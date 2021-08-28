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«Разве это праздник?»: как современные школьники отмечают День знаний

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Разве это праздник?»: как современные школьники отмечают День знаний
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Торжественная линейка, Урок мира, белые банты и роскошные букеты — именно эти детали формируют традиционное представление о Дне знаний, который официально отмечается в России с 1984 года. Остается ли праздник 1 Сентября таким же важным для современных школьников — читайте в материале «ВМ».

«Море цветов», первый букварь и школьный вальс: каким был День знаний в СССР

Во дворе школы оркестр играл вальс, здание было оформлено парадно, а после торжества дети отправлялись на кинопоказ, вспоминают собеседники «ВМ» — специалисты сферы образования. Именно так праздник 1 Сентября проходил в годы СССР. Многие традиции Дня знаний живы до сих пор, но прежней осталась лишь форма проведения торжества.

— В СССР 1 Сентября проводили более торжественно, чем сейчас. И для детей, и для взрослых этот день был огромным праздником. Сейчас же и школьники, и родители испытывают больше страха, волнения. Такого праздника, каким он был, уже не осталось, — рассуждает Зоя Рабаданова, которая работает учителем начальных классов с 1984 года.

1965 год / Фотохроника ТАСС
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1965 год / Фотохроника ТАСС
1963 год / Фотохроника ТАСС
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1963 год / Фотохроника ТАСС
1973 год / Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС
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1973 год / Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС
1986 год / Великжанин Виктор, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
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1986 год / Великжанин Виктор, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
1983 год / Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС
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1983 год / Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

В рамках проведения праздничной линейки первые лица страны выступали с наставлениями и добрыми пожеланиями для учеников. Затем школьники расходились по кабинетам: там проводились классные часы, называемые Уроками мира. Одна из утраченных традиций Дня знаний — выдача букваря первоклассникам, вспоминает ректор Славяно-греко-латинской академии Сергей Храмешин.

— В СССР было принято выдавать букварь для первоклашек. На празднике им дарили первый учебник и пропись, где школьники делали свои первые записи, — рассказывает он.

Еще одна полузабытая традиция — первый звонок. Сейчас она соблюдается далеко не во всех школах. Каждое учебное заведение разрабатывает программу праздника индивидуально, объясняет Сергей Храмешин.

— Юноша-выпускник сажал одну из первоклашек на свое плечо. Девочка звенела колокольчиком — так звучал первый звонок. Сейчас эта традиция есть уже не везде, — поясняет собеседник «ВМ».

Школьники всегда дарили учителям праздничные букеты цветов. Этот эпизод считался самым ярким моментом Дня знаний. Учитель литературы и русского языка Ирина Михайлова подчеркивает: это было целое «море цветов». По ее словам, сейчас такого количества букетов школьники уже не приносят.

Светлые воспоминания, связанные с этой традицией, остались и у ректора Славяно-греко-латинской академии Сергея Храмешина. Свой первый цветочный букет на День знаний он получил еще до начала преподавательской деятельности.

— Цветы в советское время были безусловным атрибутом каждого Дня знаний. Будучи девятиклассником, я еще даже не думал о своей педагогической карьере. Но один из первоклассников почему-то принес мне самый роскошный букет. Я даже не знал, что с этим делать. Самый красивый букет подарили не учителю, а мне. Удивительным образом мальчик попал в точку уже тогда, — вспоминает Храмешин.

Другой сценарий: как отмечается современный День знаний

Теперь ученики не спешат дарить букеты преподавателям. Эта традиция постепенно искореняется, делится Сергей Храмешин. Он сообщает: в 2014 году была придумана благотворительная акция «Дети вместо цветов». С каждым годом ее поддерживают все в большем количестве школ. Ученики приносят учителю один букет от класса. Денежные средства, которые предполагалось потратить на цветы, жертвуют тяжелобольным детям и детям-сиротам, объясняет ректор академии.

