Рецепты десертов из яблок

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Урожай яблок на подмосковных дачах в этом году выдался богатым.Что приготовить из этого ароматного богатства? Об этом «Вечерке» рассказала повар Татьяна Иваненко.

Яблоки обладают таким внушительным списком полезных свойств, что, конечно, выбрасывать их в лес или компост, как делают некоторые, просто грех. Понимаю, что рук на все не хватает, но, может быть, тогда не надо было жадничать при посадке деревьев? Если у вас скопилась падалица с поврежденными бочками, помните, что это прекрасный материал для сушки: вам нужно обрезать с яблок здоровые дольки и посушить в приоткрытой духовке или электросушилке. Зимой сушеные яблоки можно не только отправлять в компот, но и заваривать с ними чай, а также просто есть как перекус — очень вкусно и полезно.

Варенье, джемы, пастила, смесовые варенья и компоты — сейчас у обладателей яблочных садов пора большой головной боли. Но какие же это сладкие хлопоты! Кстати, обрезанные с падалицы неповрежденные кусочки яблок можно отправить и в соковарку или соковыжималку. Интересное варенье получается из смеси яблок с другими фруктами и ягодами — осенней клюквой, черноплодной рябиной, поздними грушами и сливами, покупными лимонами и апельсинами. Яблочный сок, как правило, получается концентрированным и требует разбавления.

Китайка мелкоплодная: для варенья

Красивые яблочки идеальны для варенья. Только чтобы все получилось так, как нужно, запаситесь терпением: яблочки нужно варить в сиропе в 10–15 приемов, давая закипеть и снимая с огня. Тогда в варенье они будут прозрачными. При желании можно добавить в варенье корицу, лимон, а некоторые любят добавлять и ваниль.

Моченые яблоки (самый простой способ)

На 1 кг яблок берут 4 моркови, 2 кг белокочанной капусты, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли. Капусту нашинкуем как для засолки, морковь натираем длинными, как для корейской моркови, полосочками. Морковь и капусту надо смешать, добавить соль и сахар, выложить смесь в приготовленную емкость, положить сверху слой яблок, затем слой капусты — и так до верха емкости. Сверху должна быть капуста. Накрываем тарелкой, грузом, держим в тепле неделю, а затем снимаем груз и убираем капусту и яблоки в прохладное место или холодильник.

Богатырь: для шарлотки

Золотистые с румяным бочком яблоки обладают прекрасным вкусом и придают особую пикантность шар лоткам и пирогам. Прекрасно хранятся, мало болеют.

Слава победителям: для соков

Блестящие, яркие, веселые яблочки идеальны для приготовления сока. Пейте его свежим, а закатывать на зиму можно так: отжав сок через электросоковыжималку, дайте ему отстояться, снимите пену (она станет очень плотной), процедите сок через сито, вскипятите, добавив немного сахара, разлейте по стерильным банкам и закупорьте. Если сок вы получаете через соковарку, кипячение не требуется, просто разлейте его по банкам или бутылям и закупоривайте. После разлива держите банки и прочие емкости перевернутыми!

Яблоня Недзвецкого: для красоты

Да, это тоже яблоня, и плоды на ней будут, только заниматься их переработкой не стоит — они просто для красоты! На этом небольшом деревце вас поразят темно-пурпурные листья и дивной красоты цветы, декоративные и почти фиолетовые мелкие яблочки. Французы говорят, что это самое красивое декоративное растение в России. Яблоки при этом на нем вызревают очень даже вкусные!

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Печеные яблоки: для десерта

Для этого десертного блюда подойдут яблоки любых сортов, но лучше всего, конечно, брать антоновку. Готовятся яблоки просто: надрежьте плод сверху, удалите ложкой семечки, сохраняя яблоки целыми, уложите их плотно в огнеупорную форму, вместо семечек залейте внутрь мед и готовьте до мягкости!

Айдаред: для хранения

Невероятно красивые яблоки, зеленые с красноватым румянцем, конической формы, до 200 г весом. Очень плотные и сочные, яблоки этого сорта обладают кисло-сладким вкусом и отлично хранятся до самой середины весны. Их аккуратно снимают с веток и укладывают на солому или опилки рядышком или вообще заворачивают в бумагу. Хороши для хранения и Белорусский синап, и Лобо, и Антей.

Осеннее полосатое (Штрейфлинг): для компотов

Зеленые с розоватым отливом блестящие и сочные яблоки. Они прекрасно подходят для компотов и сушки. Красоту компоту придаст добавление черноплодной рябины.

Бельфлер-китайка: для сушки

Очень красивые яблоки нежного цвета, поскольку сорт может противостоять парше, изумительно выглядят даже в неблагополучные годы. Прекрасный вариант для сока, пюре, заготовок для пирогов и смесовых варений (с тыквой, кабачками, поздней малиной).

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Лобо: для пюре

Раннезимний сорт, урожайный, редко пропускает год без того, чтобы не удивить хозяев своей щедростью. Хранится, поражает красотой — яблоки насыщенно-красного цвета кажутся светящимися фонариками! Очень вкусным получается пюре из Лобо: яблоки варят, причем вместе со шкурками и относительно небольшим количеством сахара, затем пюрируют блендером и горячим закатывают под крышки.

Антоновка: для закрутки дольками

Сорт старинной селекции, с дивным ароматом. Хранится до середины декабря. Мякоть сочная, плотная, но постепенно при хранении становится рыхлой. Хороша моченой и дольками: яблоки режут на 4–6 кусочков, удаляют семечки и засыпают небольшим количеством сахара, когда они пускают сок, ставят на огонь, все пропускают через кипящий сок и убирают в стерильные банки под винтовые или закатные крышки. Получается изумительный десерт.

Рождественское: для пастилы

Очень крупные яблоки, от 250 до — внимание! — 450 граммов, могут висеть на ветках до морозов. В их выведении принял участие известный сорт Уэлси. Хороши и для хранения, и для еды, и для сушки, и, конечно, для варений. Из яблок выходит отличная пастила: получив из проваренных яблок пюре, выложите его тонким слоем на пергамент и сушите в духовке несколько часов, затем порежьте на полоски, сняв с бумаги, и скрутите рулончиками. Хранить пастилу нужно в сухом месте, закрыв коробку или банку крышкой.

Уэлси: для повидла

Красивое благодарное яблоко. Его отличительная особенность в том, что плоды редко опадают сами, в основном они терпеливо ждут, когда их снимет хозяин, и ждать могут до холодов. Прекрасный вариант для повидла, сушки, компотов и хранения!

ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

Общеизвестно, что яблоко — фрукт полезный. И правда, это настоящий лекарь: употребление яблок способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и профилактике болезней сердца, желчного пузыря, глаз и ощутимо снижает уровень холестерина. Не поверите, но у тех, в чьем рационе яблоки присутствуют постоянно, нет проблем с остротой зрения, а клетки печени регенерируются быстрее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— Яблони — цари наших садов. Разнообразие сортов поражает, и хотя старые сорта уже утеряны, появляются новые — устойчивые к заболеваниям, не такие капризные, как прежде. Тем, кто только думает о том, чтобы разбить сад, я бы посоветовал останавливать выбор на сортах карликовых или на полукарликовых подвоях — они не такие высокие, за ними удобнее следить. И, конечно, нужно сажать яблони разного срока созревания.