Как инновации помогают бороться с преступностью

Директор по продвижению и рекламе крупного столичного холдинга Андрей Лобанов презентует систему наружного освещения на выставке Interlight Russia-2021. Фонари оснащены умной системой управления и специальными линзами, которые сохраняют яркость света / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

14 сентября в столице прошел форум Intersec Forum Russia 2021, посвященный развитию умных и безопасных городов. Самые передовые технологии сферы уже применяются в Москве.

Участниками форума стали строительные и проектные организации, производители и распространители программных решений, представители регионов России и ряда крупных городов. Эксперты обсудили возможности текущих технологий, использующихся в сферах безопасности, освещения, мониторинга и видеонаблюдения в современных мегаполисах.

— Сегодня появилось уже так много трактовок понятий «умный город» и «безопасный город». Производители лампочек, фонарей, камер и других приборов трактуют их по-своему. Но, я считаю, мы уже пришли к пониманию, что безопасный город просто не может быть глупым. Взаимодействие разных технологий, направленных как на комфорт жителей, так и на обеспечение их безопасности, вместе дадут ту территорию, на которой все мы сможем жить без забот, — рассказала генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк.

Больших успехов удалось достичь в Москве благодаря системе интеллектуального видеонаблюдения. В столице уже давно успешно действует программа, позволяющая распознавать лица людей, их силуэты и даже определенные действия. Компьютер может фиксировать, когда человек курит или садится в транспорт. Кроме производственной безопасности эта система отлично показала себя в защите жителей столицы, считает директор по консалтингу компании, разработавшей технологию, Глеб Дьяконов.

— Система распознавания лиц помогает найти тех людей, которые скрываются в Москве. Технология очень эффективна, она помогает не только поймать нарушителей закона, но и предотвратить преступления. Интеллектуальную систему наблюдения с января 2020 года подключили ко всем видеодомофонам Москвы. И всего за шесть месяцев это привело к тому, что число квартирных краж и угонов автомобилей во дворах сократилось на 40 процентов. Это тот результат, к которому мы все стремимся, — рассказал Глеб Дьяконов.

Еще в столице Государственная инспекция по недвижимости уже два года использует в своей работе квадрокоптеры. Сейчас ежедневно в небе над Москвой трудятся 25 дронов. Их задача заключается в видеофиксации нарушений.

С помощью квадрокоптеров инспекторы выявляют незаконные стройки, летние кафе, расположенные в неположенном месте, и захламленные территории. Один такой «железный работник» способен обследовать восемь квадратных километров за день. Человеку это неподвластно.

Кроме государственных организаций над безопасностью граждан работают и частные компании. На выставке электротехники, освещения и автоматизированных систем Interlight Russia, в рамках которой прошел форум, производители представили свои последние разработки. Один из крупнейших столичных заводов, например, производит высокотехнологичные приборы для наружного освещения.

— Мы разработали специальную линзу. Она помогает сохранить яркость светильника и защитить его от механических повреждений. Ее непросто разбить. К тому же эти светильники оснащены высокотехнологичной системой управления. Оператору доступна детальная информация о работе каждого фонаря, — пояснил директор по продвижению и рекламе холдинга Андрей Лобанов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Степанова, заместитель начальника Госинспекции по недвижимости города Москвы:

— Сегодня уже невозможно представить работу многих ведомств без цифровых технологий. В нашей инспекции нейросеть за один час способна проанализировать и выявить нарушения на 50 тысячах фотографий. Человек смог бы выполнить такой объем работы примерно за 400 часов. Но, конечно, доверить все компьютеру пока нельзя. По выявленным машиной нарушениям проверку проводят люди.