Меняются не только взгляды на некоторые традиции, но и технологическая подкованность современников. Учитель литературы и русского языка Ирина Михайлова рассказывает:

— Раньше вместо компьютеров во всех кабинетах стояли кинопроекторы. Школьники смотрели образовательные фильмы по предметам. На 1 Сентября это были кинокартины о взрослении и юности, которые показывали на большом экране от потолка до пола. Дети знакомились с фильмами прекрасного качества. Сейчас таких уже нет.

По воспоминаниям Ирины Михайловой, иногда после уроков 1 сентября дети «караваном» шли на кинопоказ или экскурсию. Организация подобного досуга была и остается «личной инициативой» учителей. Сейчас после торжественной части праздника школьники могут пойти в кафе вместе с учителями, добавляет Сергей Храмешин. Некоторые выезжают на природу или идут в музей.

Одна из главных особенностей современного Дня знаний состоит в следующем: каждая школа выбирает сценарий для проведения 1 Сентября самостоятельно. Теперь его празднование не так стандартизировано.

— Сегодня в разных школах День знаний отмечается по-своему. Некоторые делают это с неплохим размахом: устраивают вечеринки на природе или даже в кафе. Иногда классный руководитель посещает с детьми памятники истории, музеи, — говорит Храмешин.

Его точку зрения о самобытности 1 Сентября в каждой школе иллюстрирует рассказ Ирины Михайловой, которая преподает в Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского. По ее словам, гимназия сильна традициями. Каждый День знаний в учебном заведении проходит по особому сценарию. Вот почему ученики, преподаватели и выпускники называют эту школу «домом».

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

— В гимназии буквально с первого года сформировалась театральная традиция. Тогда на 1 Сентября были приглашены артисты московских театров: читались стихи, говорилось о роли образования. Уже позже мы стали проводить такие же мероприятия своими силами: актерами стали сами школьники. Эти непростые постановки всегда делались «на вырост». Также у нас есть другая традиция: старшеклассники проводят экскурсии по гимназии для младших ребят, — делится собеседница «ВМ».

Поддерживать добрые традиции школам мешает разве что пандемия. Учитель начальных классов Зоя Рабаданова из Дагестана сетует на то, коронавирус умалил значимость праздника.

— Изменения в первую очередь связаны с пандемией. У нас 1 Сентября по-настоящему отмечать будут только первые, девятые и одиннадцатые классы. Остальные проведут День знаний «у себя в классе». Разве это праздник? В связи с пандемией дети не ощущают этот день, каким он был раньше, — признается она.

«Мы это уже знаем»: как поменялись нравы школьников

Многие традиции празднования 1 Сентября претерпели лишь незначительные изменения. Самые крупные перемены произошли в восприятии Дня знаний детьми и их родителями. Об этой метаморфозе с уверенностью говорят все собеседники «ВМ».

Современные школьники гораздо более начитаны и заранее подкованы во многих вопросах. По мнению учителя начальных классов Зои Рабадановой, в школьниках уже нет детской наивности.

— Сейчас дети более начитанные: они уже многое видели и слышали. Раньше дети ближе воспринимали обиду и боль. Сейчас они уже не так наивны. Они все время говорят: «Мы это уже знаем»; «Мы это уже читали». Раньше такого не было: у детей был другой взгляд. Они все с интересом воспринимали и внимательно слушали. Сейчас их стало сложно удивить, — подчеркивает она.

Сергей Храмешин подтверждает, что современных детей становится сложно удивить. И это очень жаль, добавляет он. Специалист считает, что подобная тенденция обусловлена легкой доступностью информации в интернете.

— В СССР сложнее было заранее увидеть, как будет проходить 1 Сентября. Сейчас такая возможность есть. Раньше это событие для каждого первоклассника было очень запоминающимся, потому что он не знал, что с ним будут делать, куда поведут. Для современных детей это уже не первое знакомство со школой, — поясняет он.

