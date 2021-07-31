Тренд на десятилетия. Какое будущее предсказывают эксперты высшему образованию

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на образование. Спрос на дистанционное обучение резко вырос. «Вечерняя Москва» разбиралась, что ждет российское образование в будущем, а также, какие новые профессии потребуются стране и миру.

Изменения

Очная форма обучения в XX веке предполагала, что студенты учатся в стенах университета. Заочная — определенную часть обучения студенты осваивают сами и участвуют в очных сессиях, демонстрируя знания и проходя аттестацию, рассказал проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

— В современном образовательном мире и при современных образовательных технологиях все уже не так. В мире активно реализуются полностью онлайновые образовательные программы. Они реализуются уже и в России, — сказал он.

Так, ВШЭ в прошлом году первой запустила онлайн-магистратуру на английском языке на платформе Coursera (Master of Data Science). А с этого года такие программы стали предлагать и другие вузы. И это «очка». Ведь предполагается ежедневный труд с точки зрения освоения образовательной программы.

— С учетом современных информационных технологий это предполагает диалог с преподавателем. Когда мы говорим «онлайновые программы» или «онлайновые взаимодействия», это совершенно необязательно то, что называется «асинхронным онлайном», когда учащиеся просматривают материалы без диалога с преподавателем, — сказал собеседник «ВМ».

Образование будет развиваться, используя современные информационные технологии и возможности дистанционного образования. При этом «очка» необязательно должна быть упакована в стены вуза. Она может реализовываться, когда учащиеся находятся в одном месте, а преподаватель и образовательный процесс — в другом.

Кроме того, по словам Рощина, в ближайшем будущем исчезнут привычные для всех учебники — напечатанная книжка в обложке. Да и многие люди читают уже электронные книги, а не традиционные издания. Также собеседник «ВМ» посчитал, что экзамены как элемент оценивания знаний и навыков, которые сформировались у студента, останутся. Но технологии проведения экзаменов будут развиваться и меняться.

В 2017 году в России был создан университет будущего без стен и постоянных преподавателей, но дающий актуальные и необходимые знания, — Университет 2035. По словам его ректора Нины Яныкиной, пандемия способствовала взрывному росту рынка образовательных услуг, который и без того демонстрировал высокие темпы развития.

— Быстрее всего растет, конечно, онлайн-сектор. По прогнозам экспертов, и мировой, и российский рынок образовательных услуг будут в ближайшие несколько лет расти от 15 до 20 процентов в год. Задача российских эдтех-компаний и образовательных организаций — в том числе найти свою нишу и закрепиться на мировой эдтех-арене, — отметила Яныкина.

По ее словам, позиция «традиционные институты скоро умрут» имеет место, хоть и вызывает серьезные вопросы. Многие российские вузы до сих пор тратят много времени и ресурсов на бюрократические процессы, что отражается на качестве подготовки студентов. Последние зачастую лишены выбора в части того, что им изучать, речь об индивидуальных образовательных траекториях едва ли ставится. По словам собеседницы издания, для этого есть две причины.

— Эта ситуация обусловлена, с одной стороны, нормативными рамками системы, ее забюрократизированностью, излишней отчетностью, которую ведут вузы, невозможностью сделать шаг в сторону в части образовательных программ. А с другой стороны мы видим нежелание самих преподавателей, руководства вузов и даже студентов и их родителей что-то менять. Опыт перехода на дистант во время пандемии наглядно проиллюстрировал сопротивление участников образовательного процесса изменениям, — сказала Яныкина.

Она выразила уверенность, что постепенно вузы будут включаться в процесс цифровой трансформации, начнут тестировать и внедрять лучшие практики, индивидуальные образовательные траектории, сетевые программы. При этом важно, чтобы университеты готовили кадры, ориентируясь на запрос и потребности работодателей.

Университет 2035 не готовит специалистов по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры. Его задача — создать условия и предоставить образовательные возможности каждому россиянину. На платформе университета доступны более 70 тысяч единиц обучающего и развивающего контента — курсы, лекции, видео, текстовые и другие материалы. Многие из них направлены на развитие компетенций в сфере современных технологий: например, искусственный интеллект, big data. Другие развивают «мягкие навыки»: работу в команде, управление собой. Еще одни — предпринимательские компетенции.

Преподаватели университета — эксперты технологических компаний, преподаватели вузов, ученые, предприниматели. Кроме того, с 2018 года университет проводит интенсивы по подготовке технологических предпринимателей и команд, способных принимать эффективные решения на основе данных и обеспечить цифровую трансформацию своих организаций. Направления подготовки университета сфокусированы на технологиях и рынках Национальной технологической инициативы.

— Речь идет о сквозных технологиях, на которые наша страна делает ставку в своем развитии, формируются новые рынки, которые не существуют сейчас, но на которых у нас есть шанс закрепиться и стать лидерами. Для этого необходимо готовить специалистов, обладающих соответствующими цифровыми компетенциями, — рассказала Яныкина.

Искусственный интеллект, большие данные, технологии управления свойствами биологических объектов, беспроводная связь, робототехника и сенсорика, квантовые технологии — лишь некоторые из направлений, в которых есть высокий потенциал для прорывных научных разработок и инновационных продуктов.

