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Как сделать 3 шага к успешной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Полина Французова

Общество
Как сделать 3 шага к успешной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сентябрь как понедельник. «Эх, снова на работу» – «Тьфу, в школу»!

И вроде «дитятко» уже не маленький, басит по утрам или запирается в ванной, наводя утренний марафет. Только почему-то именно у родителей рефреном звучит в голове «огэ/егэ/вуз/колледж/где деньги взять на платное отделение/когда же начнет учиться/получит ли высокий балл»...

Можно продолжать слушать внутренний монолог, а можно сделать всего три шага в сентябре, чтобы в конце учебного года не было мучительно больно!

Шаг 1. Ставим цели на год и рисуем маршрут

Итак, первый шаг — что хотим? Или скорректируем вопрос — что хочет ваш ребенок: пойти в 10-й класс или колледж, какую специальность получить, в каком вузе учиться, какие предметы лучше получаются, к чему лежит душа.

Садимся с ребенком, берем листочек бумажки, интервьюируем нашего любимого подростка и в итоге получаем несколько точек или целей, к которым хотим прийти. Теперь у нас есть несколько точек — некоторые из них стартовые, где ребенок сейчас, другие — финальная цель. Осталось понять, как до этой цели дойти. Иногда это бывает сложно, требуется помощь кого-то извне.

Например, дано: 11-й класс, неплохо с историей и обществознанием, думает про юридический, международные отношения, но не очень с английским. Смотрим на оценки в школе, делаем поправки на субъективность, находим в Сети тесты по ОГЭ/ЕГЭ, проводим самостоятельно небольшой срез знаний, выбираем вузы, смотрим проходные баллы, отсекаем лишние, понимаем, какие предметы нужны для поступления и с какими баллами. Все — теперь ставим цель в баллах.

Уф! Тяжко! Но это один из самых важных шагов, чтобы понять, чему посвятить предстоящий год.

Шаг 2. Планируем пятилетку за год

Часто в социальных сетях встречаются рассказы выпускников, которые якобы за три месяца подготовились и сдали ЕГЭ на высокий балл. Конечно, многое зависит от начальных знаний по предмету. Круглому отличнику по истории может быть достаточно легко изучить требования и критерии оценивания по предмету, чтобы уложить свои знания в формат экзамена. Но откроем страшную тайну — идеально, если к ЕГЭ ребенок начал готовиться в 9-м или 10-м классе. А про ОГЭ вспомнил в восьмом.

Конечно, это идеальная картина мира, но правильно спланированный год — совсем неплохо и может быть очень эффективно.

Итак, на этом шаге дано: выбранное количество предметов для экзаменов, школа с уроками и домашками по всем предметам, друзья, первая любовь, увлечения и хобби, спорт, компьютерные игры и т. д. Набор может быть разным, но суть одна — не стоит сажать подростка под замок и заставлять только учиться, учиться и еще раз учиться. Баланс и здравый смысл — залог успешных баллов на экзамене.

Поэтому грамотно спланированный день, неделя, месяц помогут не выдохнуться на длинной дистанции, промежуточные цели и измерение достигнутых результатов каждые три месяца помогут не потерять мотивацию.

Конечно, на этом этапе еще сложнее самостоятельно спланировать по всем предметам графики и траекторию образовательного маршрута. Тут требуется не только помощь репетитора или педагога, но, скорее, методиста и наставника, который поможет для каждого предмета подготовки сделать индивидуальное расписание, цели, определить точки максимального усилия и точки отдыха.

Шаг 3. Выбираем формат! Вместе!

Третий шаг — он важный самый. Кто и где будет готовить вашего ребенка к предстоящим экзаменам. Бывает несколько вариантов. Ребенок сам готовится и делает это достаточно успешно. Возможно, вам повезло и у вас именно этот уникум сидит за завтраком с книжкой. Школа или конкретные учителя в школе достаточно хорошо готовят. Такое встречается тоже нечасто, но не все динозавры вымерли! Ну и чаще всего родители в этот непростой период обращаются за помощью к репетиторам или отдают на курсы.

И тот и другой вариант может иметь минусы и плюсы. Если у вас есть проверенный репетитор по рекомендации знакомых, вам повезло. Но чаще всего мы оказываемся перед выбором фактически кота в мешке.

Качественная и относительно недорогая альтернатива репетиторам — курсы по подготовке к экзаменам.

Во время поиска важно обращать внимание на специализированные курсы, создатели которых уверены в том, что их продукт действительно качественный. Проверенные курсы имеют большой опыт подготовки учеников, хорошую статистику баллов и несут ответственность за результат. Многие из таких центров даже дают гарантию поступления в вуз на бюджет и получения 4 и 5 на ОГЭ в случае посещаемости и хорошей успеваемости ученика.

Если вы искали ту самую волшебную таблетку, которая решит ваши проблемы, для вас есть идеальное решение. Гарантию результата и высокое качество подготовки к экзаменам вы можете получить в образовательной компании MAXIMUM Education. Почему они готовы предоставить такую гарантию?

Программу курсов MAXIMUM создает большая команда исследований и разработок, уже сейчас в ней насчитывается более 130 человек. Все преподаватели MAXIMUM — молодые выпускники ведущих вузов России, которые сами сдали ЕГЭ на высокий балл. Каждый из них прошел четыре этапа отбора и полноценное обучение. Лишь три процента из тех, кто подает заявку, становится преподавателем MAXIMUM. Заниматься в MAXIMUM можно в смешанном (очно+онлайн) или онлайн-формате. Все домашние задания, тесты и онлайн-уроки находятся в специальном онлайн-модуле, созданном большой IT-командой. Все это создает системный подход, который помогает ребенку и освобождает родителя от волнения и стресса за его будущее. В MAXIMUM каждому ученику помогают достичь его индивидуальную образовательную цель — от получения пятерки по физике до поступления в ведущий вуз страны на бюджет.

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