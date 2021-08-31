Укрощение тарифа: стоимость проезда в Троицком округе стала такой же, как и по всей Москве

Москвичка Мария Гаранина по будням проезжает на общественном транспорте около 20 километров. С сентября она будет платить за каждую поездку не 60 рублей, а 42 рубля. В целом ежемесячно получается неплохая экономия / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 1 сентября цена билета на проезд в наземном общественном транспорте в Новой Москве будет снижена. Такое решение вчера принял мэр столицы Сергей Собянин.

С момента присоединения новых территорий к Москве прошло восемь лет. Два самых молодых округа получили современную инфраструктуру — удобные станции метро и железных дорог, комфортные маршруты автобусов. Так, некогда разделенные поселения стали ближе к столице с ее высокими стандартами по обслуживанию населения. Однако жители чувствовали несправедливость — чем дальше приходилось ехать вглубь Троицкого округа, тем дороже становился проезд. Вместо 42 рублей сегодня платить приходилось все 60.

— Я еду по 20 километров на автобусе, — говорит москвичка Мария Гаранина. — Маршрут до Троицка длинный, но наш наукоград — тоже часть столицы, как и другие ее районы. Тот же Теплый Стан, от которого мне приходится добираться.

Исправить это призвано новое решение Сергея Собянина. Уравнять стоимость проезда решено с 1 сентября. Для этого власти намерены отменить тарифную зону Б2.

— После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в старую Москву стоимость билета была значительно выше, — отметил мэр. — За разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного «ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай. — «ВМ») на 30 дней» составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По его словам, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Среди неудобств Сергей Собянин перечислил следующие: конфликты с контролерами из-за разницы с обычным проездом на городских автобусах, снижение популярности общественного транспорта у жителей Троицкого округа, совершающих регулярные поездки в старую Москву, и пробки на дорогах. Итог последнего — на дороги выезжало больше автомобилей, на магистралях возникали заторы.

— Возможность проехать через весь город по одному билету, не думая о зонах и тарифах, является огромным преимуществом общественного транспорта Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира, — резюмировал Сергей Собянин. — Мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Благодаря отмене тарифного зонирования ежедневные поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц, или до 10 тысяч рублей в год.

Столичные власти напомнили, что за прошедшие четыре года на присоединенных территориях открыли восемь станций метро. Ежедневно ими пользуются более 90 тысяч человек.

КСТАТИ

В понедельник, 30 августа, в Мосгортрансе сообщили, что с 1 сентября пассажирам не нужно будет покупать билеты для зон А или Б, а также отдельно для переходного участка.

Тарифное зонирование было принято не только в отдельных частях Москвы — как, например, в Троицком округе. Так, в Токио существует шесть типов проездных. А в Лондоне есть шесть тарифных зон, и действие проездных ограничено еще и временем — в час пик пользоваться местной подземкой дороже.