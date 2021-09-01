«Инструкции написаны кровью»: кто и как охраняет наших детей в школах

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В России начался новый учебный год. В образовательных учреждениях столицы получать знания будут полтора миллиона школьников и дошколят. О том, как будет организована их охрана, «Вечерней Москве» рассказал президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Саминский.

Задержать террориста

Охранники столичных школ знают, что делать в разных чрезвычайных ситуациях, их обучают по 12 видам угроз.

— Наиболее распространенная — одиночка, который собирается совершить массовое убийство. Охранник в такой ситуации должен задержать террориста на 4–6 минут до прибытия наряда, — рассказывает Саминский.

Сотрудник охраны не должен допустить экстремиста дальше внешнего периметра. В крайнем случае его необходимо остановить у входа в здание, заблокировав дверь изнутри, уточняет собеседник «ВМ». При этом всех сотрудников и учащихся необходимо оповестить о начинающейся атаке по громкой связи.

Регламенты для охранников школ в новом учебном году не будут меняться, говорит эксперт.

— Все инструкции написаны либо уголовными делами, либо кровью. Действия охранников отработаны годами. Из нового появились только правила, связанные с коронавирусом, а также с психологическим терроризмом — ложными сообщениями о минированиях, — объясняет он.

Кого попало не берут

Кандидат в охранники учебного учреждения должен соответствовать целому ряду требований, отмечает эксперт.

— В Москве принят за основу профессиональный стандарт, в котором отражены все требования к сотруднику четырех уровней квалификации. Первый уровень — работник стационарного поста, который на нем стоит, — объясняет специалист.

По словам Саминского, потенциальный охранник учебного учреждения должен иметь правовой статус охранника четвертого или пятого разряда. Первый дает охраннику возможность использовать спецсредства, например, резиновую дубинку. Охранник пятого разряда имеет право применять гражданское оружие самообороны — газовое или электрошоковое.

Обязательно должна быть личная карточка закрепления данного охранника за частным охранным предприятием, которое по контракту следит за объектом, подчеркивает эксперт.

Также Саминский обращает внимание, что в новом учебном году все охранники московских школ должны получить защиту от COVID-19.

— И прошлый, и текущий учебные годы идут под знаком коронавируса. Раньше сотрудники охраны должны были носить средства индивидуальной защиты. Теперь все охранники столичных учебных заведений должны в обязательном порядке вакцинироваться, — говорит эксперт.

Саминский отмечает, что посты охраны работают круглосуточно. Ночью охранники совершают обходы, осматривая стекла и служебные входы. Опытный специалист после 20–25 минут обхода сможет без труда сказать, пытался ли кто-то проникнуть в здание, подчеркивает президент «Школы без опасности».

Лечь и не смотреть в глаза

Саминский отмечает, что в столичных школах организуются мероприятия, во время которых детям объясняют, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

— По громкой связи объявляют угрозу террористической атаки. Дети в таком случае должны занять свои классы. Такие мероприятия проводятся в учебном году. В каникулы работает только охрана и руководство — те, кто отвечают за безопасность, — рассказывает собеседник «ВМ».

Специалист подчеркивает: при попадании в заложники нельзя вступать в контакт с экстремистом. Его нельзя нервировать и смотреть в глаза: человек в такое время усиленно ищет жертву, уверен эксперт.

С началом штурма учащиеся должны сразу же спрятаться.

— При понимании, что входную дверь ломают или открывается окно, каждому школьнику нужно упасть на пол. Голову закрыть руками, ни в коем случае не кричать и не выглядывать, — объясняет Саминский.

Собеседник «ВМ» вспоминает случай со стрельбой в московской школе № 263. Тогда десятиклассник убил учителя географии, позднее застрелив сотрудника вневедомственной охраны. Эксперт отмечает, что охранник в той ситуации сработал профессионально: обезопасил детей и предупредил силовиков о вооруженном нападении.

Проверили готовность

Правильность действий охраны московских учебных заведений периодически проверяют. Так, перед началом учебного года такая проверка прошла в школе № 480 им. В. В. Талалихина.

По сценарию тренировки охранник обнаруживает, что на территорию школы проникает посторонний. Сотрудник охраны должен нажать кнопку тревожной сигнализации, после чего на место приезжает экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Благодаря таким тренировкам у охранников и сотрудников вневедомственной охраны вырабатывается четкий алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. Они помогают своевременно обращать внимание на людей, вызывающих подозрение, а также обнаруживать бесхозные предметы и автомобили, припаркованные слишком долго.

СПРАВКА «ВМ»

Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» является некоммерческой организацией. Она объединяет частные охранные предприятия, которые обслуживают московские объекты образования.Ассоциация нацелена на повышение качества охранных услуг путем координации деятельности всех своих членов и представлении их интересов в органах государственной власти.