Большой Екатерининский бал прошел в музее-заповеднике «Царицыно»

Молодые люди — Юлия Якушева и Александр Гордеев — танцуют на Екатерининском балу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В минувшие выходные, 11-12 сентября, в музее-заповеднике «Царицыно» прошел 6-й Большой Екатерининский бал. Корреспондент «Вечерняя Москва» на один вечер погрузилась в атмосферу XVIII века.

Дамы и кавалеры, покинув современные экипажи, двигаются к Большому Царицынскому дворцу. Здание подсвечено — будто окружено магическим ореолом. Блеснув нарядами на ковровой дорожке, гости проходят в Большой Екатерининский зал. Здесь все готово! Будто кто-то накрыл XVIII век бархатом или кисеей, а теперь резко сдернул ткань. Над золотыми колоннами, сверкающими люстрами плывет чарующий голос певицы Светланы Касьян, исполняющей арию из оперы Вагнера «Тангейзер».

Открывая торжество, директор бала Ольга Мартенс приветствует не только гостей, но и императрицу, чья статуя украшает зал.

— Екатерина за нами наблюдает все эти годы, я это чувствую, — замечает Ольга Мартенс. — Сегодняшний бал мы дарим любимой Москве в День города, а также Германии и России, ведь это две важные страны, от которых зависит мир в Европе.

Первый танец — полонез. Кавалеры приглашают дам.

— Маэстро, музыку! — объявляет танцмейстер Сергей Сосницкий. Дирижер оркестра «Московская Камерата» Николай Соколов ведет мелодию так, будто укрощает море. Любуюсь красотой неспешного танца. За полонезом следует вальс. Алеют щеки юных девушек, блестят глаза светских львиц. И мужчины, и женщины будто играют в тонкую, почти невидимую игру взглядов, над которой не властно время. Напоминают, в каком мы веке, мобильные телефоны.

— Чувствую себя Золушкой, — признается студентка Дарья Гизбрехт.

Она впервые на балу. Ее приглашают на танец. Пары кружатся в вальсе. На лицах — восторг, счастье. В соседнем зале — изысканный фуршет. Спрашиваю одного из гостей, Романа Белова, что привело на бал.

— Танец — выражение души, — считает Роман. — Я погружаюсь в эпоху красоты и гармонии, когда девушки ходили в таких чудесных платьях. Знаете, мода циклична. Надеюсь, пройдет немного лет, и это станет трендом.

В числе гостей звезды и титулованные персоны — например, баронесса Светлана Хейдел. При этом балы не только для высшего света: их постарались сделать доступными для всех желающих.

Полночь близка. Снимаю туфельки, обуваю кроссовки. Вот и сказке конец...

МЕРИЛО ОТНОШЕНИЙ

Екатерина Великая вошла в историю как реформатор, правитель, сделавший для государства много хорошего. Но также императрица была известна своей любовью к роскошным балам. Двор при ней достиг апогея блеска.

Коронацию Екатерины, к слову, отмечали в течение трех месяцев. А бал, посвященный 25-летию ее восшествия на престол, тоже стал легендой. По воспоминаниям европейцев, побывавших на ее балах, костюмы дам и кавалеров были очень богаты, расшиты алмазами. Сама императрица уделяла большое внимание нарядам.

И танцевать любила. Только став старше, ограничивалась на балах игрой в карты. Говоря о бальных танцах, следует отметить, что, несмотря на неспешность многих из них, их отличает строгий церемониал. Нет места случайностям... Для людей той эпохи бальные традиции, пожалуй, были мерилом человеческих отношений, их эталоном.