Если жильцы неравнодушны, то двор — красивый и удобный

Москвичка Дарья Федотова во дворе между корпусами 1 и 2 дома 28/30 на улице Фридриха Энгельса и домом 1/33 на Большой Почтовой улице в Басманном районе. По мнению экспертов, благоустройство двора во многом зависит от жильцов, которые могут отслеживать качество работ / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве заканчивается сезон благоустройства дворов. Планируется отремонтировать 3,4 тысячи территорий. Могут ли контролировать ремонт жители — выясняла «Вечерняя Москва».

Ремонт дворов бывает двух видов — текущий и капитальный, рассказывает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

— За текущий всегда отвечает ГБУ «Жилищник», даже если ваш дом обслуживает частная управляющая компания, — пояснила Вера Михайловна. — Покраска скамеек, ремонт детских городков, стрижка газонов, обрезка кустарников — по всем этим вопросам нужно обращаться в «Жилищник» вашего района. Кстати, именно для содержания дворов это учреждение в свое время и было создано.

Как пояснила эксперт, если, например, во дворе сломались или сильно скрипят качели, нужно позвонить в городскую диспетчерскую ЖКХ.

Второй вариант — обратиться с письменным заявлением к директору ГБУ «Жилищник» вашего района. Куда сложнее контролировать ремонт капитальный.

— Как правило, он предполагает замену асфальта, детских и спортивных городков, скамеек, урн, фонарей, устройство газона и пешеходных дорожек, — рассказывает Вера Москвина. — Этот ремонт делается в соответствии с городской программой, и контролирует его уже управа района.

Урбанист Григорий Мельник уточнил:

— Повлиять на проведение капитального ремонта уже значительно сложнее. Вопервых, сроки его управа устанавливает на свое усмотрение. Какой двор и в каком году ремонтировать, решают сотрудники отдела ЖКХ и благоустройства, — пояснил эксперт. — Во-вторых, жители, как правило, не контролируют проект, по которому ведется ремонт. Его тоже составляют чиновники.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Григорий привел пример: почти в каждом дворе есть детская площадка, скамейки, пешеходные дорожки. Их расположение для жителей — принципиально.

— Ну, например, многие не хотят, чтобы детская площадка и скамейки были близко к фасаду, т.е. под окнами, потому что шум мешает уснуть. Физкультурникам не нравится, когда спортивную площадку порой устанавливают близко к мусорным контейнерам — от них пахнет, или у парковки, где газуют автомобили, — перечисляет эксперт. — Поэтому, конечно, проект благоустройства должен всегда согласовываться с жителями. Но если жильцы инертны, если в доме нет актива, чиновникам управы просто не к кому обратиться, чтобы посоветоваться. И они делают проект благоустройства, что называется, на свой вкус. И порой случаются казусы, когда свет дворовых фонарей бьет в окна, а детская площадка расположена вплотную к проезжей части.

Как пояснил Мельник, избежать этих казусов несложно.

— Любой жилец может обратиться в управу и выяснить, когда его двор собираются ремонтировать. Кстати, по действующему в Москве правилу это происходит раз в семь лет, — пояснил эксперт. — Вы также можете взглянуть на проект благоустройства и, если необходимо, предложить поправки в него. Лучше, конечно, чтобы предложение по поправкам было коллективным. Управы к жильцам практически всегда прислушиваются, потому что конфликт, да еще вынесенный в соцсети или СМИ, может стоить чиновникам места.

СПРАВКА

В этом году в Москве, помимо 3,4 тысячи дворов, планируется капитально отремонтировать 2513 домов, заменить 3005 лифтов, установить возле подъездов 267 пандусов для инвалидов и мам с колясками, поставить 31,2 тысячи новых фонарей. Большая часть работ, как планируется, должна завершиться к середине осени.