London is the capital of Great Britain: как найти хорошего репетитора по английскому

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Виртуозное владение английским языком — это не только возможность общаться с разными людьми, но и высокие карьерные перспективы. Поэтому многие родители с ранних лет нанимают для своих детей репетиторов. А чтобы у ребенка действительно были хорошие результаты, к выбору педагога нужно отнестись очень внимательно. Где лучше искать репетитора по английскому для школьника, чего родителям делать категорически нельзя и как мотивировать ученика, разбиралась «Вечерняя Москва».

Где лучше искать

Первое, с чем сталкивается каждый родитель, — где надежнее искать педагога для ребенка? Как рассказала «ВМ» преподаватель английского, владелица языковой школы и разговорного клуба Ольга Колобкова, лучше делать это на крупных репетиторских сайтах. По ее мнению, там можно увидеть всю информацию об образовании преподавателя и его опыте работы. К тому же на подобных платформах учителей отбирают строго — без диплома или сертификатов не удастся разместить объявление.

— Если родители будут искать педагога на других платформах, то всегда можно в личной переписке попросить скинуть фото документов или их номер. Это нормальная практика. На досках объявлений качество оказываемых услуг может быть ниже, чем на репетиторских сайтах. Но цена таких занятий обычно дешевле, — пояснила собеседница «ВМ».

Как уточнила Колобкова, низкая стоимость не всегда говорит об уровне профессионализма учителя. Бывает, люди себя просто низко оценивают, добавила она. Есть и такие случаи, когда ради интересного ученика педагоги готовы заниматься по сниженной стоимости.

Еще один вариант поиска репетитора — по рекомендациям других родителей, знакомых или тех же учителей, стоимость услуг которых вам не подходит (сами советуют своих коллег). А вот брать дополнительные занятия у школьного педагога по английскому Колобкова не советует.

— Сложно сказать, какой тут в итоге будет результат. Бывает, не нравится учитель как человек или его методика преподавания. Плюс могут возникнуть конфликты, если после дополнительных занятий оценки ребенка не улучшатся. Либо они станут выше, но знаний не добавится, — считает владелица разговорного клуба.

Третий вариант — выбирать преподавателя для ребенка через соцсети. Это неплохой вариант, говорит собеседница «ВМ», но нужно обязательно смотреть отзывы. Также стоит обратить внимание на видео с уроков. Если занятия проходят в основном на русском или на английском больше говорит учитель — это плохо, считает специалист. Такого репетитора она не рекомендует россиянам для их детей.

Внимание к деталям

Владелица языковой школы посоветовала во время предварительного общения с репетитором по телефону обращать внимание на то, как человек себя преподносит, насколько он увлечен своей работой. Также россиянам стоит спросить о похожих кейсах. Если педагог опытный, он обязательно расскажет о подобных учениках. Необходимо также сразу уточнить, какой будет стратегия обучения.

— Бывает несколько категорий учеников. Когда необходимо опережать программу и у ученика все хорошо в школе. Такому нужен современный педагог, который должен работать по зарубежным учебникам. Поэтому всегда нужно спрашивать про учебники — российские книги очень плохой вариант. Только если они используются в школе и ребенку нужно помочь с домашним заданием. От учебника сильно зависит результат. Также любой учебник должен выбираться по возрасту. Это легко отследить по иллюстрациям в нем, — пояснила Колобкова.

Если же ребенок отстает от школьной программы, то стоит отдать предпочтение педагогу, знакомому с ней, считает собеседница «ВМ». В этом варианте допустимо, что на дополнительных занятиях репетитор будет помогать ребенку с домашними заданиями. Главное, уточнила собеседница «ВМ», чтобы учитель не делал их полностью за школьника. По ее мнению, за полгода можно догнать программу. И тут важен баланс, чтобы ребенку потом не стало скучно на уроках в школе.

Еще одна дилемма — заниматься онлайн или офлайн. По мнению преподавателя английского, пробовать удаленный формат лучше с 11–12 лет. Хотя если у педагога большой опыт работы с начальной школой в онлайн-формате, стоит рассмотреть и такой вариант.

Ошибки и лайфхаки

Чтобы уроки были максимально полезны для школьника, родителям стоит быть в постоянном контакте с ребенком, считает эксперт. Нужно спрашивать, как ему занятия и сам репетитор, насколько интересно. В качестве мотивации также можно рассказывать ему о преимуществах хорошего владения английским. Еще один вариант — нанять репетитора и для себя, чтобы стать примером. Если же школьник совсем не хочет заниматься и саботирует занятия, добавила Колобкова, то стоит сменить педагога или сделать перерыв.

Специалист также не рекомендует россиянам присутствовать на первом занятии — это только смутит школьника. Не стоит заниматься и вместе с ним, желая подтянуть и свой уровень языка. Для взрослого и ребенка необходимы разное лексическое наполнение и подход, заверила собеседница «ВМ».

— Заранее нужно с репетитором обговорить частоту занятий, условия оплаты, отмен, частоту повышения цен, объем домашнего задания и это еще обсудить с ребенком. Насколько он готов к дополнительной нагрузке в виде домашних заданий. Если преподаватель зарегистрирован как ИП или самозанятый, то вы также можете вернуть 13 процентов от стоимости занятий, — напомнила Колобкова.

Последний совет от эксперта — не волноваться за оценки, а стараться оценивать именно прогресс ребенка в английском. По ее словам, повышение баллов в школе появится со временем.