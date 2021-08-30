Где и как проводят МРТ колена

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Обследование опорно-двигательного аппарата проводится разными инструментальными способами. Одной из самых информативных технологий служит магнитная томография, которая подходит для всех категорий пациентов: от младенцев, до ослабленных пожилых людей. Чаще всего фиксируется запись на исследование отдельных участков позвоночника и суставных зон, среди которых превалирует МРТ колена (https://36go.ru/mrt-kolennogo-sustava/). Указанная область сложна в диагностике стандартными методами, так как устроена из разных по плотности и строению элементов. Все они хорошо отображаются на томографических снимках, что делает МРТ технологией выбора при обследовании суставов.

Как проходит сканирование?

Опасаться процедуры нет никакого смысла, так как проходит она без проникновения в ткани и рентгеновского облучения. Применяемое во время скрининга магнитное поле не влияет на строение ДНК, состояние клеток, нервных волокон и иммунитета. Это позволяет пользоваться методом даже во время беременности и впервые часы жизни ребенка. Единственным серьезным противопоказанием к томографии данного типа служит наличие в теле металлизированных компонентов, несъемных имплантов, электронных устройств. В остальных случаях даже при наличии персональных противопоказаний можно подобрать индивидуальный режим для сканирования и подходящее для этого оборудование.

Боли во время скрининга человек не испытывает. Он просто находится внутри аппарата в лежачем положении, старается не двигаться на протяжении всего сеанса, а сенсоры установки в это время делают послойную съемку изучаемой области на заданной глубине и под нужными углами. Длительность процедуры составляет от 15 до 30 минут, после чего потребуется время на интерпретацию полученных изображений. Уже через несколько часов на руках у клиента будет заключение и распечатанные сканы, по которым лечащий врач сможет установить корректный диагноз.

Где лучше пройти обследование?

Выбором медучреждения для процедуры пациент, как правило, занимается сам. В столичном регионе действуют сотни клиник томографии, предлагающих разные условия приема. Чтобы изучить и сравнить их на одном портале, переходите на https://36go.ru/. Здесь зарегистрированы проверенные организации с возможностью удаленной записи на исследования. Изучите варианты на сервисе, сравните расценки, оборудование, почитайте комментарии, посмотрите фото. Если остались вопросы, можно позвонить в бесплатную консультационную службу по номеру на сайте. Операторы подберут лучшие предложения и забронируют сеанс на удобное число со скидками для посетителей сервиса.

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