— Наша задача заключается в том, чтобы готовить на системной основе будущих технологических лидеров, предпринимателей, которые будут развивать новые технологии, создавать наукоемкие решения, закладывать их в инновационные продукты и выводить на рынок через создание собственного бизнеса, — отметила Яныкина.

Университет не выдает дипломы или сертификаты. Исключение — обучение по программам, которые вписываются в систему уровневого образования. Например, повышение квалификации госслужащих, когда им нужно подтвердить обучение, или программа персональных цифровых сертификатов.

— Мы придерживаемся того, что человек должен обучаться в течение всей жизни. И наша задача в том, чтобы человеку обеспечить такую возможность, — отметила ректор.

Нужен ли дистант?

Дистанционная форма обучения имеет безусловные плюсы, сказал Рощин. Она не только экономит время на дорогу до вуза и обратно, но и может собирать людей из разных точек пространства. Например, ВШЭв этом году реализует программу «Цифровые профессора», на которой преподают профессора из разных университетов мира на дистанте.

— Это всем удобно. Профессорам не надо приезжать, учитывая и затраты на перемещение, и барьеры, введенные в связи с эпидемиологической ситуацией. При этом таким образом мы можем существенно повысить качество образования, — отметил собеседник «ВМ».

Помимо этого, в вузах могут проходить онлайн-занятия и в синхронном, и в асинхронном формате. Последний позволяет учащимся более удобно использовать образовательные материалы, планировать время, сочетая образование с другой деятельностью.

— Кроме того, часть материала, предоставленного в таком формате, можно просматривать много раз, потому что здесь возникает значительная цифровая компонента, которая способствует усвоению материала, получению знаний или выработке каких-то навыков, — добавил Рощин.

Но в таком обучении есть и минусы. Иногда нужен доступ к оборудованию, которое нельзя заменить на виртуальный аналог. Есть ряд обучающих элементов, которые вырабатывают навыки, связанные с взаимодействием учащегося и оборудования или процессов.

Также важен диалог, который возникает в офлайне. В онлайне в меньшей степени получается живой разговор с аудиторией «с сотворчеством в формировании какого-то понимания предмета», отметил эксперт. Да и живого общения студентов в группе пока не заменить.

Как отметила Яныкина, в дистанте много плюсов. Но сильной составляющей, от которой точно нельзя отказаться, заменив на онлайн, является исследовательская деятельность университетов.

— Классические университеты должны расти и развиваться, обеспечивая фундаментальную исследовательскую подготовку кадров. Без научных открытий и фундаментальной науки едва ли можно говорить о технологическом прорыве и лидерстве, — сказала собеседница «ВМ».

Профессии будущего

Современный мир предъявляет высокий спрос на два вида навыков, отметил Рощин. В наши дни важно иметь знания, связанные с цифровыми компетенциями. К ним относятся взаимодействие с различными цифровыми сервисами, а точнее, с возможностями, которые предоставляют современные информационные технологии.

— Это, совершенно очевидно, тренд, который будет сохраняться по крайней мере в ближайшие десятилетия, с точностью до того, как будут развиваться все эти технологии и сервисы. Обращаю внимание, что это не просто умение взаимодействовать с компьютером с точки зрения пользователя. Это и владение языками программирования, чтобы вступать в диалог с компьютером, для того чтобы переходить к технологиям Machine Learning и использовать те возможности, которые предоставляются для работы с большими данными, с искусственным интеллектом и так далее, — отметил Рощин.

Второй важный навык — коммуникации в новых технологиях, в большом виртуальном межкультурном мире, а также с точки зрения взаимодействия с различными социальными группами. Есть спрос на еще один тип умений — все то, что связано с критическим мышлением.

— Потому что развитие современных цифровых сервисов, экспертиза, которую за людей стал делать компьютер, обрабатывая большое количество информации, начинает в результате приводить человека к ситуации, когда ему подсказываются решения и он не очень понимает, откуда они взялись. И в этом случае необходимо владеть критическим мышлением для того, чтобы оценивать, что, собственно говоря, предлагается, откуда это взялось, — отметил собеседник «ВМ».

По мнению ректора Университета 2035, подавляющее большинство профессий будущего будет требовать владения цифровыми навыками. Чтобы ускорить массовую подготовку кадров, университет разрабатывает профессиональные стандарты для таких профессий. Среди них — дата-инженер, гейм-дизайнер, дата-аналитик, специалист по облачным и распределенным системам, виар-специалист, педагогический дизайнер, цифровой методист.

Например, дата-инженер в образовании — это специалист, который собирает данные об учебном опыте или цифровые следы, которые позволяют анализировать развитие учащихся, выстраивать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию. А дата-аналитик — это специалист, который собирает, обрабатывает, изучает и интерпретирует данные.

— Многие до сих пор живут в парадигме, что один раз отучился и все. Больше учиться не нужно. Важно понять, что, размышляя таким образом, каждый из нас закрывает для себя множество дверей, за которыми есть огромное количество возможностей для комфортной жизни. Хочется пожелать, чтобы для каждого было непреложной истиной каждый день учиться чему-то новому, — отметила Яныкина.

По ее словам, самое большое богатство — интеллектуальный капитал, который человек наращивает в течение всей жизни. Поэтому не стоит отказываться от такой возможности.

— Обучение, собственное развитие — тот формат времяпровождения, в который важно не только инвестировать, но и получать от него удовольствие, получать драйв от нового, — заключила собеседница «ВМ».