Ирина Михайлова соглашается: влияние технологий на школьников действительно ощутимо. Однако она считает, что «детская природа все же остается прежней».

— Эту детскую природу можно разбудить. Можно вызвать положительные эмоции, сформировать доброе отношение. Конечно, здесь важно и воспитание, и влияние СМИ, — убеждена она.

Учитель Зоя Рабаданова отмечает: теперь День знаний приходят дети с новым взглядом на мир. По ее словам, учитель не является полным авторитетом для «нового» школьника. Мышлению современных детей свойственен больший скептицизм.

— Дома родители уже иначе готовят школьников. Сейчас сразу видно, из какой семьи ребенок пришел в школу. Раньше слово учителя для ученика было законом. А сейчас взгляды родителей и, как следствие, учеников меняются. Честно говоря, я бы хотела, чтобы все вернулось, чтобы было, как раньше, — признается Рамаданова.

Конечно, «сформировать» уважение к себе получается далеко не у всех преподавателей, считает Сергей Храмешин. По его мнению, создание «авторитета учителя» — теперь задача для педагога, а не для общества, как это было в СССР.

— Если учитель может заинтересовать ребенка и стать его проводником в новую жизнь, тогда его авторитет утвердится. Учитель предыдущего поколения всегда будет испытывать ностальгию по временам, когда он был безусловным авторитетом в силу своего положения. Сегодня же учителю просто необходимо зарабатывать этот авторитет — бесплатно он его не достанет, — заключает Храмешин.

Собеседник «ВМ» подчеркивает: авторитет учителя не потерян — просто теперь взаимоотношения преподавателя и школьника все больше зависят от «погоды в доме».

В контексте вопроса об отношении к преподавателям Ирина Михайлова считает, что с годами изменилась «установка в обществе». По ее словам, в новой среде все чаще принято критиковать современных учителей, снимать про них сатирические фильмы, а иногда и относиться к ним как к «обслуживающему персоналу». Она подчеркивает, что эта тенденция распространяется далеко не на все учебные заведения.

— Сейчас об учителях достаточно много негатива в информационной среде. Увеличились количество требуемых отчетов и прессинг. Бывает, что энергия некоторых учителей в некоторых школах уходит совсем не на учеников — их просто некогда видеть. Вопрос в том, на что учитель сам захочет тратить эту энергию, — комментирует Ирина Михайлова.

Отношение к учителям поменялось не у школьников, а у родителей, добавляет она. Порой они воспринимают преподавателей как «обслуживающий персонал», выражая «потребительское отношение к ним».

— Здесь складывается ситуация, как у Пушкина в «Дубровском»: учитель воспринимается как «род слуги». Иногда с родителями сложнее вести беседу, чем с детьми: вторых можно переубедить. Если ты отнесся к ребенку по-человечески, проявил доброту, естественные чувства, он быстрее изменит свою точку зрения. Дети откликаются на добрые чувства, у них еще нет стереотипов, в отличие от родителей, — считает она.

Ирина Михайлова рада преподавать в школе, где уважение к учителю не забыто. В Сергиево-Посадской гимназии 1 Сентября проходит как праздник всеобщей «рефлексии» и анализа. Этот день связан с волнением и радостью, отмечает собеседница «ВМ».

— 1 Сентября для меня — очень важный день жизни. В народе его называют «праздником со слезами на глазах», потому что впереди очень сложная и насыщенная работа. Большинство учителей, которые долго работают в школе, придерживается «допетровской традиции». Для нас именно 1 сентября — это новый год. Вся частная жизнь сопоставима со школьнымисобытиями и временем. 1 сентября — это начало, точка отсчета, — делится Ирина Михайлова.

Она считает, что авторитет учителя формирует его отношение к преподавательскому ремеслу. В заключение собеседница вспоминает знаменитые слова Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».

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