза. Набор был объявлен только на бакалавриат нашего филиала, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Читайте также:
АбитуриентыОбразованиеМФТИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте