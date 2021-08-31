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Чем летом занимается Дед Мороз

Вероника Ушакова

Общество
Чем летом занимается Дед Мороз
Вадим Лавров в образе зимнего волшебника / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В минувшее воскресенье, 29 августа,столица отметила необычный для лета день — профессиональный праздник Дедов Морозов. «Вечерка» встретилась со сказочным зимним волшебником в его московской резиденции в парке «Кузьминки» и узнала, как он проводит лето в городе.

На улице солнечно и тепло — градусов +20, не меньше. Среди деревьев мелькает чья-то синяя шуба и белая борода. Приглядываюсь и не верю своим глазам: Дед Мороз! В августе…

— Тсс, — говорит мне дедушка. — Я тут наблюдаю за москвичами. Слежу за тем, чтобы все были счастливы. Так я незаметно могу порадовать их, устроить сюрприз.

— Так где же ваши подарки? — спрашиваю Деда.

— Они будут под новогодней елкой. А сейчас, летом, я радую людей по-другому. Беру своих помощников — чиновников, депутатов, всех, кто должен помогать народу, — и дарю москвичам радостные эмоции, — объясняет волшебник.

А я всегда думала, что Дед Мороз летом в отпуске.

— Мне полноценный отпуск и не нужен. Моя работа — веселить людей, а это всегда в радость, — говорит он. — Просто у меня летом чуть больше времени на отдых.

Вам письмо

В резиденцию Деда Мороза почтальон приносит письма круглый год. Но летом конверты остаются на полках и ждут своего часа.

— Сейчас я письма не читаю. Стараюсь хоть немного, но отдохнуть. И так посвящаю этому все время и весной, и осенью, — говорит Дед.

Но ни одно полученное письмо не остается без внимания. К Новому году дедушка успевает прочитать все: познакомиться с историями своих друзей, посмотреть все рисунки, узнать, что действительно нужно людям.

— Весной я ездил развозить подарки тем, кто действительно в них нуждается, — детям с ограниченными возможностями. Это не благотворительность, а просто доб рое дело, — рассказывает Дед Мороз. — Я всегда знаю, кому что подарить, вне зависимости от того, писали ли мне письмо. Дедушка все про всех знает и все замечает.

Волшебник нарасхват

Дед Мороз признается, что летом много времени посвящает спорту. Физическая подготовка нужна для того, чтобы зимой, в праздники, было больше сил. Ведь в Новый год Дед просто нарасхват.

— Нужно держать себя в форме. Чтобы зимой выдержать новогоднюю гонку, — объясняет волшебник. — Потому что всех нужно успеть обежать, поздравить. А желающих в Москве повстречаться со мною и с моими помощниками — огромное количество. В столице Новый год предпочитают праздновать по-настоящему с размахом.

Идея на вес золота

Из кармана шубы Дед Мороз достает ручку, лист бумаги и начинает что-то быстро писать. Даже летом он заботится о предстоящей новогодней программе. И интересные мысли обязательно записывает.

— Тут, как говорится, готовь сани летом. Ведь если о санях заранее не позаботиться, о новых программах, идеях, то и зимой народу будет грустно. Публика расстроится, если каждый раз будет видеть одно и то же. Поэтому держу нос по ветру и ухо востро! — рассказывает Дед Мороз.

Большой праздник дедушка не откладывает на последний день календаря. Уже в октябре в парке «Кузьминки» он и его команда порадуют москвичей.

— И я всегда рад новым людям, особенно тем, которые готовы делиться свежими идеями, — говорит Дед Мороз.

Чем летом занимается Дед МорозВ свой профессиональный праздник играл в прятки с юной гостьей резиденции Деда Мороза в парке «Кузьминки» Лизой Карюгиной / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В гости не пригласил

В парке мы ходим уже почти час, и все время под палящим солнцем. Мне уже становится жарко в пиджаке.

— А мне в моей шубе тепло и комфортно всегда, даже летом, — смеется Дед.

Дедушка говорит, что сегодня у него в планах — навестить свою резиденцию и прибраться там. Сейчас там идет большой ремонт.

— У меня в доме были проблемы с фундаментом, канализацией, — рассказывает Дед Мороз. — Мои помощники все чинят. Поэтому и в гости пока не приглашаю никого. А сам захожу, проверяю, все ли хорошо.

Оказывается, рядом с резиденцией Деда Мороза к концу осени возведут и новые терема. Да и сам дом капитально отремонтируют. Даже перепланировку сделают. Как же будет выглядеть вся эта красота?

— Пока это большая тайна. Но я приоткрою завесу уже в ноябре для всех, кто придет ко мне в гости в резиденцию, — рассказывает Дед Мороз. — Будет очень много приятных сюрпризов. Жду встречи со всеми.

Что ж, значит, придется подождать. А я пока пойду, а то ведь у Дедушки Мороза и так много дел. И как он только все успевает? Нужно этому у него поучиться!

КСТАТИ

Внучка Дедушки Мороза — Снегурочка — летом тоже не скучает. Убирается во владениях, собирает припасы на зиму, штопает зимние костюмы. А осенью Снегурочка начнет помогать упаковывать подарки москвичам.

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ?

В образе Деда Мороза в парке «Кузьминки» уже более 40 лет предстает Вадим Лавров. Сейчас ему 65 лет, а впервые шубу и бороду волшебника он надел еще в 19 лет. Тогда Вадим работал художником-осветителем во Владимирском театре кукол, и его попросили подменить заболевшего Дедушку.

С тех пор из образа этого сказочного персонажа он не выходит. К слову, в 1970– 1980-е годы работать Дедом Морозом было очень даже выгодно: за одно выступление платили не менее 5 рублей. То есть всего за несколько дней можно было заработать месячный оклад.

Надо сказать, и сейчас, в зимний сезон, эта профессия приносит неплохой доход. Так, за новогодние праздники артист в образе волшебника может заработать на мероприятиях как минимум 50– 60 тысяч рублей. И это не считая чаевых.

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