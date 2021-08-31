Работы хватит всем: как центры госуслуг помогают с трудоустройством

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За два последних года в офисы «Мои документы» обратились более 1,2 миллиона горожан, желающих найти работу.

Их тут же встречают профессионалы отдела трудоустройства центра занятости населения.

— При первой встрече с соискателем мы должны правильно определить ожидания человека от службы занятости и сформулировать его запрос и пожелания к будущей работе. А уже следующий этап — подбор подходящих вакансий, подготовка к прохождению собеседования и организация встречи непосредственно с работодателем, — рассказывает начальник отдела трудоустройства «Дорогомилово» Екатерина Валерко.

Алексей Марченков, начальник отдела трудоустройства «Центральное Чертаново», добавляет:

— Мы помогаем нашим клиентам составить или скорректировать резюме под требования работодателя, делая акцент на те качества соискателя, которые работодателю наиболее интересны. Для этого мы проводим интервьюирование и диагностику соискателя.

А еще, что крайне важно, в центрах «Мои документы» помогают организовать бесплатное дополнительное профессиональное обучение. Иногда — повысить существующую квалификацию, адаптировав ее под актуальные вакансии. Порой соискателю удается даже сменить свою сферу деятельности на наиболее востребованную и подходящую.

— Мы делаем все, чтобы соискатель повысил свою конкурентоспособность на рынке труда, — пояснила начальник отдела трудоустройства «Марьино» Ирина Золотникова.

СПРАВКА

Сейчас в совместном банке вакансий службы занятости и крупнейших российских работных сайтов, HeadHunter и SuperJob, более 380 тысяч предложений. Расширенная база позволяет специалистам центров «Мои документы» подбирать вакансии для кандидатов с самым разным уровнем образования и квалификации. Работы хватит всем!